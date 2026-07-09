En été, si vous arrosez vos courgettes et concombres à ce moment-là, vous évitez l’oïdium et jusqu’à 50 % d’eau perdue

Entre soleil de midi et arrosoir du soir, courgettes et concombres souffrent souvent en silence. Quelle heure d’arrosage en été réduit vraiment gaspillage d’eau et risques d’oïdium ?

Chaque été, la scène se répète : les feuilles des courgettes et des concombres pendent tristement en fin de journée, on court chercher l’arrosoir… et malgré tous ces allers-retours, le sol craquelle, les feuilles blanchissent, les fruits ramollissent. L’eau a filé ailleurs que dans les racines.

Pour ces cucurbitacées ultra-gourmandes, ce n’est pas seulement la quantité d’eau qui compte, mais l’heure précise où elle est donnée. Bien choisie, elle limite le gaspillage et tient à distance l’oïdium et le mildiou ; mal choisie, elle entretient un climat idéal pour les champignons. D’ailleurs, changer ce créneau a déjà sauvé plus d’un potager familial…

Pourquoi l’heure d’arrosage change tout pour courgettes et concombres

Le midi, sous un soleil de plomb, jusqu’à la moitié de l’eau versée peut s’évaporer avant d’atteindre 20 à 30 cm de profondeur, là où les racines pompent vraiment. On croit avoir bien arrosé, mais les plants restent en stress hydrique : feuilles molles, concombres amers, courgettes qui gonflent mal. Beaucoup de jardiniers ont aussi enchaîné de petits arrosages superficiels qui ne mouillaient que les premiers centimètres du sol.

L’autre piège, c’est l’arrosage tard le soir, surtout si les feuilles sont mouillées. La nuit agit comme un couvercle : température encore douce, humidité stagnante… Les champignons adorent. Dans ces conditions, les spores d’oïdium ont germé en quelques heures et un seul plant malade a parfois contaminé tout un rang en une semaine.

Le créneau idéal de l’été : tôt le matin, entre 6 h et 10 h

Les maraîchers recommandent un arrosage matinal entre 6 h et 10 h. Le sol a gardé la fraîcheur de la nuit, l’eau s’infiltre en profondeur avant la chaleur, les racines se gorgent et les feuilles éventuellement éclaboussées sèchent rapidement. On hydrate vraiment la plante au lieu de nourrir l’air. Les concombres, très sensibles au manque d’eau, réagissent particulièrement bien à ce rythme.

Nous avons tous déjà cédé à la facilité du tuyau après le dîner. Si l’emploi du temps ne laisse aucun créneau le matin, gardez un “plan B” très cadré : entre 18 h et 20 h uniquement, en dirigeant l’eau dans une petite cuvette au pied, sans jamais arroser le feuillage. Une fois le soleil couché, on range l’arrosoir pour ne plus laisser les feuilles humides toute la nuit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant tôt le matin, le sol encore frais absorbe lentement l’eau jusqu’aux racines profondes, tandis que le feuillage sèche vite. On évite à la fois l’évaporation des heures chaudes et l’humidité stagnante de la nuit, qui favorise les champignons. 💡 Le petit plus : pailler le pied des plants (paille, tontes bien sèches) garde la fraîcheur et espace les arrosages sans perdre en récolte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser après le coucher du soleil en mouillant les feuilles, au risque de voir l’oïdium s’installer en quelques jours.

Les bons gestes pour arroser sans gaspiller ni favoriser les maladies

Une routine simple suffit. On vérifie d’abord la terre en enfonçant un doigt à 4 cm : si c’est encore frais, on attend. En été “normal”, un arrosage copieux une à deux fois par semaine, autour de 2 à 3 litres par pied, a bien convenu à beaucoup de potagers. L’objectif est de mouiller 20 à 30 cm de profondeur plutôt que d’ajouter de petites quantités tous les jours. Les concombres, un peu plus nerveux, demandent juste une surveillance plus rapprochée.

Petit bonus : un paillage de quelques centimètres réduit nettement l’évaporation et permet d’espacer les apports. Un arrosage lent au goulot ou via un goutte-à-goutte, programmé tôt le matin, envoie l’eau exactement aux racines. En fin de journée, des feuilles bien dressées et des fruits fermes montrent que la dose et l’horaire sont adaptés ; si tout semble flasque, on renforce l’arrosage du matin… sans jamais ressortir le tuyau à la nuit tombée.