Biodiversité menacée : cette grande fleur blanche venue du Japon pourrait envahir votre jardin, le signe à repérer

Repéré en 2024 dans un marais Natura 2000 du Bas-Rhin, le lysichiton blanc inquiète les forestiers par sa progression fulgurante. Quels signes permettent de l’identifier avant qu’il n’étouffe la vie des zones humides ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lysichiton camtschatcensis 🌸 Nom courant Lysichiton blanc (lysichite blanc) 📏 Dimensions 50 à 100 cm de haut x 80 à 120 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, sol très humide ou les pieds dans l’eau ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vert brillant

Dans certains marais alsaciens, une grande fleur blanche surgit au-dessus de feuilles vernissées, comme un arum sorti d’un décor de cinéma. De loin, la scène est superbe ; de près, elle inquiète les naturalistes. Cette vivace venue d’Asie du Nord, le lysichiton blanc, peut coloniser un marais entier et faire disparaître mousses, joncs et petites orchidées.

Identifiée en 2024 dans une zone Natura 2000 à Reipertswiller, dans le Bas‑Rhin, cette plante ornementale s’est échappée de jardins privés pour gagner la nature, rapporte Le Parisien. Désormais considérée comme espèce exotique envahissante émergente, elle menace la biodiversité de nos zones humides. Comment la repérer à coup sûr avant qu’elle ne s’installe durablement chez vous ou au bord d’un ruisseau ?

Un nouveau venu inquiétant dans nos zones humides

Tout est parti d’un garde forestier qui a remarqué, dans un marécage alsacien, ces touffes géantes au milieu des sphaignes. L’expertise a confirmé la présence de lysichiton blanc dans une aulnaie marécageuse classée Natura 2000. Originaire des tourbières du Kamtchatka et du nord du Japon, il apprécie les sols détrempés, les bords d’étangs et les rives de ruisseaux, où il trouve exactement les mêmes conditions qu’à l’état sauvage.

La rapidité de sa progression a de quoi donner le vertige. « Si on laisse les graines tomber dans le sol humide, on passe de 200 pieds à 1 000 l’année suivante », souligne au Parisien Jonathan Fischbach, responsable environnement de l’ONF Nord Alsace. Son système racinaire, très développé, ancré profondément dans la vase, lui permet ensuite de se maintenir et de repartir au moindre fragment laissé en place.

Comment reconnaître le lysichiton blanc au premier coup d’œil

Pour ne pas la confondre avec un simple arum de massif, il suffit d’observer l’ensemble de la plante. Le lysichiton blanc forme une touffe très compacte de grandes feuilles vert brillant, épaisses comme du cuir, qui peuvent dépasser 80 cm de long. Au printemps, souvent dès avril, une large spathe blanche entoure un épi jaune‑vert, comme chez les arums, mais en bien plus grand.

Nous avons tous déjà admiré un arum sans y prêter attention. Pour ce cousin venu d’Asie, quelques indices visuels doivent pourtant alerter :

sa position : toujours au bord de l’eau, les pieds dans la vase ou un sol spongieux ;

sa taille : une touffe adulte approche 1 m de haut, bien plus qu’un arum classique ;

sa densité : les feuilles se chevauchent et forment vite un tapis qui occupe tout le marais ;

sa fidélité : année après année, la même plaque revient exactement au même endroit et s’élargit.

Que faire si vous repérez cette plante invasive

En milieu naturel, mieux vaut ne pas intervenir seul. Les agents de l’ONF arrachent les pieds avant la montée en graines, en extrayant racines, tubercules et fleurs, puis font détruire les déchets, sans aucun passage par le compost. « S’il en reste un petit bout, la plante repousse », prévient au Parisien Jonathan Fischbach.

Au jardin, les mêmes règles s’appliquent : ne plus en acheter, arracher avec gants et bottes, enfermer les fragments et les déposer en déchèterie. Ce réflexe simple limite le risque que cette plante venue du Japon quitte les bassins privés pour transformer nos rivières et marais en monoculture blanche, au détriment de toute la vie qui s’y abrite.