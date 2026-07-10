Je laissais mes framboisiers tranquilles tout l’été : cette erreur avec les vieilles cannes avalait toute la sève

Tout l’été, des framboisiers français s’épuisent dans un fouillis de cannes brunes. Au moment de la dernière cueillette, un simple geste change pourtant toute la future récolte.

Tout l’été, on laisse souvent les framboisiers former un joli rideau vert, convaincu qu’un massif touffu annonce des bols de fruits à gogo. Les cannes sèchent, se croisent, mais le sécateur reste au cabanon, par peur de couper ce qu’il ne faudrait pas.

Au potager, beaucoup ont connu ce scénario : des cannes hautes, un fouillis impressionnant… et à la fin, quelques barquettes maigres. En réalité, une bonne partie de la sève est partie nourrir des tiges déjà stériles, incapables de donner un seul fruit de plus.

Ce que font vraiment les vieilles cannes à vos framboisiers

Le framboisier, Rubus idaeus, suit un cycle simple : chaque canne vit deux ans. La première année, elle pousse ; la seconde, elle fructifie, puis se dessèche. Après la récolte, cette tige ne sert plus qu’à une chose : continuer à pomper sève, eau et nutriments.

Quand on ne les supprime pas, ces vieilles cannes étouffent les jeunes pousses qui devraient assurer la suite de la production. L’humidité y stagne, le botrytis, la rouille du framboisier et l’anthracnose s’installent, et le rang s’épuise en quelques années seulement.

Reconnaître les tiges qui volent la sève et choisir le bon moment

Heureusement, distinguer les tiges à sacrifier est très visuel. En fin d’été, les cannes qui ont porté des fruits sont brunes ou grisâtres, sèches, souvent encore piquetées de petites grappes desséchées ; leur bois casse net entre les doigts. Les jeunes, elles, restent vertes, souples et bien feuillées.

Sur un framboisier non remontant, qui ne donne qu’une récolte en été, ces cannes brunes sont coupées juste après la dernière framboise. Sur un framboisier remontant, on retire en été seulement les tiges âgées de deux ans et l’on garde les jeunes cannes vertes, qui assureront la récolte d’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de production du rang 10-15 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant juste après la récolte les cannes déjà fructifiées, on stoppe une consommation de sève inutile et l’énergie repart vers les jeunes tiges. Elles épaississent mieux, portent plus de framboises et les maladies liées à l’humidité stagnante reculent. 💡 Le petit plus : Programmer cette coupe en même temps que la dernière cueillette aide à ne plus oublier ce geste d’une année sur l’autre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre l’hiver pour tailler ou confondre vieilles et jeunes cannes, surtout sur un framboisier non remontant, peut faire disparaître la prochaine récolte.

Tailler les framboisiers après la récolte : le geste qui change tout

Le bon geste commence par un sécateur propre, bien affûté, désinfecté à l’alcool. On coupe toutes les cannes qui ont fructifié au plus près du sol, en laissant à peine quelques centimètres, mais jamais des moignons de 30 ou 40 cm qui pourrissent et continuent d’aspirer la sève.

Pour que l’appel de sève profite vraiment aux jeunes pousses, on peut suivre ce mini-rituel :

Garder 6 à 10 cannes vigoureuses par mètre.

Les attacher sur des fils ou des piquets.

Arroser au pied puis pailler le sol.