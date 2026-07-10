Je laissais mes framboisiers tranquilles tout l’été : cette erreur avec les vieilles cannes avalait toute la sève
Tout l’été, des framboisiers français s’épuisent dans un fouillis de cannes brunes. Au moment de la dernière cueillette, un simple geste change pourtant toute la future récolte.
Tout l’été, on laisse souvent les framboisiers former un joli rideau vert, convaincu qu’un massif touffu annonce des bols de fruits à gogo. Les cannes sèchent, se croisent, mais le sécateur reste au cabanon, par peur de couper ce qu’il ne faudrait pas.
Au potager, beaucoup ont connu ce scénario : des cannes hautes, un fouillis impressionnant… et à la fin, quelques barquettes maigres. En réalité, une bonne partie de la sève est partie nourrir des tiges déjà stériles, incapables de donner un seul fruit de plus.
Ce que font vraiment les vieilles cannes à vos framboisiers
Le framboisier, Rubus idaeus, suit un cycle simple : chaque canne vit deux ans. La première année, elle pousse ; la seconde, elle fructifie, puis se dessèche. Après la récolte, cette tige ne sert plus qu’à une chose : continuer à pomper sève, eau et nutriments.
Quand on ne les supprime pas, ces vieilles cannes étouffent les jeunes pousses qui devraient assurer la suite de la production. L’humidité y stagne, le botrytis, la rouille du framboisier et l’anthracnose s’installent, et le rang s’épuise en quelques années seulement.
Reconnaître les tiges qui volent la sève et choisir le bon moment
Heureusement, distinguer les tiges à sacrifier est très visuel. En fin d’été, les cannes qui ont porté des fruits sont brunes ou grisâtres, sèches, souvent encore piquetées de petites grappes desséchées ; leur bois casse net entre les doigts. Les jeunes, elles, restent vertes, souples et bien feuillées.
Sur un framboisier non remontant, qui ne donne qu’une récolte en été, ces cannes brunes sont coupées juste après la dernière framboise. Sur un framboisier remontant, on retire en été seulement les tiges âgées de deux ans et l’on garde les jeunes cannes vertes, qui assureront la récolte d’automne.
Tailler les framboisiers après la récolte : le geste qui change tout
Le bon geste commence par un sécateur propre, bien affûté, désinfecté à l’alcool. On coupe toutes les cannes qui ont fructifié au plus près du sol, en laissant à peine quelques centimètres, mais jamais des moignons de 30 ou 40 cm qui pourrissent et continuent d’aspirer la sève.
Pour que l’appel de sève profite vraiment aux jeunes pousses, on peut suivre ce mini-rituel :
- Garder 6 à 10 cannes vigoureuses par mètre.
- Les attacher sur des fils ou des piquets.
- Arroser au pied puis pailler le sol.
Sources
En bref
- Été après été, des jardiniers voient leurs framboisiers s’épaissir, tandis que les vieilles cannes brunes continuent de monopoliser la sève. 🌿
- Un calendrier précis de taille après la récolte permet de limiter le fouillis, d’aérer les rangs et de concentrer l’énergie sur les bonnes tiges. ✂️
- Entre durée de vie du rang, taille des fruits et risques de maladies, les effets d’un mauvais geste se font sentir vite. 🍇
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