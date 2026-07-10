Tomates en fleurs : ces 4 gestes simples à faire maintenant pour éviter la coulure et multiplier vos fruits

Au potager, vos tomates en fleurs hésitent entre promesse de salades et récolte ratée. Quels gestes simples poser maintenant pour éviter la coulure et sauver l’été ?

Les premières fleurs jaunes s’ouvrent sur vos pieds de tomate et déjà l’on imagine les salades colorées de l’été. Pourtant, c’est précisément à ce moment-là que tout peut basculer : quelques semaines plus tard, on se retrouve parfois avec des tiges bien vertes… et très peu de fruits.

Quand les tomates en fleurs apparaissent, la plante ne fabrique plus seulement du feuillage, elle prépare la nouaison, ce passage discret de la fleur au petit fruit. Quelques réglages très simples sur l’arrosage, l’engrais, la taille et l’aération suffisent souvent à éviter la coulure des fleurs et à sécuriser la récolte.

Tomates en fleurs : ce qui se joue vraiment à ce stade

La nouaison des tomates, c’est le moment où chaque fleur fécondée se transforme en minuscule tomate verte. Perdre une petite partie des fleurs reste normal, mais lorsque plus de la moitié tombent sans donner de fruit, la fameuse coulure s’installe. Les grandes coupables se combinent : stress hydrique, excès d’azote, chaleur au‑delà de 35 °C, nuits trop fraîches sous 12‑14 °C, manque de soleil (moins de 6 à 8 heures de lumière directe) ou pollinisation insuffisante.

On le voit vite sur le plant : fleurs qui sèchent après un coup de chaud, feuilles qui s’enroulent, beaucoup de verdure mais peu de bouquets floraux, pucerons regroupés sur les pédoncules. Bonne nouvelle, à ce stade, quelques soins réguliers suffisent vraiment à remettre le cap sur les fruits.

Régler l’eau et la nourriture au moment de la floraison

La tomate déteste les montagnes russes. Un sol sec plusieurs jours, puis un gros arrosage d’un coup, provoquent stress hydrique, coulure et plus tard éclatement des fruits. Mieux vaut un arrosage lent, au pied, mais copieux, une à deux fois par semaine selon la météo. On enfonce le doigt ou un petit plantoir à 5 cm : si la terre est encore fraîche, on patiente. Comme le rappelle le site Aujardin, « Le sol doit rester frais en profondeur, sans devenir détrempé, avec une humidité stable et rassurante ». Un paillage de paille sèche, feuilles mortes ou tontes bien séchées sur 8 à 10 cm aide à garder cette fraîcheur.

Quand les premières fleurs s’ouvrent, il est temps de lever le pied sur l’azote. Un excès donne des tiges vigoureuses mais peu de fruits. On passe à un engrais tomates plus riche en phosphore et potassium, du type NPK 10‑15‑15, ou à un compost bien mûr enrichi en potasse, en apports légers tous les 10 à 15 jours. L’idée : nourrir régulièrement sans coups de fouet, pour soutenir fleurs et jeunes fruits plutôt que le feuillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant arrosage profond mais espacé, paillage épais, engrais riche en phosphore et potassium et suppression des gourmands ainsi que des feuilles basses, on stabilise l’humidité et la nutrition au moment critique de la nouaison. Les fleurs tiennent mieux malgré la chaleur et la plante concentre son énergie sur les fruits plutôt que sur un excès de feuillage. 💡 Le petit plus : Associer le test du sol à 5 cm avec un rapide coup d’œil aux fleurs et feuilles permet d’ajuster l’arrosage au jour le jour, sans se laisser piéger par un simple coup de chaud ou un peu de vent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Répondre à la chute des fleurs en arrosant tous les jours en petite quantité et en ajoutant un engrais très azoté, ou en déplumant brutalement les plants : cela aggrave le stress hydrique, stimule encore le feuillage et provoque une nouvelle coulure.

Tailler, tuteurer et aider la pollinisation des fleurs

Nous avons tous déjà laissé un pied de tomate pousser en jungle. Les gourmands, ces petites pousses qui partent à l’aisselle des feuilles, détournent pourtant une grande part de la sève vers du feuillage inutile. Sur les variétés indéterminées, les pincer dès qu’ils font moins de 5 cm concentre la vigueur sur les bouquets floraux. En parallèle, un nettoyage des feuilles basses qui touchent la terre, surtout avant la mi‑juillet, améliore l’aération et limite les maladies. Un tuteur solide et des liens souples, contrôlés avant que les grappes ne soient lourdes, évitent les tiges cassées en pleine floraison.

Sous serre ou sur balcon abrité, les fleurs de tomate manquent parfois de mouvement. Un léger tapotement du tuteur ou des bouquets le matin aide le pollen à se libérer et améliore la fécondation. En période de canicule, on ouvre largement la serre dès le matin et on installe une ombre légère aux heures brûlantes pour éviter que le pollen ne soit stérilisé par la chaleur. Un œil régulier sur le revers des feuilles et les jeunes bouquets permet aussi de repérer pucerons et taches suspectes, à supprimer vite pour laisser chaque fleur aller jusqu’au fruit.