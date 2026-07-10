Cerisier, prunier, pêcher : stop à cette taille de juillet, ce qu’elle détruit dans les branches se voit 2 ans après
En plein été, de nombreux jardiniers taillent cerisier, prunier et pêcher pour calmer une ramure envahissante. Mais ce geste apparemment anodin prépare souvent un choc deux saisons plus tard.
Début juillet, la scène est toujours la même : soleil haut, verger en bataille, sécateur qui démange. On lit partout que la taille de juillet, ou taille en vert, canalise la vigueur et sucre les fruits. Difficile de résister à l’envie de raccourcir ces branches envahissantes.
Pourtant, sur le cerisier, le prunier et le pêcher, ce réflexe de bonne élève cache un piège bien discret. En coupant maintenant, on touche au cœur même de la future récolte, celle que l’on rêvait abondante dans le verger urbain… et que l’on verra s’évanouir deux étés plus tard.
Pourquoi la taille de juillet fragilise ces fruitiers à noyau
Ces trois fruitiers à noyau sont en pleine effervescence en été. Leurs jeunes rameaux fabriquent des feuilles pour nourrir l’arbre, mais aussi les fameux bourgeons floraux, encore invisibles. Quand on rabat une branche en juillet, on a supprimé d’un coup une réserve de sève, des futures fleurs et on a ouvert une plaie en période de chaleur.
Affaibli, l’arbre a déjà dû se défendre contre la soif, la canicule, les maladies cryptogamiques. La coupe de plus vient l’épuiser. La première année, on remarque seulement quelques fruits en moins. Puis, une fois les bois porteurs raccourcis et les bourgeons détruits, c’est la récolte entière qui s’est effondrée deux étés plus tard.
Les erreurs de taille que nous avons tous déjà faites en plein été
Nous avons tous déjà voulu remettre à plat un cerisier qui dépasse la terrasse, un prunier qui bouche la vue ou un pêcher qui semble fouillis après la récolte. En rabattant une grosse charpentière, en éclaircissant sévèrement la moitié de la ramure, on a cru bien faire… tout en sabrant les bourgeons à fleurs en formation.
En réalité, ces petits renflements plaqués contre le bois ne sont pas tous des simples yeux à bois. Une partie est déjà programmée pour fleurir l’an prochain. En les supprimant sous un soleil de plomb, on provoque aussi des rejets désordonnés, parfois de la gommose, et l’arbre a dépensé ses forces pour cicatriser plutôt que pour fructifier.
Quand et comment tailler pour garder des arbres productifs
En juillet, le mot d’ordre devient la sobriété : on se contente du bois vraiment mort, des branches cassées ou dangereuses, toujours avec un sécateur affûté et désinfecté. Sur une grosse coupe, un mastic naturel protecteur a été posé pour limiter l’entrée de champignons.
Le vrai rendez-vous de taille se déplace vers la descente de sève, de fin septembre à novembre selon les régions. Là, on a aéré doucement le cœur du cerisier et du prunier, renouvelé le bois d’un an du pêcher, sans rabattre brutalement, et l’on a offert au verger des récoltes régulières plutôt que des coups d’éclat suivis de silence.
Sources
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Mon Jardin Ma Maison
«Ces 3 arbres fruitiers ont besoin d’une taille en juillet pour mieux produire»
En bref
- 🗓️ En juillet, de nombreux jardiniers raccourcissent cerisier, prunier et pêcher, sans imaginer l'impact différé sur les bourgeons floraux et les futures récoltes.
- ✂️ Taille en vert, grosses coupes, gommose et stress estival s'enchaînent, modifiant la structure des branches et la capacité de ces fruitiers à porter des fruits.
- 🤔 Entre calendrier de taille décalé, gestes très limités en été et rattrapage après erreur, une autre façon d'entretenir ce verger promet des arbres plus généreux.
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