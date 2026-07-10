Vous avez froid chez vous malgré 20 °C : cette erreur avec le thermostat fait exploser la facture

Un tiers des foyers français ont froid chez eux alors que le thermostat affiche 20 °C. Entre murs glacés et air trompeur, ce qui se joue est plus subtil qu’il n’y paraît.

Vous regardez le thermostat : 20 °C. Pourtant, vos mains restent froides, vous gardez le plaid sur les épaules et vous hésitez à monter d’un cran. Ce décalage donne parfois l’impression d’être « trop frileux » ou d’avoir un chauffage défaillant.

En réalité, avoir froid à la maison avec 20 °C au thermostat est très courant. Un tiers des ménages disent grelotter malgré une température dite « correcte ». La raison se cache moins dans la chaudière que dans le logement lui‑même… et dans la façon dont le corps perçoit la chaleur.

20 °C au thermostat… mais pas dans votre corps : pourquoi le chiffre ne suffit pas

Le thermostat ne mesure que la température de l’air. Or le confort dépend aussi des surfaces, de l’humidité et de votre métabolisme. L’Ademe observe que, dans un logement mal isolé et humide, 19 °C peuvent être ressentis comme 17 °C. Avec 20 °C affichés, le corps peut donc n’en « ressentir » que 17 ou 18.

Le corps échange en permanence de la chaleur avec tout ce qui l’entoure. C’est la thermoception : l’air compte, mais les murs, vitres et sols aussi. Assis contre une paroi glacée, vous perdez vos calories comme si vous approchiez la main d’un glaçon. Une personne au centre de la pièce n’aura pas du tout le même ressenti.

Parois froides, sols glacés : comment votre maison vous « pompe » la chaleur

Dans un logement mal isolé, les parois deviennent de vrais pièges à calories. Si la pièce est à 20 °C mais qu’un mur extérieur reste à 14 °C, la température ressentie tourne autour de 17 °C, car le corps « fait la moyenne » entre l’air et les surfaces. D’où cette impression que la maison mange la chaleur au fur et à mesure.

Quelques gestes limitent cet effet frigo. Fermer les volets dès la nuit tombée, poser des rideaux épais devant les fenêtres, ajouter un tapis sur un carrelage froid ou décoller le canapé du mur réduisent le rayonnement froid vers le corps. Des murs humides paraissent encore plus glacés, d’où l’intérêt de garder un taux d’humidité autour de 40 à 60 %.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité Retrouvée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le corps ne réagit pas au chiffre du thermostat, mais à la vitesse à laquelle il perd sa chaleur vers l’air, les murs et les courants d’air. En limitant ces échanges, la température ressentie se rapproche enfin de la température réellement chauffée, sans avoir besoin d’augmenter la consigne. 💡 Le petit plus : prendre 10 minutes pour un diagnostic express : repérer les murs glacés, tester les fuites d’air avec la main ou une bougie et contrôler l’humidité avant de toucher au réglage du chauffage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Monter le thermostat sans chercher la cause du froid (parois, courants d’air, humidité, habitudes) : la facture grimpe, mais la sensation d’inconfort revient dès que l’on baisse un peu.

Les bons gestes pour avoir enfin chaud… sans pousser le chauffage

Avant de monter le thermostat, mieux vaut mener un mini diagnostic express. En dix minutes, on peut repérer les zones problématiques : passer lentement la main autour des fenêtres, de la porte d’entrée ou du coffre de volet pour sentir les courants d’air, toucher les murs extérieurs et les vitres, vérifier avec un hygromètre que l’air reste entre 40 et 60 % d’humidité.

Ensuite, place aux solutions ciblées : joints neufs, boudins de porte, radiateurs bien dégagés, volets fermés le soir, aération courte mais intense plutôt qu’une fenêtre entrouverte pendant une heure. En réduisant les fuites d’air et les parois glacées, on peut facilement gagner 2 à 3 °C de température ressentie et rester à 19‑20 °C sans grelotter.