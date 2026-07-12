Bruschettas à l’aubergine : ce topping citronné qui les fait dévorer en 5 minutes (et l’erreur à éviter)
À l’heure de l’apéro, ces bruschettas aubergine ricotta citronnée disparaissent en un éclair. Entre pain croustillant et garniture fondante, un détail change totalement le jeu.
Sur la table, les tranches de pain dorées fument encore légèrement. L’odeur de l’huile d’olive chaude, de l’ail frotté et de l’aubergine grillée emplit la pièce, tandis qu’une crème blanche, posée en nuage, attend son heure sur le côté.
Une bouchée, et tout s’enchaîne : croustillant du pain, moelleux presque sucré de l’aubergine, fraîcheur vive au-dessus. Ce n’est plus une simple tartine, mais une vraie bruschetta aubergine ricotta citronnée, celle qu’on voit disparaître en quelques minutes. Où se cache le secret ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 baguette tradition (≈ 300 g) et 2 gousses d’ail
- ✅ 2 grosses aubergines (≈ 600 g)
- ✅ 250 g de ricotta fraîche et 1 citron non traité
- ✅ Huile d’olive, miel liquide, vinaigre balsamique, basilic, pignons, sel, poivre
Les 3 ingrédients qui font tout : pain, aubergine, ricotta citronnée
Tout commence par le pain. On choisit une baguette tradition ou un petit pain de campagne, avec une mie bien développée et une croûte solide. Tranché en biais puis toasté vivement, il devient une base croustillante qui résiste à la chaleur de l’aubergine.
Vient ensuite l’aubergine, coupée en rondelles d’environ 1 cm. Au four, elle perd son excès d’eau, se tache de brun et devient presque confite. Mais tout bascule avec la ricotta citronnée : bien égouttée, fouettée avec zeste et jus, elle apporte fraîcheur et tension à chaque bouchée.
Aubergine ultra-fondante et ricotta citronnée : la bonne méthode
Pour une aubergine qui semble confite sans se déliter, on la tranche en rondelles, on l’arrose d’huile d’olive et on l’enfourne à 200 °C, chaleur tournante, 15 à 20 minutes en la retournant. Les bords doivent brunir, la chair rester souple. Pendant ce temps, on fouette la ricotta avec le zeste, deux cuillères à soupe de jus de citron et un filet d’huile ; la crème reste dense et fond sur l’aubergine brûlante au montage. Résultat : un plateau dévoré en cinq minutes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les aubergines, les huiler, saler, poivrer puis enfourner.
- Technique : Fouetter la ricotta avec zeste, jus de citron et huile.
- Cuisson : Toaster les tranches de pain, puis les frotter d’ail.
- Finition : Monter chaque bruschetta avec glaçage miel-balsamique, basilic et pignons torréfiés.
Variantes soleil autour de la ricotta citronnée
Histoire de varier, on peut ajouter des tomates cerises rôties 1 h 30 à 140 °C, presque confites, sur la ricotta. On prépare aubergines et crème à l’avance, puis on assemble au dernier moment, juste avant de poser le plateau sur la table.
En bref
- 🍆 À l’apéro, en 45 minutes, on prépare un plateau de bruschetta aubergine ricotta citronnée pour 4 à 6 personnes, façon bistrot ensoleillé.
- 🔥 Aubergine grillée, pain frotté à l’ail, glaçage miel-balsamique et ricotta fouettée au citron s’enchaînent pour un contraste croustillant-fondant irrésistible.
- 🤫 Entre temps de cuisson, geste interdit et twist tomates rôties, des détails transforment ces tartines en bruschettas dont le plateau se vide en minutes.
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