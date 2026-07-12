Cette salade de thon de grand-mère, prête en 15 min, sauve tous mes déjeuners d’été depuis 30 ans
Chaque été, une grande jatte de salade de thon de grand-mère trônait au milieu de la table du jardin. Trente ans plus tard, cette recette fraîche et complète reste le plat star des déjeuners en famille.
Ma grand-mère servait cette salade de thon à chaque déjeuner d’été : 30 ans plus tard, je fais encore sa recette !
Sur la table du jardin, il y avait toujours la même grande jatte bien fraîche. On sentait déjà le citron, l’huile d’olive, le thon émietté et le persil avant même d’y plonger la cuillère.
C’était la salade de thon de grand-mère, servie à chaque déjeuner d’été, simple mais complète, que tout le monde finissait sans négocier. Aujourd’hui encore, quand on cherche une recette salade de thon facile, on revient à cette version tout en fraîcheur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de pâtes courtes + 2 boîtes de thon au naturel (égouttées)
- ✅ 150 g de maïs doux, 3 tomates fermes, 1/2 concombre épépiné
- ✅ 3 oignons nouveaux, 1 petite botte de persil plat frais
- ✅ 6 c. à soupe d’huile d’olive douce, 3 c. à soupe de jus de citron, sel, poivre
Pourquoi cette salade de thon de grand-mère revient chaque été
On aime cette salade de pâtes au thon de grand-mère parce qu’elle tient le rôle de vraie salade repas : pâtes, thon au naturel et maïs rassasient, tandis que tomates et concombre apportent croquant. Servie bien froide, avec une vinaigrette citronnée au lieu d’une mayonnaise, elle reste légère et fait l’unanimité.
Les 4 gestes clés pour réussir la salade de thon comme ma grand-mère
On part de 250 g de pâtes courtes, cuites al dente dans beaucoup d’eau salée ; assaisonnées encore tièdes, elles boivent la sauce. On coupe ensuite les légumes très finement, presque comme un taboulé, on sale avec mesure, puis on laisse la salade de thon d’été reposer au frais.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire 250 g de pâtes courtes dans beaucoup d’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient al dente, égoutter et laisser tiédir. Égoutter et émietter le thon.
- Technique : Couper les tomates en petits dés après avoir retiré une partie des graines. Éplucher et épépiner le concombre, émincer finement oignons nouveaux et persil.
- Cuisson : Dans un grand saladier, mélanger huile d’olive, jus de citron, sel, poivre. Ajouter pâtes tièdes, thon et maïs ; bien enrober pour parfumer la base.
- Finition : Incorporer délicatement tomates, concombre, oignons et persil. Rectifier l’assaisonnement, couvrir et laisser reposer au frais au moins 30 minutes avant de mélanger et servir.
Comment conserver la salade de thon sans perdre la fraîcheur
On laisse la salade de thon froide reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur, dans un saladier couvert ; 2 heures, c’est encore meilleur. Elle se garde 48 h au frais, en mélangeant et en réajustant juste un filet de citron, un peu d’huile et de poivre au moment de servir.
Sources
En bref
- 🥗 Chaque été, la grand-mère de l’auteur préparait une salade de thon de grand-mère fraîche, servie en grande jatte pour les déjeuners de famille.
- 🍝 La recette détaille les gestes essentiels pour une salade de pâtes au thon réussie : cuisson al dente, assaisonnement tiède et coupe très fine des légumes.
- ❄️ Entre astuces de repos au frais, twist façon taboulé de thon et geste interdit à éviter, la salade de thon froide révèle d’autres secrets.
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