Cette salade de thon de grand-mère, prête en 15 min, sauve tous mes déjeuners d’été depuis 30 ans

Chaque été, une grande jatte de salade de thon de grand-mère trônait au milieu de la table du jardin. Trente ans plus tard, cette recette fraîche et complète reste le plat star des déjeuners en famille.

Ma grand-mère servait cette salade de thon à chaque déjeuner d’été : 30 ans plus tard, je fais encore sa recette !

Sur la table du jardin, il y avait toujours la même grande jatte bien fraîche. On sentait déjà le citron, l’huile d’olive, le thon émietté et le persil avant même d’y plonger la cuillère.

C’était la salade de thon de grand-mère, servie à chaque déjeuner d’été, simple mais complète, que tout le monde finissait sans négocier. Aujourd’hui encore, quand on cherche une recette salade de thon facile, on revient à cette version tout en fraîcheur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pâtes courtes + 2 boîtes de thon au naturel (égouttées)

✅ 150 g de maïs doux, 3 tomates fermes, 1/2 concombre épépiné

✅ 3 oignons nouveaux, 1 petite botte de persil plat frais

✅ 6 c. à soupe d’huile d’olive douce, 3 c. à soupe de jus de citron, sel, poivre

Pourquoi cette salade de thon de grand-mère revient chaque été

On aime cette salade de pâtes au thon de grand-mère parce qu’elle tient le rôle de vraie salade repas : pâtes, thon au naturel et maïs rassasient, tandis que tomates et concombre apportent croquant. Servie bien froide, avec une vinaigrette citronnée au lieu d’une mayonnaise, elle reste légère et fait l’unanimité.

Les 4 gestes clés pour réussir la salade de thon comme ma grand-mère

On part de 250 g de pâtes courtes, cuites al dente dans beaucoup d’eau salée ; assaisonnées encore tièdes, elles boivent la sauce. On coupe ensuite les légumes très finement, presque comme un taboulé, on sale avec mesure, puis on laisse la salade de thon d’été reposer au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 250 g de pâtes courtes dans beaucoup d’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient al dente, égoutter et laisser tiédir. Égoutter et émietter le thon. Technique : Couper les tomates en petits dés après avoir retiré une partie des graines. Éplucher et épépiner le concombre, émincer finement oignons nouveaux et persil. Cuisson : Dans un grand saladier, mélanger huile d’olive, jus de citron, sel, poivre. Ajouter pâtes tièdes, thon et maïs ; bien enrober pour parfumer la base. Finition : Incorporer délicatement tomates, concombre, oignons et persil. Rectifier l’assaisonnement, couvrir et laisser reposer au frais au moins 30 minutes avant de mélanger et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 15 min + 30 min de repos 🔍 Le secret de l’expert On assaisonne les pâtes encore tièdes : l’amidon reste souple et absorbe la vinaigrette citronnée, au lieu de la laisser glisser. La coupe très fine des légumes répartit les saveurs dans chaque bouchée, que le repos au frais harmonise. ✨ Le twist gourmand : Ajouter beaucoup de persil plat, quelques feuilles de menthe ciselées et des dés de feta au moment de servir ; la salade rappelle alors un taboulé de thon très frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saler fort dès le départ et noyer la préparation de mayonnaise ; les légumes rendent de l’eau, les pâtes se ramollissent et la salade de thon d’été perd toute sa fraîcheur.

Comment conserver la salade de thon sans perdre la fraîcheur

On laisse la salade de thon froide reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur, dans un saladier couvert ; 2 heures, c’est encore meilleur. Elle se garde 48 h au frais, en mélangeant et en réajustant juste un filet de citron, un peu d’huile et de poivre au moment de servir.