Barbecue d’été : ce fruit fourré au chocolat va vous faire oublier les chamallows grillés en un seul essai

Aux barbecues d’été, les chamallows brûlés laissent place à une banane rôtie au chocolat en papillote, prête en quelques minutes. Ce dessert fondant et croquant, sans vaisselle, pourrait bien devenir la nouvelle star de vos soirées.

Les soirs d’été, le parfum du charbon flotte encore et les chamallows tristement roussis collent déjà aux doigts. Trop sucrés, souvent brûlés, ils laissent en bouche plus de fumée que de plaisir. Pourtant, sur la même grille, un fruit tout simple peut se transformer en dessert chaud, fondant, presque pâtissier.

Dans sa peau, posé en papillote au milieu des braises sages, ce fruit cache un cœur coulant de chocolat et un croquant de fruits secs. Le tout arrive à table brûlant, sans assiette ni stress, à la cuillère. Et si c’était la banane qui détrônait enfin les chamallows au prochain barbecue ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 bananes mûres mais encore fermes

✅ 100 g de chocolat noir pâtissier

✅ 60 g de noisettes grossièrement concassées

✅ 20 g de beurre doux + 1 pincée de fleur de sel

Pourquoi les chamallows, c’est fini (et pourquoi la banane gagne à tous les coups)

Au barbecue, on cherche un dessert simple, qui se prépare pendant que les brochettes terminent, sans vaisselle ni matériel de pâtissier. La banane rôtie au chocolat au barbecue coche toutes les cases : le fruit cuit dans sa peau, reste juteux, légèrement caramélisé, pendant que le chocolat fond en sauce. On obtient un dessert barbecue banane chocolat bien plus gourmand qu’un simple fruit cru, mais moins écœurant qu’un chamallow grillé. Le trio banane, chocolat noir et noisettes apporte fondant, coulant et croquant ; la fleur de sel, elle, relève le cacao sans ajouter de sucre.

La technique inratable : banane en papillote au barbecue

La clé, c’est la papillote. On incise chaque banane dans la longueur, sans traverser, pour créer une barque qui accueillera les carrés de chocolat, les noisettes et quelques éclats de beurre. Chaque fruit est ensuite posé sur une feuille d’aluminium, serrée mais non écrasée, afin de rester hermétique. La cuisson se fait en chaleur indirecte, autour des braises moyennes, jamais au-dessus des flammes ; couvercle fermé si le barbecue en a un. En 10 à 15 minutes à environ 180–200 °C, la chair devient fondante et le chocolat complètement fondu, comme une mini ganache enfermée dans la peau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laisser la peau, fendre chaque banane en longueur sans traverser. Technique : Glisser chocolat, noisettes, beurre, fleur de sel, puis fermer en papillote hermétique. Cuisson : Poser en zone indirecte, braises moyennes, 10 à 15 minutes couvercle fermé. Finition : Laisser reposer 1 minute hors du feu, ouvrir à table et servir à la cuillère.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20–25 min 🔍 Le secret de l’expert La papillote crée un mini four vapeur : la banane cuit à l’étouffée, sa pulpe fond sans se dessécher, tandis que le beurre détend le chocolat en sauce onctueuse. La peau protège des pics de chaleur et la fleur de sel réveille les arômes de cacao sans surcharge sucrée. ✨ Le twist gourmand : version « Snickers de barbecue » : chocolat au lait, cacahuètes grillées, quelques dés de caramel mou, terminé avec une boule de glace vanille. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : poser les papillotes directement sur des flammes vives ; on brûle peau et chocolat alors que la banane reste encore ferme.

Finitions & toppings : transformer la banane en dessert de restaurant

On sert la banane chocolat papillote barbecue brûlante, ouverte à table pour laisser échapper la vapeur et montrer le chocolat coulant. D’ailleurs, le contraste chaud-froid fonctionne à merveille avec une boule de glace vanille ou coco, ou une cuillère de yaourt grec sucré au miel. Pour le croquant, on peut parsemer noix, amandes, coco râpée ou éclats de biscuits. Version enfants, on reste sur chocolat au lait et noisettes ; version adulte, on ajoute une pointe de cannelle, de vanille ou même un soupçon de piment doux pour un dessert plus intense.