Ce gâteau sans farine prêt en 10 minutes met KO tous vos quatre-quarts : la recette ultra-moelleuse de l'été

Un simple moule rond, quatre œufs et de la poudre d’amande : ce dessert sans farine ni levure promet un moelleux inattendu. En trente minutes au four, il concurrence les meilleurs quatre-quarts du dimanche.

Par un après-midi qui sent la confiture et le beurre chaud, la cuisine se remplit d’une odeur d’amande à peine grillée. Dans le four, un petit moule rond cache une mie qui gonfle doucement, promesse d’un gâteau doré dont la surface craque à peine sous le couteau.

Nulle farine, nulle levure, aucun chichi : ce gâteau à la poudre d’amande joue dans une autre catégorie de moelleux. Sa mie dense mais très moelleuse fait oublier bien des quatre-quarts classiques, tout en restant d’une simplicité désarmante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de poudre d’amande + 1 sachet de sucre vanillé

✅ 180 g de sucre en poudre

✅ 100 g de beurre fondu (doux ou demi-sel)

✅ 4 œufs + sucre glace pour la finition

Le gâteau sans farine qui met KO le quatre-quarts

Ici, la poudre d’amande remplace la farine de blé. Ses lipides retiennent l’humidité et donnent cette mie serrée mais souple, presque crème sous la fourchette. Environ 630 kcal pour 100 g, mais parfaite pour le fondant. À la cuisson, la surface prend une croûte fine dorée par réaction de Maillard, qui se découpe net sans jamais paraître sèche.

Le beurre fondu tiède se mêle à un appareil œufs-sucre bien foisonné ; en cuisant, les protéines d’œuf structurent le gâteau sans la moindre farine. On obtient un gâteau à la poudre d’amande sans farine, naturellement sans gluten, au parfum net d’amande et à la texture velours qui rivalise avec n’importe quel quatre-quarts.

Pas à pas : la recette du gâteau à la poudre d’amande sans farine

Bonne nouvelle ; ce gâteau sans farine facile se prépare en dix minutes avec un seul saladier. Il suffit de bien fouetter œufs et sucres, puis de respecter la cuisson à 200 °C pour garder la croûte fine et le cœur souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; beurrer ou chemiser un moule rond de 20 à 22 cm. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à ce que l’appareil pâlisse et devienne mousseux ; c’est lui qui remplace la levure. Cuisson : Incorporer le beurre fondu tiède, puis la poudre d’amande en deux fois, sans trop travailler, jusqu’à obtenir une pâte épaisse et brillante. Finition : Cuire 30 min ; la surface doit dorer, le centre rester souple et la lame du couteau ressortir avec quelques miettes humides. Laisser tiédir, démouler, puis saupoudrer de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amande retient l’humidité ; les œufs bien fouettés donnent la tenue sans avoir besoin de farine. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron, amandes effilées et un voile de confiture d’abricot au sortir du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcuire ni laisser le gâteau dans le four éteint, au risque de le sécher à cœur.

Servir, conserver et faire évoluer la recette tout l’été

Ce gâteau à la poudre d’amande moelleux se sert tiède ou à température ambiante, se garde 2 à 3 jours bien couvert et accompagne simplement quelques fruits ou une boule de glace.