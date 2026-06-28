Ce plat express à base de burrata, prêt en 7 minutes, bluffe toujours vos invités quand le temps vous manque en cuisine

Invités qui débarquent ce soir et frigo presque vide ? Avec quelques tomates colorées et une burrata bien choisie, cette entrée express cache un geste simple qui change tout.

Vous recevez ce soir ? La burrata sur tomates colorées qui bluffe tout le monde en 7 minutes

Quand la lumière du soir tombe et que les verres tintent, il suffit parfois d’une seule assiette pour calmer la table. Des tomates rouges, jaunes, vertes, luisantes d’huile d’olive, et au centre une burrata dodue qui attend qu’on entaille son cœur crémeux.

Bonne nouvelle : cette scène se prépare sans cuisson, en quelques gestes, avec une liste de courses minuscule. Une vraie entrée express burrata, chic mais décontractée, parfaite quand des amis s’invitent à la dernière minute ou après une journée bien remplie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 burratas (120–125 g chacune), pain de campagne ou focaccia

✅ 600 g de tomates variées : anciennes et tomates cerises multicolores

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive extra vierge, 1 c. à s. de vinaigre balsamique, fleur de sel, poivre

✅ Basilic, quelques herbes fraîches, ½ gousse d’ail, zeste de citron, 20 à 30 g de pignons ou noisettes torréfiés

L’assiette de secours qui sauve vos soirées improvisées

En rentrant du travail, on n’a souvent ni le temps ni l’envie de cuisiner longtemps. Avec cette burrata tomates colorées, on mise tout sur de belles tomates, une burrata crémeuse et un bon pain ; en sept minutes, l’assiette a déjà un air de restaurant.

Pas à pas express : montage minute façon restaurant

Le secret tient à l’ordre des gestes. On commence par les tomates, lavées, séchées, coupées en tranches irrégulières ; on sale, on poivre, on arrose d’huile d’olive et, si on aime, d’un filet de balsamique. En quelques minutes, leur jus forme déjà une sauce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher et couper les tomates, puis les répartir joliment dans un grand plat ou quatre assiettes. Technique : Saler, poivrer, arroser d’huile, ajouter le balsamique si souhaité, frotter rapidement l’ail, parsemer basilic et herbes. Cuisson : Aucune ; laisser les tomates mariner quelques minutes à température ambiante pendant que la burrata finit de se tempérer. Finition : Égoutter la burrata, la poser au centre, ajouter zeste, pignons ou noisettes, un filet d’huile, puis fendre le fromage à table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 7–10 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait légèrement dégorger les tomates ; leur jus sucré se mélange à l’huile. Quand on fend la burrata à température ambiante, son cœur coulant se mêle au tout et crée une émulsion onctueuse qui nappe chaque bouchée. ✨ Le twist gourmand : Un peu de croquant avec des pignons ou noisettes torréfiés, un zeste de citron et, pour les amateurs, quelques gouttes d’huile pimentée suffisent à signer l’assiette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter à tout prix tomates et burrata glacées, salées trop tôt ; on se retrouverait avec un plat froid, noyé d’eau, sans relief.

Variantes, service et accords express

On sert cette burrata tomates colorées au centre de la table, avec du pain croustillant et, pourquoi pas, un verre de blanc sec ; quelques olives ou quartiers de pêche mûre suffisent à changer le style.