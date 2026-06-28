Fraises qui moisissent au frigo en 3 jours : ce simple ingrédient de cuisine les garde parfaites plus d'une semaine
En trois jours à peine, mes fraises passaient de joyaux du marché à pur gâchis au fond du frigo. Ce déclic a totalement changé ma façon de conserver les fraises.
Je rangeais mes fraises au frigo dès le retour du marché : le jour où j’ai vu dans quel état elles finissaient au bout de 3 jours, j’ai tout changé
Au marché, les fraises brillent, parfum léger de sucre et d’herbe fraîche. Trois jours plus tard au frigo, on retrouve souvent une barquette triste, fruits mous, jus au fond, premières taches de gris.
Ce n’est pas la faute du producteur, mais de notre façon de les ranger. Froid trop agressif, humidité piégée, fruits tassés : en rentrant du marché, on sabote sans le vouloir la conservation des fraises.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de fraises fraîches
- ✅ 250 ml de vinaigre blanc
- ✅ 750 ml d’eau froide
- ✅ 1 bocal en verre + papier absorbant
Le jour où on comprend que le frigo ruine les fraises
Au réfrigérateur, les fraises se retrouvent sous 0 à 4 °C, dans un air humide. Leur chair gorgée d’eau se déstructure, la peau se fripe et le goût s’affadit. Serrées dans la barquette plastique, l’eau qui stagne au fond réveille très vite les moisissures.
La nouvelle routine dès le retour du marché
Dès qu’on rentre, on sort les fraises de la barquette, on enlève les abîmées, puis on les plonge deux à cinq minutes dans un mélange d’eau froide et de vinaigre blanc. Après un rinçage rapide, on les sèche une à une et on les range protégées dans un bocal en verre.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : On trie les fraises, on retire les fruits abîmés, on garde les autres entières.
- Technique : On prépare 1 volume de vinaigre pour 3 volumes d’eau, on y trempe les fraises 2 à 5 minutes, puis on rince.
- Cuisson : On égoutte puis on sèche les fruits sur papier absorbant ou dans une essoreuse, jusqu’à ce qu’ils soient bien mats.
- Finition : On tapisse un bocal en verre de papier absorbant, on range les fraises en une couche et on place au frais.
Frigo ou cellier : comment conserver les fraises plusieurs jours
Si la cuisine est chaude ou que l’on vise une semaine de conservation, on choisit bain eau-vinaigre, puis frigo entre 0 et 4 °C.
Si l’on cherche surtout le goût, on garde les fraises non lavées dans un cellier frais, sec et sombre, vers 10 à 14 °C, pendant 3 à 5 jours. Les premières qui fatiguent finissent en coulis ou smoothie maison.
Sources
En bref
- 🍓 Au retour du marché, l'auteur voit ses fraises flétrir en trois jours au frigo et s'interroge enfin sur comment conserver les fraises plus longtemps.
- 🥫 Une nouvelle routine de tri, bain rapide, séchage et stockage en bocal verre change texture et durée de vie des fraises.
- 📦 Entre frigo et cellier, l'article détaille surtout quand choisir chaque méthode pour garder des fraises fermes, parfumées et éviter le moindre gaspillage.
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