Gin tonic : ne servez plus le classique, cette version onctueuse aux framboises cache un ingrédient inattendu

Fini le gin tonic allongé au tonic : ce cocktail gin framboise tient dans une coupe rose, courte et intrigante. En dix minutes, un geste secret le rend incroyablement onctueux.

Odeur vive du citron, framboises écrasées qui parfument la cuisine, parois de la coupe qui givrent… On s’éloigne d’un gin tonic servi à la va-vite pour aller vers un verre rose rubis, plus court, plus dense, qui intrigue dès qu’il arrive sur la table.

Ce cocktail gin framboise tient dans une coupe glacée, avec une mousse rose pâle et une texture presque soyeuse, sans crème ni lait. Tout repose sur un ingrédient discret et un geste précis ; en quelques minutes, on passe du simple gin tonic au verre qui fait parler autour de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 ml de gin floral ou citronné de bonne qualité

✅ 80 g de framboises fraîches mûres

✅ 50 ml de jus de citron jaune + 30 ml de sirop de sucre

✅ 40 à 50 ml de blanc d’œuf pasteurisé + glaçons bien durs

Marre du gin tonic classique ? Ce cocktail gin framboise onctueux change tout

Au lieu de rallonger le gin au tonic, on l’emmène vers un format gin sour framboise : peu de volume, beaucoup d’arômes. Le citron apporte l’énergie, la framboise fraîche le côté fruit éclatant, et la mousse velours donne l’impression d’un dessert liquide. On garde la fraîcheur du gin tonic, mais sans la dilution ni les bulles envahissantes.

Le secret de texture bluffant : le blanc d’œuf travaillé comme un mixologue

Le secret de texture, c’est le blanc d’œuf travaillé comme en bar à cocktails. Ajouté en petite quantité puis shaké deux fois, il ne parfume pas le verre ; ses protéines s’émulsionnent, emprisonnent de l’air et créent une mousse stable qui adoucit l’acidité. Avec des blancs d’œufs pasteurisés ou de l’aquafaba, on obtient un cocktail gin blanc d’œuf aussi rassurant que gourmand.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir deux coupes au congélateur ou avec glaçons et eau, puis écraser doucement les framboises dans le shaker. Technique : Ajouter gin, jus de citron, sirop de sucre et blanc d’œuf, fermer et secouer vivement sans glace pendant 15 secondes. Cuisson : Ouvrir, ajouter une grosse poignée de glaçons, puis shaker encore 15 à 20 secondes, jusqu’à ce que le métal soit bien givré. Finition : Vider les coupes, filtrer le mélange avec la passoire du shaker puis une passoire fine, décorer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le double shake exploite le blanc d’œuf au maximum : sans glace, on émulsionne et on gonfle la mousse ; avec glace, on refroidit, on dilue juste ce qu’il faut et on fixe la texture. La double filtration ensuite enlève pépins et fibres de framboise pour un cocktail gin framboise au toucher vraiment lisse. ✨ Le twist gourmand : Une micro-pincée de sel dans le shaker réveille le fruit ; quelques gouttes d’eau de fleur d’oranger ou de rose apportent un nez pâtissier très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer une seule fois avec glace puis servir sur glaçons ; on casse la mousse, on dilue trop et on perd l’effet coupe soyeuse.

Variantes et accords : apprivoiser votre coupe soyeuse aux framboises

On ajuste ce cocktail gin framboise selon l’humeur. Plus acidulé ? Un peu plus de citron, sans toucher au sirop. Plus doux ? Un très léger filet de sirop, pas plus. Pour renforcer le fruit, on augmente les framboises, jamais le sucre. Sans œuf, on garde la même base avec de l’aquafaba ou sans moussant, et on le sert avec saumon fumé, fromages frais ou un carré de chocolat noir.