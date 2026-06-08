Gin tonic : ne servez plus le classique, cette version onctueuse aux framboises cache un ingrédient inattendu
Fini le gin tonic allongé au tonic : ce cocktail gin framboise tient dans une coupe rose, courte et intrigante. En dix minutes, un geste secret le rend incroyablement onctueux.
Odeur vive du citron, framboises écrasées qui parfument la cuisine, parois de la coupe qui givrent… On s’éloigne d’un gin tonic servi à la va-vite pour aller vers un verre rose rubis, plus court, plus dense, qui intrigue dès qu’il arrive sur la table.
Ce cocktail gin framboise tient dans une coupe glacée, avec une mousse rose pâle et une texture presque soyeuse, sans crème ni lait. Tout repose sur un ingrédient discret et un geste précis ; en quelques minutes, on passe du simple gin tonic au verre qui fait parler autour de l’apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 100 ml de gin floral ou citronné de bonne qualité
- ✅ 80 g de framboises fraîches mûres
- ✅ 50 ml de jus de citron jaune + 30 ml de sirop de sucre
- ✅ 40 à 50 ml de blanc d’œuf pasteurisé + glaçons bien durs
Marre du gin tonic classique ? Ce cocktail gin framboise onctueux change tout
Au lieu de rallonger le gin au tonic, on l’emmène vers un format gin sour framboise : peu de volume, beaucoup d’arômes. Le citron apporte l’énergie, la framboise fraîche le côté fruit éclatant, et la mousse velours donne l’impression d’un dessert liquide. On garde la fraîcheur du gin tonic, mais sans la dilution ni les bulles envahissantes.
Le secret de texture bluffant : le blanc d’œuf travaillé comme un mixologue
Le secret de texture, c’est le blanc d’œuf travaillé comme en bar à cocktails. Ajouté en petite quantité puis shaké deux fois, il ne parfume pas le verre ; ses protéines s’émulsionnent, emprisonnent de l’air et créent une mousse stable qui adoucit l’acidité. Avec des blancs d’œufs pasteurisés ou de l’aquafaba, on obtient un cocktail gin blanc d’œuf aussi rassurant que gourmand.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Refroidir deux coupes au congélateur ou avec glaçons et eau, puis écraser doucement les framboises dans le shaker.
- Technique : Ajouter gin, jus de citron, sirop de sucre et blanc d’œuf, fermer et secouer vivement sans glace pendant 15 secondes.
- Cuisson : Ouvrir, ajouter une grosse poignée de glaçons, puis shaker encore 15 à 20 secondes, jusqu’à ce que le métal soit bien givré.
- Finition : Vider les coupes, filtrer le mélange avec la passoire du shaker puis une passoire fine, décorer et servir aussitôt.
Variantes et accords : apprivoiser votre coupe soyeuse aux framboises
On ajuste ce cocktail gin framboise selon l’humeur. Plus acidulé ? Un peu plus de citron, sans toucher au sirop. Plus doux ? Un très léger filet de sirop, pas plus. Pour renforcer le fruit, on augmente les framboises, jamais le sucre. Sans œuf, on garde la même base avec de l’aquafaba ou sans moussant, et on le sert avec saumon fumé, fromages frais ou un carré de chocolat noir.
En bref
- 🍸 Un cocktail gin framboise passe du simple gin tonic au verre court rose rubis, pensé pour l’apéro maison en moins de dix minutes.
- 🥄 Une méthode de shake en deux temps, inspirée des bars à cocktails, crée une mousse velours sans crème et change la sensation en bouche.
- ✨ Ajustements acidulés, version sans œuf, twist parfumé et accords salés ou chocolatés promettent un cocktail framboise apéro bien plus surprenant qu’il n’y paraît.
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