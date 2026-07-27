Canicule : ces lasagnes froides tomate-ricotta-basilic que les Italiens ne lâchent plus, prêtes sans four avec un secret

Quand la chaleur écrase la cuisine, les Italiens dégainent ces lasagnes froides tomate-ricotta-basilic, montées comme un millefeuille sans four. Leur secret tient à quelques gestes précis qui transforment un plat d’été en obsession.

Les Italiens ne mangent que ces lasagnes froides quand il fait chaud : tomate, ricotta, basilic et zéro four

Dans une cuisine où l’air est déjà lourd, l’odeur du basilic frais et de la tomate mûre fait presque oublier la chaleur. Sur le plan de travail, les feuilles de lasagne refroidies brillent d’un léger voile d’huile, prêtes à se transformer en millefeuille salé plutôt qu’en gratin brûlant.

En Italie, quand le thermomètre explose, on remplace le plat fumant par ces lasagnes froides tomate-ricotta-basilic. Sans four, avec des couches moelleuses qui se tiennent comme au restaurant et un goût d’été à chaque bouchée. Tout se joue dans la gestion de l’eau et du froid ; une fois qu’on a compris cette mécanique, impossible de revenir en arrière.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de feuilles de lasagne (fraîches ou sèches)

✅ 600 g de tomates bien mûres, épépinées et en dés

✅ 250 g de ricotta et 60 g de parmesan râpé

✅ Basilic frais, huile d’olive, jus de citron, pignons, ail, sel, poivre noir

Pourquoi ces lasagnes froides deviennent le réflexe de l’été

On garde tout ce qu’on aime dans les lasagnes : couches généreuses, pâte fondante, parfum de tomate et de fromage. Simplement, on oublie le four et on joue la carte fraîcheur. Le plat se prépare en avance, repose au réfrigérateur, puis sort au moment de passer à table comme un millefeuille salé prêt à être tranché.

Contrairement à un reste de gratin servi froid, ici la texture est pensée pour le frigo. Les pâtes restent souples, la tomate reste juteuse sans détremper, la ricotta, serrée au parmesan, agit comme un ciment parfumé. Résultat : des parts nettes, un goût plus vif que sur une bolognaise classique refroidie, et une sensation de légèreté qui fait du bien quand il fait vraiment chaud.

La méthode italienne : des couches qui se tiennent même froides

La réussite repose sur trois gestes. D’abord des feuilles de lasagne pochées juste ce qu’il faut, puis refroidies dans un bain glacé et étalées sur un torchon pour éviter les paquets collés. Ensuite, des tomates traitées comme un tartare : épépinées, légèrement salées, laissées à dégorger, puis assaisonnées à l’huile d’olive, citron, basilic et poivre. Enfin, une crème dense ricotta-parmesan, que le froid va raffermir.

Une fois ces éléments prêts et bien égouttés, on monte en couches fines : pâte, ricotta, tomate, basilic, en terminant par la ricotta, un nuage de parmesan et quelques pignons. Le repos de 2 à 4 heures au frais soude l’ensemble ; l’amidon des pâtes se resserre, les protéines de la ricotta se tiennent, et la part se découpe sans s’affaisser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les feuilles de lasagne dans une grande casserole d’eau bouillante salée (2 à 3 minutes si elles sont fraîches, 4 à 5 minutes si elles sont sèches), les plonger aussitôt dans un bain d’eau froide, puis les étaler une à une sur un torchon propre légèrement huilé. Technique : Couper les tomates en petits dés, retirer les graines, saler légèrement et laisser dégorger 10 minutes dans une passoire avant de les mélanger avec huile d’olive, jus de citron, basilic ciselé, poivre. Détendre la ricotta avec le parmesan et, si on aime, un peu d’ail râpé. Cuisson : Dans un plat rectangulaire huilé, alterner feuilles de lasagne bien sèches, fines couches de ricotta-parmesan, tomates assaisonnées et quelques feuilles de basilic. Répéter jusqu’à épuisement des ingrédients en terminant par la ricotta. Finition : Parsemer de parmesan, ajouter les pignons, filmer le plat et laisser reposer 2 à 4 heures au réfrigérateur avant de découper en parts nettes et de servir avec un filet d’huile d’olive et du basilic frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min + 2–4 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur l’eau : tomates dégorgées, pâtes parfaitement égouttées, ricotta serrée au parmesan. Au froid, l’amidon des lasagnes se resserre et les protéines du fromage se raffermissent, ce qui piège l’humidité et donne des couches stables, juteuses mais jamais aqueuses. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de pesto de basilic et quelques zestes de citron finement râpés dans la ricotta, puis parsemer de pignons légèrement torréfiés juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : monter le plat avec des tomates non dégorgées et le servir sans repos au frais ; on obtient alors un fond de jus et des couches qui glissent à la découpe.

Variantes, conservation et service ultra frais

Pour varier, on peut remplacer une partie des tomates par des tomates cerises bien sucrées, ajouter des zestes de citron pour accentuer la fraîcheur, ou glisser quelques lamelles de mozzarella bien égouttée entre deux couches. Une cuillère de pesto dans la ricotta renforce le caractère italien sans alourdir.

Ces lasagnes froides se gardent jusqu’à 24 heures au réfrigérateur, filmées, dans une zone entre 0 et 4 °C. En plein épisode de chaleur, on respecte la règle des 2 heures : le plat ne reste pas longtemps à température ambiante, surtout lors d’un buffet. On sert très froid, accompagné d’une salade de roquette ou de jeunes pousses qui répond à la douceur de la ricotta et prolonge cette impression de manger l’été à la fourchette.

Sources Top Santé

«Oubliez la bolognaise il y a une version fraiche des lasagnes parfaite en ete»