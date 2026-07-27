Cette entrée d’été bicolore façon traiteur, prête en 15 min, ne coûte que 3 € par personne à table

En 15 minutes et sans matériel pro, ce gaspacho jaune au melon sert d’entrée d’été bicolore digne d’un traiteur. Voici comment obtenir l’effet waouh sans dépasser 3 € par personne.

Sur la table, on voit d’abord un jaune lumineux qui encadre de petites sphères orangées bien nettes. Le velouté glacé nappe la cuillère, le melon explose en jus frais, et la pièce sent l’été. On croirait une assiette de réception, mais elle se prépare au blender, en 15 minutes.

Le principe est simple : un gaspacho jaune très lisse, servi glacé, qui accueille des billes de melon comme des perles. Le contraste des couleurs fait le travail, le goût suit, et la note reste sous trois euros par personne. On croit qu’il faut un traiteur pour un tel effet ; en réalité, tout se joue sur le produit et le dressage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 melon charentais bien mûr (≈ 900 g)

✅ 700 g de tomates jaunes + 150 g de concombre

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de vinaigre, 6 cl d’eau glacée, 8 g de sel, poivre

✅ Basilic ou menthe, 80 g de feta ou 1 burrata, piment d’Espelette, graines torréfiées (facultatif)

Pourquoi ce gaspacho jaune au melon façon traiteur bluffe à 3 €

Ce plat joue une illusion simple : visuellement, on lit assiette de chef, alors que le panier reste minimal. Melon charentais, tomates jaunes, un peu de concombre, huile d’olive et bon vinaigre ; rien de rare, mais des produits mûrs, servis bien froids.

L’effet chic vient ensuite des contrastes : le sucré du melon répond à la tomate légèrement acidulée, le gras discret de l’huile arrondit le tout. Comme on sert glacé, l’assaisonnement doit être un peu plus salé et plus vif qu’une soupe classique ; c’est ce qui réveille les saveurs.

La méthode express pour un gaspacho jaune ultra velouté

On commence par mixer tous les légumes avec l’ail, l’huile, le vinaigre, l’eau glacée, sel et poivre, assez longtemps pour obtenir une texture presque crème. On peut filtrer au chinois, mais un mixage prolongé suffit déjà à créer ce côté velours. Le repos au frais, lui, fixe les arômes et garantit la fraîcheur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer tomates jaunes, concombre, ail, huile, vinaigre, eau, sel et poivre finement. Technique : Goûter, ajuster sel et acidité, puis filtrer au chinois si souhaité. Cuisson : Laisser reposer le gaspacho au réfrigérateur au moins 30 minutes, couvert. Finition : Façonner les billes de melon, dresser, ajouter jus de melon, huile, herbes, toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 3 € 🔍 Le secret de l’expert Le secret tient à l’équilibre sucré-salé-acide et au froid. Servi glacé, on sale et on vinaigre un peu plus que d’habitude. ✨ Le twist gourmand : Pour un jaune encore plus vif, mixer un poivron jaune avec la base et ajouter une pointe de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas servir la soupe tiède ou fade, ni utiliser un melon peu mûr : tout paraît plat, l’effet traiteur disparaît.

Varier et préparer ce gaspacho jaune au melon façon traiteur à l’avance

On prépare le gaspacho la veille, le garde au frais et façonne les billes.