Poulet grillé : cette recette de village qui réunit les familles cache un détail de cuisson que vous ratez toujours

À Maltacina, un simple poulet grillé continue de faire revenir les familles autour de la même table. Derrière cette tradition se cache une méthode précise que les chefs préservent jalousement.

À Maltacina, l’odeur du poulet grillé se mêle encore à celle du bois qui fume. La peau claque doucement, les pommes de terre s’imbibent de jus, et toute la maison sait qu’un vrai repas de famille s’annonce.

Au restaurant du village, désormais étoilé, ce même poulet du dimanche reste la signature cachée des chefs. Une recette transmise de génération en génération, que l’on peut pourtant reproduire chez soi dès lors que l’on respecte quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poulet fermier d’environ 1,5 kg, prêt à griller

d’environ 1,5 kg, prêt à griller ✅ 800 g de pommes de terre grenaille lavées

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, sel fin et poivre du moulin

✅ 2 gousses d’ail, 1 citron, thym et romarin frais

Poulet grillé : à Maltacina, cette recette transmise de génération en génération attire encore les familles du village

À Maltacina, tout commence par le choix du produit. On prend un poulet fermier bien charnu, élevé en plein air, dont la chair supporte la cuisson lente et donne un jus généreux. Autour, les pommes de terre grenaille cuisent dans ce jus parfumé au citron, à l’ail et aux herbes, comme au centre de la grande table familiale.

Poulet grillé : à Maltacina, cette recette transmise de génération en génération attire encore les familles du village

Le secret du poulet grillé de Maltacina tient dans une montée en température en deux temps. On cuit d’abord doucement, à 180 °C ou en chaleur indirecte, en arrosant souvent. Puis on termine à feu plus vif pour dorer la peau, avant un repos d’au moins dix minutes qui garde la chair juteuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le poulet 30 minutes avant, le sécher soigneusement et préparer l’assaisonnement huile, ail, citron. Technique : Enduire la volaille, glisser thym, romarin et demi-citron dedans, ajouter les grenailles huilées dans le plat. Cuisson : Cuire environ 1 h à 180 °C ou en chaleur indirecte, en arrosant souvent avec le jus. Finition : Terminer 10 minutes à 210 °C ou sur braises vives, laisser reposer 10 minutes puis découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce puis la finition vive colorent la peau tout en limitant la fuite de jus à l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de paprika fumé dans l’assaisonnement apporte une note légèrement grillée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire tout le temps à feu fort ou piquer la volaille pendant la cuisson.

Poulet grillé : à Maltacina, cette recette transmise de génération en génération attire encore les familles du village

Une fois le poulet grillé tranché, on le sert au centre, entouré des grenailles nappées de jus et d’une salade verte légèrement vinaigrée. Estragon ou sauge peuvent remplacer thym et romarin pour changer le parfum sans dénaturer la recette.

Les restes, eux, ne se perdent pas. On effiloche la viande froide avec haricots rouges, maïs, poivron, oignon rouge, coriandre et citron vert pour une salade zéro gaspi fraîche façon Mexique, prête en quelques minutes.