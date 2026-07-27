Ces tagliatelles chorizo-burrata super crémeuses en 25 min font l’unanimité, mais seul ce geste change tout

Un soir de flemme, ces tagliatelles chorizo-burrata transforment un paquet de pâtes en vrai plat signature, prêt en 25 minutes chrono. Entre chorizo doré, burrata coulante et sauce fumée, un détail change tout au moment du dressage.

Dans la poêle, le chorizo chante ; une odeur fumée envahit la cuisine. La pulpe de tomates rejoint cette huile parfumée pendant que les tagliatelles cuisent al dente. Au moment de servir, une burrata se pose dessus et fond doucement.

Résultat : une assiette de tagliatelles chorizo-burrata ultra onctueuse, sans une goutte de crème. En moins de 25 minutes, on sert des pâtes sauce tomate chorizo qui mettent tout le monde d’accord… et le fameux « C’est le meilleur plat de pâtes que tu aies fait » fuse à table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de tagliatelles

✅ 150 à 180 g de chorizo doux ou fort

✅ 2 burratas de 125 g

✅ 400 g de pulpe de tomates

✅ 1 gros oignon

✅ 2 gousses d’ail

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à c. de sucre, sel fin, poivre noir

✅ 1 c. à c. de paprika fumé

✅ 1 pincée de piment (facultatif)

✅ 10 g de basilic frais

✅ 30 à 40 g de parmesan râpé (facultatif)

Les bons produits pour des tagliatelles chorizo-burrata vraiment généreuses

Pour un résultat bluffant, il faut de bons produits : un chorizo parfumé avec un peu de gras, une burrata bien crémeuse sortie du froid, des tagliatelles de qualité et une simple pulpe de tomates nature.

Recette pas à pas : tagliatelles chorizo-burrata prêtes en 25 minutes

La promesse de ces pâtes chorizo burrata tient en trois points : un chorizo bien doré, une sauce tomate fumée intense et une émulsion avec l’eau de cuisson amidonnée. On termine par la burrata posée hors feu, pour qu’elle soit coulante au centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, hacher l’ail, couper le chorizo ; mettre une casserole d’eau salée à bouillir pour les tagliatelles. Technique : Chauffer l’huile d’olive, faire revenir l’oignon quelques minutes, ajouter le chorizo et le laisser dorer pour libérer l’huile parfumée. Cuisson : Ajouter l’ail, le paprika fumé et le piment, verser la pulpe de tomates, sucre, poivre ; mijoter 8 à 10 minutes. Finition : Cuire les tagliatelles al dente, garder une louche d’eau de cuisson, mélanger à la sauce, émulsionner, servir avec burrata, basilic, parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Trois gestes clés : faire dorer le chorizo (réaction de Maillard, huile parfumée), verser de l’eau de cuisson amidonnée pour lier gras et tomate, puis déposer la burrata hors feu sur des pâtes brûlantes. ✨ Le twist gourmand : Au dressage, râper un zeste fin de citron et ajouter quelques rondelles de chorizo grillées jusqu’au croustillant pour un contraste addictif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire fondre la burrata dans la poêle ni rincer les pâtes : on perd cœur coulant et amidon, la sauce devient fade.

Variantes express : version plus piquante, plus veggie ou « soleil »

Envie de piquant ? On passe au chorizo fort et on ajoute une pincée de piment. Pour une version douce, chorizo doux, sans piment, beaucoup de basilic frais. Veggie, on remplace le chorizo par des lamelles d’aubergine ou de poivron rôties.