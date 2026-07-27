En Italie, ils ont remplacé le café de fin de repas par ce digestif glacé au citron : 4 ingrédients, effet garanti

À Venise, la fin de repas se termine souvent par un cocktail glacé au citron, servi en verre givré plutôt qu’un café brûlant. Reste à adopter les gestes des Vénitiens pour obtenir ce mélange pétillant, onctueux et léger.

À Venise, la fin du repas se joue en jaune pâle. Sur la table, un verre givré, qui sent le citron fraîchement râpé, remplace le café. Une gorgée glacée, pétillante, et le palais se réveille comme après une courte promenade au bord des canaux.

Ce n’est ni un dessert, ni un digestif strict, mais un cocktail glacé au citron que les Vénitiens se transmettent de table en table. Rafraîchissant, léger en bouche, il se prépare en quelques minutes, avec quatre éléments bien choisis. Reste à adopter leurs réflexes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 50 cl de prosecco bien froid (brut ou peu sucré)

✅ 12 cl de vodka très froide

✅ 320 g de sorbet citron et 8 cl de jus de citron fraîchement pressé

✅ 600 g de glace pilée sèche et zeste d’1 citron non traité

Les bons ingrédients pour un vrai cocktail glacé au citron à l’italienne

Ce cocktail prosecco citron fonctionne grâce à un équilibre. Le prosecco apporte les bulles et une touche florale ; la vodka, la structure, sans dominer. Le duo est porté par le citron, présent dans le sorbet, le jus et le zeste.

Sorbet pour la texture onctueuse, jus pour la vivacité, zeste pour le parfum : ensemble, ils signent ce cocktail digestif au citron, vif mais jamais agressif.

Recette pas à pas : le cocktail glacé au citron façon Venise (pour 4 personnes)

Servi très froid, ce cocktail vénitien au citron se prépare à la dernière minute, directement au verre. Pas besoin de shaker ; on mise sur la température et sur une glace pilée bien sèche pour garder les bulles et la texture crémée du sorbet.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Givrer les verres 10 minutes au congélateur ; garder prosecco et vodka très froids, piler la glace. Technique : Remplir chaque verre de glace pilée sèche, déposer au centre une généreuse quenelle de sorbet citron. Cuisson : Verser 3 cl de vodka et 2 cl de jus de citron par verre, mélanger brièvement, goûter. Finition : Compléter avec 12,5 cl de prosecco très froid, remuer délicatement, puis exprimer un zeste de citron au-dessus.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 5-7 min 🔍 Le secret de l’expert Le citron agit en triple jeu : sorbet pour la douceur, jus pour l’acidité, zeste pour le parfum. Servi très froid, cet accord nettoie le palais et adoucit la sensation d’alcool. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de la vodka par du limoncello bien froid, ou givrer le bord du verre avec sucre et zeste fin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais préparer ce cocktail en pichet avec la glace : les bulles disparaissent, la boisson se dilue et perd toute sa texture.

Variantes vénitiennes : limoncello, version légère, sans alcool

Pour un cocktail italien d’été plus solaire, on remplace 2 cl de vodka par 2 cl de limoncello, en réduisant un peu le jus. Version légère : moitié de vodka, plus de prosecco. Sans alcool : eau gazeuse très froide à la place du prosecco, avec quelques cicchetti ou biscuits secs.