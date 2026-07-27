Plus rapide et moins cher qu’un kebab : ce curry de crevettes minute au lait de coco, mais évitez ce geste fatal

En 12 minutes chrono, ce curry de crevettes au lait de coco transforme un soir de flemme en dîner façon resto thaï à la maison. Une seule poêle, un budget sous celui d’un kebab, et quelques gestes clés pour un résultat ultra parfumé.

Une odeur de coco chaude, de curry qui grésille et d’ail doré envahit la cuisine. En quelques instants, on a l’impression qu’un petit resto thaï s’est invité à la maison, alors qu’on pensait encore commander un kebab.

Et si, au lieu d’attendre le livreur, on lançait un curry de crevettes au lait de coco, prêt en 12 minutes, plus léger et moins cher ? Une seule poêle, peu d’ingrédients, beaucoup de parfum ; la promesse d’un vrai dîner dépaysant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de crevettes décortiquées, crues ou déjà cuites, fraîches ou surgelées décongelées

✅ 250 ml de lait de coco, 1 c. à soupe de curry doux, 1/2 c. à café de curcuma

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 c. à soupe d’huile neutre ou d’olive

✅ 1 citron vert, 1 c. à soupe de sauce soja, 1 c. à café de sucre, sel, poivre, riz basmati, coriandre ou ciboule

Pourquoi ce curry de crevettes bat le kebab en 12 minutes

Entre le moment où on sort la poêle et celui où on pose l’assiette, ce curry de crevettes express tient vraiment les 12 minutes. Pendant que le riz basmati cuit, la sauce coco mijote déjà ; au final, le dîner arrive souvent avant le livreur de kebab. Avec des crevettes surgelées et un lait de coco basique, on reste sous les 3 € par personne pour un curry de crevettes facile et pas cher.

La méthode express : mon curry de crevettes prêt en 12 minutes

On commence par faire revenir oignon et ail deux minutes dans l’huile, puis on ajoute curry et curcuma pour les torréfier quelques secondes. Lait de coco, sauce soja et sucre rejoignent la poêle ; la sauce épaissit seule à feu moyen. Les crevettes cuisent ensuite 2 à 3 minutes, avant un trait de citron vert qui réveille ce curry de crevettes 12 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, lancer en parallèle la cuisson du riz dans une casserole. Technique : Ajouter curry et curcuma, mélanger 20 secondes pour les torréfier, puis verser lait de coco, sauce soja et sucre. Cuisson : Faire frémir 3 minutes pour épaissir la sauce, ajouter les crevettes et cuire 2 à 3 minutes. Finition : Couper le feu, ajouter le jus de citron vert, poivrer, rectifier sel ou soja, parsemer d’herbes, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & budget 12 min / < 3 € 🔍 Le secret de l’expert En torréfiant le curry dans l’huile, les arômes se fixent dans le gras ; lait de coco et oignon lient ensuite naturellement la sauce. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de beurre de cacahuète dans la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la sauce avec les crevettes, elles durcissent aussitôt.

Servir, conserver, recycler : un curry qui remplace le kebab… même le lendemain

On le sert sur du riz basmati ou des nouilles, avec un peu de coriandre. Le reste se réchauffe à la poêle avec une cuillère d’eau, sans recuire les crevettes.