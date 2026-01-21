Salade-de-fruits-exotiques

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 10 min Temps de repos : 1 heure

Ingr?dients

- ananas : 1 - cl?mentine : 6 - kiwi : 4 - orange : 3 - pamplemousse : 2 - vanille en poudre : 2 c. ? caf?- cassonade : 3 c. ? soupe Accord vin :- un bergerac (Blanc doux, Sud-Ouest)

Pr?paration

Pelez tous les fruits ? vif.

Coupez les kiwis en rondelles.

S?parez les quartiers de cl?mentines et coupez-les en deux. D?tachez les quartiers d'oranges en passant la lame d'un couteau entre les membranes les s?parant et coupez chaque quartier en trois. Faites de m?me avec les pamplemousse. Coupez l'ananas en fins quartiers puis en petits cubes.

M?langez tous les fruits dans un saladier, saupoudrez-les de vanille et de cassonade et m?langez.

Placez au frais pendant au moins 1 h.

Servez tr?s frais.

