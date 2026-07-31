Les Italiens délaissent le Negroni classique pour ce cocktail pétillant né d’une erreur de barman, à goûter cet été

Dans les bars italiens, un negroni sbagliato pétillant a peu à peu supplanté le Negroni classique aux heures d’aperitivo. En quelques gestes très simples, ce cocktail campari prosecco devient l’allié léger des apéros d’été les plus chauds.

Les Italiens le préfèrent au Negroni classique depuis une erreur de barman : ce cocktail pétillant règne sur les apéros d’été

Sur les terrasses italiennes, on entend d’abord le cliquetis des glaçons, puis le léger chuchotement des bulles. Le soleil tape encore, les assiettes de charcuterie circulent, et le Negroni classique paraît soudain un peu massif. On a envie d’amertume, oui, mais aussi de fraîcheur, de légèreté, de fête.

Dans un bar de Milan, un barman distrait a un jour remplacé le gin par du mousseux italien. Une “erreur” qui a donné naissance à un Negroni plus aérien, aux bulles fines, moins alcooleux mais tout aussi aromatique. Depuis, ce cocktail campari prosecco règne sur l’aperitivo estival : on l’appelle negroni sbagliato.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de prosecco bien froid (brut ou extra-dry)

✅ 120 ml de Campari

✅ 120 ml de vermouth rouge italien

✅ 1 orange non traitée + 12 à 16 gros glaçons

Pourquoi ce Negroni pétillant a détrôné le Negroni classique en été

Ce negroni pétillant garde l’ossature du classique : amertume du Campari, douceur épicée du vermouth rouge, accent d’orange. Mais le gin cède la place au prosecco ; le degré d’alcool baisse et le verre gagne en volume, en bulles, en buvabilité. On est plus proche d’un negroni spritz, un vrai cocktail italien d’été, parfait dès le premier apéro.

Recette du Negroni pétillant : les quantités exactes pour 1 et 4 verres

Pour réussir un véritable negroni sbagliato à l’italienne, on respecte surtout les proportions : 1 dose de vermouth, 1 dose de Campari, 2,5 doses de prosecco très froid. Sur cette base, on obtient 4 verres en 5 minutes, à condition de préparer le froid en amont.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre le prosecco au frais, glacer les verres, préparer de gros glaçons. Technique : Dans chaque verre, déposer 3 à 4 gros glaçons puis verser vermouth rouge et Campari. Cuisson : Compléter délicatement avec 75 ml de prosecco très froid, en dernier, le long de la paroi. Finition : Twister un large zeste d’orange, exprimer les huiles au-dessus du verre, déposer et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert On joue sur trois leviers : beaucoup de froid, peu de dilution et des bulles préservées. Base Campari–vermouth d’abord, prosecco en dernier et simple demi-tour de cuillère : le cocktail reste précis, vif, élégant. ✨ Le twist gourmand : Pour un apéro de groupe, préparer la base Campari–vermouth en carafe au frais puis ajouter le prosecco à la dernière minute. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer au shaker ou utiliser des petits glaçons déjà fondus : on casse les bulles et on noie l’amertume.

Twists d’été & accords apéro qui fonctionnent toujours

Selon l’humeur, on peut serrer le cocktail avec un prosecco plus sec, ou l’arrondir avec un vermouth plus vanillé. Un zeste de pamplemousse change complètement le nez. À table, charcuteries fines, parmesan, tomates cerises et focaccia tiède suivent parfaitement. À réserver aux adultes et à consommer avec modération.