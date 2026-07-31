Les Italiens délaissent le Negroni classique pour ce cocktail pétillant né d’une erreur de barman, à goûter cet été
Dans les bars italiens, un negroni sbagliato pétillant a peu à peu supplanté le Negroni classique aux heures d’aperitivo. En quelques gestes très simples, ce cocktail campari prosecco devient l’allié léger des apéros d’été les plus chauds.
Les Italiens le préfèrent au Negroni classique depuis une erreur de barman : ce cocktail pétillant règne sur les apéros d’été
Sur les terrasses italiennes, on entend d’abord le cliquetis des glaçons, puis le léger chuchotement des bulles. Le soleil tape encore, les assiettes de charcuterie circulent, et le Negroni classique paraît soudain un peu massif. On a envie d’amertume, oui, mais aussi de fraîcheur, de légèreté, de fête.
Dans un bar de Milan, un barman distrait a un jour remplacé le gin par du mousseux italien. Une “erreur” qui a donné naissance à un Negroni plus aérien, aux bulles fines, moins alcooleux mais tout aussi aromatique. Depuis, ce cocktail campari prosecco règne sur l’aperitivo estival : on l’appelle negroni sbagliato.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 ml de prosecco bien froid (brut ou extra-dry)
- ✅ 120 ml de Campari
- ✅ 120 ml de vermouth rouge italien
- ✅ 1 orange non traitée + 12 à 16 gros glaçons
Pourquoi ce Negroni pétillant a détrôné le Negroni classique en été
Ce negroni pétillant garde l’ossature du classique : amertume du Campari, douceur épicée du vermouth rouge, accent d’orange. Mais le gin cède la place au prosecco ; le degré d’alcool baisse et le verre gagne en volume, en bulles, en buvabilité. On est plus proche d’un negroni spritz, un vrai cocktail italien d’été, parfait dès le premier apéro.
Recette du Negroni pétillant : les quantités exactes pour 1 et 4 verres
Pour réussir un véritable negroni sbagliato à l’italienne, on respecte surtout les proportions : 1 dose de vermouth, 1 dose de Campari, 2,5 doses de prosecco très froid. Sur cette base, on obtient 4 verres en 5 minutes, à condition de préparer le froid en amont.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre le prosecco au frais, glacer les verres, préparer de gros glaçons.
- Technique : Dans chaque verre, déposer 3 à 4 gros glaçons puis verser vermouth rouge et Campari.
- Cuisson : Compléter délicatement avec 75 ml de prosecco très froid, en dernier, le long de la paroi.
- Finition : Twister un large zeste d’orange, exprimer les huiles au-dessus du verre, déposer et servir.
Twists d’été & accords apéro qui fonctionnent toujours
Selon l’humeur, on peut serrer le cocktail avec un prosecco plus sec, ou l’arrondir avec un vermouth plus vanillé. Un zeste de pamplemousse change complètement le nez. À table, charcuteries fines, parmesan, tomates cerises et focaccia tiède suivent parfaitement. À réserver aux adultes et à consommer avec modération.
En bref
- 🍹 Sur les apéros d’été en Italie, le negroni sbagliato pétillant détrône le Negroni classique grâce à un simple remplacement de spiritueux au bar.
- 🍊 La recette repose sur le duo Campari–vermouth rouge allongé de prosecco froid, plus quelques astuces de service pour préserver fraîcheur et bulles.
- ✨ Entre taille des glaçons, ordre de versement et twist d’orange, quelques gestes de bartender transforment ce negroni pétillant en véritable cocktail italien d’été.
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