Apéro : ces bouchées focaccia burrata-pesto ultra faciles qui font oublier les chips et transportent en terrasse à Rome

En dix minutes, ces bouchées de focaccia burrata-pesto transforment un apéritif banal en instant « terrasse à Rome » sans quitter la maison. Leur secret tient à quelques gestes simples qui changent tout.

Une focaccia qui sort du four, tiède, gonflée, avec cette odeur d’huile d’olive qui rappelle la boulangerie du coin de rue à Rome. On coupe dedans ; la mie est alvéolée, le dessus juste doré. Sur le plan de travail, la burrata attend, prête à se fendre en crème, le pesto embaume le basilic, le prosciutto brille légèrement.

On en a assez des chips molles et du saucisson tristounet. Ces bouchées de focaccia burrata pesto transforment l’apéro en parenthèse italienne, sans prise de tête. Quelques gestes, dix minutes de préparation, et tout le monde a l’impression de trinquer en terrasse, Piazza Navona. Et si, ce soir, l’apéro prenait vraiment des airs de Rome ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 focaccia nature artisanale (env. 350 g) + 4 c. à s. de pesto au basilic (80 g)

✅ 2 burratas (env. 250 g au total), bien froides et égouttées

✅ 6 tranches de prosciutto (env. 90 g) + 60 g de roquette + 40 g de jeunes pousses

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 citron jaune, sel, poivre, quelques feuilles de basilic frais

L’apéro focaccia burrata-pesto façon terrasse à Rome

Pour cette recette apéro italien facile, tout repose sur la qualité des produits. Une focaccia bien alvéolée, moelleuse à cœur, sert de base aux mini focaccias burrata pesto prosciutto. La burrata, bien crémeuse, doit être froide mais souple ; on la coupe en morceaux de bouchée plutôt qu’en tranches pour un effet gourmand.

Le pesto, riche en basilic et en huile d’olive, apporte le parfum du sud et jouera un rôle clé dans la tenue des bouchées. Autour, la roquette poivrée, quelques jeunes pousses et un filet de citron viennent alléger la richesse du fromage et du jambon cru. Résultat ; un focaccia burrata pesto apéritif qui sent bon les vacances.

La méthode express pour des bouchées de focaccia burrata-pesto qui se tiennent

On commence par couper la focaccia en cubes d’environ 4 cm de côté, puis on les passe au four 5 à 7 minutes à 200 °C. Le dessus devient légèrement croustillant, l’intérieur reste moelleux ; ce contraste fait toute la différence. Pendant ce temps, on assaisonne roquette et jeunes pousses avec huile d’olive, jus de citron, sel et poivre, puis on laisse détendre les feuilles quelques minutes.

Côté garniture, on égoutte la burrata, on la tamponne doucement pour limiter l’excès d’eau et on coupe le prosciutto en rubans à chiffonner. Le secret pour éviter le pain détrempé tient dans la fine couche de pesto, appliquée en “pesto-barrière” sur la focaccia tiède avant de déposer la burrata, puis la salade et enfin le jambon.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la focaccia en cubes de 4 cm, toaster 5 à 7 minutes à 200 °C jusqu’à légère dorure. Technique : Mélanger roquette et jeunes pousses avec huile d’olive, jus de citron, sel, poivre ; laisser reposer 5 minutes. Cuisson : Égoutter la burrata, la couper en morceaux, détailler le prosciutto en rubans prêts à être chiffonnés. Finition : Tartiner chaque cube de pesto, ajouter burrata, un peu de salade, prosciutto, zeste de citron et basilic ; servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert Le pesto, riche en huile, forme une fine barrière entre la mie et la burrata ; la focaccia reste moelleuse sans se détremper. Servir la focaccia tiède et la burrata froide crée un contraste de texture et de température qui rappelle un apéro comme en terrasse à Rome, tandis que citron et roquette équilibrent le gras. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de pêches jaunes ou de tomates cerises sur le plateau, ou proposer une version végétarienne avec tomates confites et copeaux de parmesan à la place du jambon. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Repasser les bouchées déjà garnies au four ou poser une burrata très humide directement sur le pain sans couche de pesto ; tout filerait et la focaccia deviendrait pâteuse.

Conservation, dressage et variations pour prolonger l’effet “terrasse à Rome”

Pour garder les mini bouchées de focaccia burrata pesto impeccables, on toaste et coupe la focaccia à l’avance, on prépare la salade et la garniture à part, puis on assemble au dernier moment. Compter 3 à 4 bouchées par personne pour un bel apéritif.

Sur une grande planche, on alterne les morceaux, quelques tomates, un peu de basilic déchiré ; l’effet visuel est immédiat. On peut aussi varier avec un pesto rosso et remplacer le prosciutto par du speck, ou rester végétarien en jouant sur légumes grillés et copeaux de parmesan.