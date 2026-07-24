Depuis que j’ajoute ce fromage grec à ma tapenade d’olives vertes, on ne veut plus autre chose à l’apéro

En quelques minutes, cette tapenade d’olives vertes à la feta s’est imposée à l’apéro, éclipsant les bocaux du placard. Qu’a-t-elle de plus pour rendre tout le monde accro ?

Sur la table basse, un bol de tapenade, des verres qui tintent, le parfum d’olive et d’herbes qui flotte. On trempe un morceau de pain, la texture est onctueuse sans lourdeur, ça fond, ça salive, on y revient sans même s’en rendre compte.

Un soir, on a changé un détail, et l’apéro n’a plus jamais eu le même goût. Tartinée sur du pain grillé ou des crudités, cette version crémeuse de tapenade verte est devenue la star de la table ; on ne demande plus qu’elle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g d’olives vertes dénoyautées, bien égouttées

✅ 125 g de feta en bloc, bien égouttée

✅ 1 petite poignée de persil plat, 1/2 c. à café d’origan, 1 pincée de piment d’Espelette

✅ 3 cl d’huile d’olive, zeste fin d’1/2 citron, poivre et sel en fin de recette

Pourquoi la feta change tout dans une tapenade d’olives vertes

On aime la tapenade classique, mais elle finit souvent trop salée, trop huileuse, parfois un peu agressive. Les versions en bocal, elles, manquent parfois de fraîcheur, et le récent rappel d’une tapenade d’olives vertes a rappelé qu’on préfère savoir ce qu’il y a dans le bol.

Avec la feta, la tapenade verte maison change de registre. Le fromage se mêle à l’huile d’olive, apporte du crémeux, arrondit le sel des olives vertes et donne une tapenade d’olives vertes à la feta dense mais souple, qui s’étale parfaitement.

Pas à pas : la tapenade d’olives vertes à la feta prête en 5 minutes

Ici, tout se joue sur la texture et l’ordre des gestes. On vise une préparation avec de petits morceaux, prête en cinq minutes.

Le hachage au couteau donne une tapenade plus rustique ; un très bref passage au mixeur marche aussi, à condition de s’arrêter avant la purée compacte. Un court repos au frais finit de lier les saveurs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter olives vertes et feta, puis hacher grossièrement les olives au couteau sans aller jusqu’à la purée. Technique : Émietter la feta sur les olives, ajouter persil plat ciselé, origan, piment d’Espelette, poivre, puis verser l’huile d’olive. Cuisson : Mélanger, goûter, ajouter seulement si besoin une pincée de sel, puis incorporer le zeste fin du demi-citron. Finition : Mettre la tapenade d’olives vertes à la feta au frais 10 minutes, remuer une dernière fois et servir bien fraîche.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 minutes + repos au frais 🔍 Le secret de l’expert Dans cette tapenade, la feta s’émulsionne avec l’huile d’olive : la bouche perçoit une texture plus crémeuse, moins grasse, tandis que le zeste de citron ajouté en fin de préparation garde un parfum vif. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques feuilles de menthe ou de basilic avec le persil, puis parsemer de pignons ou pistaches grillés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas saler d’emblée ni mixer longuement : on obtiendrait une pâte trop salée, compacte, qui chauffe et perd sa fraîcheur.

Servir, conserver et faire évoluer la tapenade

On la sert bien fraîche, puis on remet rapidement le reste au réfrigérateur.