Fini le Spritz à l’apéro : ce cocktail sans alcool ultra frais s’impose partout sur les terrasses cet été
En plein été, le Spritz trop amer et alcoolisé donne surtout soif de légèreté. Ce spritz sans alcool au sureau, menthe et citron vert promet un apéro glacé en 5 minutes, sans technique compliquée.
Fini le Spritz à l’apéro : ce spritz sans alcool au sureau ultra frais est en train de le remplacer partout cet été
En plein été, quand les verres perlent de condensation et que l’air reste chaud jusque tard, le Spritz commence à lasser. Trop amer, trop alcoolisé, trop lourd dès que le thermomètre grimpe ; on a surtout soif de fraîcheur nette.
Sur les terrasses et les balcons, un autre verre s’impose pourtant : léger, fleuri, pétillant et 100 % sans alcool. Un faux Spritz à base de fleur blanche, de citron vert et de menthe, qui rafraîchit sans shaker et se prépare en cinq minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 120 ml de sirop de fleur de sureau
- ✅ 2 citrons verts frais
- ✅ 16 feuilles de menthe fraîche
- ✅ 600 ml d’eau gazeuse très pétillante et 12 gros glaçons
Le spritz sans alcool au sureau : le nouveau réflexe apéro de l’été
Ce spritz sans alcool au sureau reprend le rituel du verre ballon, mais sans l’amertume ni les degrés. Le sirop de fleur de sureau apporte un parfum floral ; en cocktail menthe citron vert, la menthe glace le palais, le citron apporte l’acidité et l’eau gazeuse très pétillante allonge le tout. On obtient un mocktail fleur de sureau chic, cocktail sans alcool été et apéro sans alcool pétillant.
Comment préparer ce spritz sans alcool ultra frais (pas-à-pas)
Pour un résultat de bar, on commence par le froid. Verres 10 minutes au congélateur, puis trois gros glaçons par verre : ils fondent lentement et évitent la dilution. Par personne, on compte 30 ml de sirop, le jus d’1/2 citron vert, 4 feuilles de menthe “claquées” entre les mains et 150 ml d’eau gazeuse glacée, ouverte au dernier moment.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Remplir les verres sortis du congélateur avec 3 gros glaçons chacun pour créer une base bien froide et stable.
- Technique : Verser 30 ml de sirop dans chaque verre, presser le jus d’un demi-citron vert et ajouter 4 feuilles de menthe.
- Cuisson : Ouvrir l’eau gazeuse très froide au dernier moment et verser environ 150 ml par verre, en douceur, pour garder les bulles.
- Finition : Donner un seul tour de cuillère pour mélanger, décorer si envie de rondelles de citron vert ou de concombre, puis servir aussitôt.
Variantes, twists et accords d’apéro qui matchent à coup sûr
Envie de changer ? On peut glisser quelques rondelles de concombre pour une version très “spa”, ou des framboises pour un côté fruité. À grignoter à côté : olives, tomates cerises, feta, crackers au romarin, houmous ou tzatziki.
Sources
En bref
- 🍹 Été caniculaire, terrasses pleines et Spritz jugé trop amer ouvrent la voie à un nouveau spritz sans alcool au sureau, léger et pétillant.
- 🍃 Recette ultra simple qui assemble sirop de fleur de sureau, citron vert, menthe fraîche et eau gazeuse glacée pour un mocktail menthe citron vert rafraîchissant.
- 💦 Gestes clés pour garder les bulles, limiter la dilution avec de gros glaçons et transformer ce cocktail sans alcool été en star de l’apéro.
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