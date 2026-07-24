Fini le Spritz à l’apéro : ce cocktail sans alcool ultra frais s’impose partout sur les terrasses cet été

En plein été, le Spritz trop amer et alcoolisé donne surtout soif de légèreté. Ce spritz sans alcool au sureau, menthe et citron vert promet un apéro glacé en 5 minutes, sans technique compliquée.

Fini le Spritz à l’apéro : ce spritz sans alcool au sureau ultra frais est en train de le remplacer partout cet été

En plein été, quand les verres perlent de condensation et que l’air reste chaud jusque tard, le Spritz commence à lasser. Trop amer, trop alcoolisé, trop lourd dès que le thermomètre grimpe ; on a surtout soif de fraîcheur nette.

Sur les terrasses et les balcons, un autre verre s’impose pourtant : léger, fleuri, pétillant et 100 % sans alcool. Un faux Spritz à base de fleur blanche, de citron vert et de menthe, qui rafraîchit sans shaker et se prépare en cinq minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 ml de sirop de fleur de sureau

✅ 2 citrons verts frais

✅ 16 feuilles de menthe fraîche

✅ 600 ml d’eau gazeuse très pétillante et 12 gros glaçons

Le spritz sans alcool au sureau : le nouveau réflexe apéro de l’été

Ce spritz sans alcool au sureau reprend le rituel du verre ballon, mais sans l’amertume ni les degrés. Le sirop de fleur de sureau apporte un parfum floral ; en cocktail menthe citron vert, la menthe glace le palais, le citron apporte l’acidité et l’eau gazeuse très pétillante allonge le tout. On obtient un mocktail fleur de sureau chic, cocktail sans alcool été et apéro sans alcool pétillant.

Comment préparer ce spritz sans alcool ultra frais (pas-à-pas)

Pour un résultat de bar, on commence par le froid. Verres 10 minutes au congélateur, puis trois gros glaçons par verre : ils fondent lentement et évitent la dilution. Par personne, on compte 30 ml de sirop, le jus d’1/2 citron vert, 4 feuilles de menthe “claquées” entre les mains et 150 ml d’eau gazeuse glacée, ouverte au dernier moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Remplir les verres sortis du congélateur avec 3 gros glaçons chacun pour créer une base bien froide et stable. Technique : Verser 30 ml de sirop dans chaque verre, presser le jus d’un demi-citron vert et ajouter 4 feuilles de menthe. Cuisson : Ouvrir l’eau gazeuse très froide au dernier moment et verser environ 150 ml par verre, en douceur, pour garder les bulles. Finition : Donner un seul tour de cuillère pour mélanger, décorer si envie de rondelles de citron vert ou de concombre, puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Verres glacés et gros glaçons limitent la dilution, tandis que l’eau gazeuse glacée garde des bulles intenses. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron vert frotté dans le verre, puis mixer une petite partie du cocktail avec de la glace pour un effet semi-granité. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas remuer énergiquement ni utiliser d’eau gazeuse tiède : le cocktail devient plat, dilué et trop sucré.

Variantes, twists et accords d’apéro qui matchent à coup sûr

Envie de changer ? On peut glisser quelques rondelles de concombre pour une version très “spa”, ou des framboises pour un côté fruité. À grignoter à côté : olives, tomates cerises, feta, crackers au romarin, houmous ou tzatziki.