Apéro : oubliez le Negroni classique, ce vin pétillant italien le transforme en cocktail imbattable cet été

Envie d’un Negroni qui ne plombe pas la soirée ? Ce Negroni sbagliato au prosecco, servi glacé en 3 minutes, promet un apéro italien redoutable.

Oubliez le gin dans votre Negroni : cette variante effervescente au prosecco va devenir votre nouvelle arme fatale pour l’apéro

Verre givré, robe rouge rubis, parfum d’orange qui flotte au-dessus des glaçons… On croit tenir un Negroni classique, jusqu’à la première gorgée : en bouche, c’est plus léger, plus vif, presque pétillant. On retrouve l’amertume italienne, mais sans le poids alcoolisé du gin qui écrase parfois l’apéro.

C’est le principe du Negroni sbagliato, ce fameux Negroni sans gin qui a conquis Milan puis les réseaux sociaux. Ici, le gin cède sa place au prosecco ; un simple échange qui change tout en texture, en fraîcheur et en buvabilité. La clé, c’est de dompter les bulles, la dilution et la glace ; une fois ces trois paramètres maîtrisés, ce cocktail Campari prosecco vermouth devient une arme redoutable pour l’apéritif.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de prosecco brut bien frais

✅ 120 ml de Campari

✅ 120 ml de vermouth rouge doux italien

✅ 1 orange non traitée + 12 gros glaçons

Pourquoi remplacer le gin par du prosecco change tout

Le gin apporte une structure sèche et puissante ; le prosecco, lui, allège l’ensemble. On garde la colonne vertébrale amère du Campari et la rondeur épicée du vermouth rouge, mais l’effervescence vient étirer les arômes et rendre chaque gorgée plus désaltérante. Le ratio 1 : 1 : 2,5 (Campari, vermouth, prosecco) assure un vrai cocktail d’apéritif, moins fort, plus facile à enchaîner sans assommer la table.

Recette express : la recette Negroni sbagliato au prosecco

La réussite tient à trois gestes : tout doit être très froid, servi sur de gros glaçons, et le prosecco arrive en dernier, versé délicatement. Pour un verre, on vise 3 cl de Campari, 3 cl de vermouth rouge et 7 à 8 cl de prosecco ; pour quatre verres, on garde les mêmes proportions et on travaille verre par verre, comme au bar.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre prosecco, Campari et vermouth au réfrigérateur, placer les verres 5 minutes au congélateur et préparer des glaçons XXL. Technique : Remplir chaque verre de gros glaçons, verser 3 cl de Campari puis 3 cl de vermouth rouge, mélanger 1 à 2 tours pour bien refroidir. Cuisson : Coiffer chaque verre avec 7 à 8 cl de prosecco bien frais, versé lentement sur le côté du verre sans bousculer les glaçons. Finition : Exprimer un large zeste d’orange au-dessus du verre, frotter le bord, déposer le zeste et servir aussitôt, avec modération.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 3 min/verre 🔍 Le secret de l’expert Gros glaçons et verre pré-refroidi limitent la dilution ; l’amertume reste nette, la douceur du vermouth ne prend pas le dessus. En ajoutant le prosecco en dernier, on respecte l’effervescence qui transporte les arômes de Campari et de vermouth vers le nez. Le zeste d’orange apporte ses huiles essentielles sans ajouter d’eau ni d’acidité, ce qui signe vraiment ce Negroni au prosecco. ✨ Le twist gourmand : Ajouter, en plus du zeste d’orange, un fin zeste de pamplemousse et un petit brin de romarin claqué entre les mains pour un Negroni sbagliato plus sec et très aromatique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sortir le shaker ou utiliser de la glace pilée ; bulles à plat et dilution façon “eau rouge” garantissent un Negroni sans gin totalement raté.

Variantes et accords : ajuster votre Negroni au prosecco

On peut adoucir l’amertume en augmentant légèrement le prosecco et en réduisant le Campari, ou au contraire la renforcer avec un vermouth plus épicé et des glaçons encore plus gros pour une dilution minimale. Les amateurs d’arômes peuvent jouer les accents méditerranéens : zeste de pamplemousse, romarin ou thym citron, en gardant la structure du ratio 1 : 1 : 2,5.

Côté assiettes, ce cocktail d’apéritif aime le gras et le salé : copeaux de parmesan ou de pecorino, coppa, jambon cru, olives vertes bien fermes, focaccia, amandes grillées. En début d’été, quelques tomates cerises très mûres avec huile d’olive et fleur de sel prolongent la fraîcheur des bulles et l’amertume maîtrisée de ce Negroni sbagliato maison.