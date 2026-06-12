Apéro : oubliez le Negroni classique, ce vin pétillant italien le transforme en cocktail imbattable cet été
Envie d’un Negroni qui ne plombe pas la soirée ? Ce Negroni sbagliato au prosecco, servi glacé en 3 minutes, promet un apéro italien redoutable.
Oubliez le gin dans votre Negroni : cette variante effervescente au prosecco va devenir votre nouvelle arme fatale pour l’apéro
Verre givré, robe rouge rubis, parfum d’orange qui flotte au-dessus des glaçons… On croit tenir un Negroni classique, jusqu’à la première gorgée : en bouche, c’est plus léger, plus vif, presque pétillant. On retrouve l’amertume italienne, mais sans le poids alcoolisé du gin qui écrase parfois l’apéro.
C’est le principe du Negroni sbagliato, ce fameux Negroni sans gin qui a conquis Milan puis les réseaux sociaux. Ici, le gin cède sa place au prosecco ; un simple échange qui change tout en texture, en fraîcheur et en buvabilité. La clé, c’est de dompter les bulles, la dilution et la glace ; une fois ces trois paramètres maîtrisés, ce cocktail Campari prosecco vermouth devient une arme redoutable pour l’apéritif.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 ml de prosecco brut bien frais
- ✅ 120 ml de Campari
- ✅ 120 ml de vermouth rouge doux italien
- ✅ 1 orange non traitée + 12 gros glaçons
Pourquoi remplacer le gin par du prosecco change tout
Le gin apporte une structure sèche et puissante ; le prosecco, lui, allège l’ensemble. On garde la colonne vertébrale amère du Campari et la rondeur épicée du vermouth rouge, mais l’effervescence vient étirer les arômes et rendre chaque gorgée plus désaltérante. Le ratio 1 : 1 : 2,5 (Campari, vermouth, prosecco) assure un vrai cocktail d’apéritif, moins fort, plus facile à enchaîner sans assommer la table.
Recette express : la recette Negroni sbagliato au prosecco
La réussite tient à trois gestes : tout doit être très froid, servi sur de gros glaçons, et le prosecco arrive en dernier, versé délicatement. Pour un verre, on vise 3 cl de Campari, 3 cl de vermouth rouge et 7 à 8 cl de prosecco ; pour quatre verres, on garde les mêmes proportions et on travaille verre par verre, comme au bar.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre prosecco, Campari et vermouth au réfrigérateur, placer les verres 5 minutes au congélateur et préparer des glaçons XXL.
- Technique : Remplir chaque verre de gros glaçons, verser 3 cl de Campari puis 3 cl de vermouth rouge, mélanger 1 à 2 tours pour bien refroidir.
- Cuisson : Coiffer chaque verre avec 7 à 8 cl de prosecco bien frais, versé lentement sur le côté du verre sans bousculer les glaçons.
- Finition : Exprimer un large zeste d’orange au-dessus du verre, frotter le bord, déposer le zeste et servir aussitôt, avec modération.
Variantes et accords : ajuster votre Negroni au prosecco
On peut adoucir l’amertume en augmentant légèrement le prosecco et en réduisant le Campari, ou au contraire la renforcer avec un vermouth plus épicé et des glaçons encore plus gros pour une dilution minimale. Les amateurs d’arômes peuvent jouer les accents méditerranéens : zeste de pamplemousse, romarin ou thym citron, en gardant la structure du ratio 1 : 1 : 2,5.
Côté assiettes, ce cocktail d’apéritif aime le gras et le salé : copeaux de parmesan ou de pecorino, coppa, jambon cru, olives vertes bien fermes, focaccia, amandes grillées. En début d’été, quelques tomates cerises très mûres avec huile d’olive et fleur de sel prolongent la fraîcheur des bulles et l’amertume maîtrisée de ce Negroni sbagliato maison.
En bref
- 🍹 Negroni sbagliato au prosecco, né dans les bars italiens puis popularisé en ligne, s’invite à l’apéro maison avec une version légère et pétillante.
- 🥂 Recette Negroni sbagliato pas à pas, avec un ratio simple, des glaçons XXL et un service pensé pour préserver l’effervescence et l’équilibre.
- 🍊 Astuces pour moduler amertume, douceur et parfums d’agrume du Negroni au prosecco, et l’associer à une vraie planche d’aperitivo italien.
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