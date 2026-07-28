Jardin : ce kiwi d’ornement au feuillage rose et blanc sublime vos murs si vous évitez cette erreur à la plantation

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Actinidia kolomikta 🌸 Nom courant Kiwi d’ornement, kiwi arctique, actinidie panachée 📏 Dimensions 4 à 6 m de haut x 2 à 3 m d’étalement (jusqu’à 8 m selon les conditions) ☀️ Exposition Soleil doux à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C (jusqu’à -30 °C pour certains cultivars bien installés) 🍂 Feuillage Caduc, vert tendre panaché de blanc crème puis de rose vif

Chaque printemps, certaines pergolas se couvrent de feuilles vert tendre qui se tachent de blanc, puis virent au rose bonbon. On croirait un coup de pinceau d’artiste sur la façade, alors qu’il s’agit d’une simple liane capable de métamorphoser le mur le plus banal.

Cette liane, c’est Actinidia kolomikta, plus connu sous le nom de kiwi d’ornement ou kiwi arctique, un cousin du kiwi de nos étals mais choisi ici pour son incroyable feuillage panaché. Très rustique, facile à vivre et encore étonnamment peu planté, il a déjà conquis les paysagistes nordiques… et pourrait bien devenir la star de votre jardin.

Une liane graphique qui supporte le froid

Originaire de Russie orientale, de Chine, de Corée et du Japon, Actinidia kolomikta est une liane grimpante de la famille des Actinidiacées. Sur grillage, treillage ou pergola, elle atteint en général 4 à 6 m de hauteur pour 2 à 3 m d’étalement, formant un véritable rideau végétal caduc, dense mais léger, qui laisse passer une jolie lumière.

Son feuillage a d’abord émergé tout vert, puis les extrémités se sont colorées de blanc crème avant de rosir fortement sur les sujets mâles, notamment la variété Arctic Beauty. Au printemps, de petites fleurs blanches légèrement parfumées se sont ouvertes, puis, sur les pieds femelles pollinisés, une multitude de mini-kiwis lisses, sucrés et acidulés s’est formée.

Où planter ce kiwi d’ornement et quelles erreurs éviter ?

Nous avons tous déjà vu une grimpante brûler en plein soleil ou végéter dans un coin détrempé. Le kiwi arctique préfère un soleil doux de matin ou de fin de journée, ou la mi-ombre lumineuse, à l’abri des vents froids. Dans un sol riche, humifère, frais mais drainé, il supporte -15 à -20 °C, voire moins selon les variétés.

La plantation se fait de préférence au printemps, après les dernières gelées, ou en début d’automne en climat doux. Avant d’installer votre liane, prévoyez un support solide et évitez trois pièges :

le collet enterré trop profond, qui asphyxie ;

un trou trop étroit, qui bloque les racines ;

les engrais azotés en excès, qui ternissent les panachures.

Entretien, taille et récolte : la récompense en fin d’été

Une fois bien enraciné, ce kiwi d’ornement a demandé peu de soins, à condition de garder le sol frais par un paillage et quelques arrosages en période de sécheresse. Un simple apport annuel de compost en surface suffit : des engrais trop riches ont stimulé une végétation exubérante mais réduit le contraste du feuillage panaché.

La taille s’effectue en hiver, hors gel : on a supprimé le bois mort, raccourci les tiges trop vigoureuses et guidé les jeunes pousses le long du support pour garder une silhouette harmonieuse. Fin août-début septembre, les fruits des pieds femelles se sont ramollis légèrement au toucher ; ils se croquent alors entiers, peau lisse comprise, au jardin ou en confiture.