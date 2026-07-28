Framboisiers : cette taille d’automne que tout le monde fait ruine la prochaine récolte sans que vous le voyiez
Dans bien des jardins français, les framboisiers sont taillés à l’automne, au moment où il faudrait déjà avoir sorti le sécateur. Ce léger décalage de calendrier suffit pourtant à épuiser les cannes et à priver la récolte suivante de son plein potentiel.
Dans de nombreux jardins, les bols de framboises encore tièdes du soleil côtoient… des rangées de tiges fatiguées qu’on laisse en place en attendant les premiers frimas. Cette habitude a longtemps semblé logique : on taille quand tout le feuillage est tombé, comme pour les rosiers.
Pour les framboisiers, c’est exactement ce qui plombe la prochaine récolte. Pendant que l’on patiente jusqu’à l’automne, les vieilles cannes continuent de pomper de la sève et d’étouffer les jeunes pousses. Un léger décalage de calendrier change tout : c’est dès la fin de l’été que se joue la générosité des fruits de l’an prochain.
Pourquoi attendre l’automne affaiblit vraiment vos framboisiers
Le framboisier fonctionne sur un cycle biennal : une canne pousse verte la première année, fructifie la deuxième… puis meurt. Si ces tiges brunes restent en place jusqu’en novembre, la plante tente malgré tout de les alimenter. C’est un peu comme laisser des robinets ouverts sur une cuve déjà à moitié vide.
Qu’il s’agisse d’un framboisier non remontant (une seule récolte en début d’été) ou d’un framboisier remontant (deux récoltes, été et automne), le résultat est le même : un fouillis épais qui garde l’humidité, favorise botrytis et anthracnose, et prive les jeunes tiges de lumière. La touffe s’est peu à peu épuisée alors qu’elle aurait pu préparer tranquillement la récolte suivante.
Le bon moment : juste après la dernière framboise d’été
En climat tempéré français, les framboisiers non remontants ont fini de produire entre juin et juillet. Le créneau idéal pour intervenir se situe donc en juillet-août, par temps sec, dès que la dernière framboise a été cueillie, sans attendre la chute des feuilles. Pour les remontants, on supprime à ce moment-là uniquement les cannes brunies qui ont déjà donné l’été précédent et à l’automne ; les tiges encore vertes portent la récolte d’automne et doivent rester en place.
Sur le terrain, la règle se lit à l’œil nu : ce qui est brun ou rougeâtre, sec, cassant, avec des restes de grappes desséchées, appartient au passé et peut être supprimé. Ce qui est bien vert, souple, d’un diamètre correct et solidement ancré est l’ossature de l’année suivante. Ce simple tri a déjà permis à bien des rangs broussailleux de retrouver vigueur et clarté.
Le geste de taille qui change tout pour la récolte suivante
Avant de commencer, un sécateur bien affûté et désinfecté rassure la plante comme le jardinier. Chaque canne brune est alors coupée au ras du sol, sans laisser de moignon qui pourrirait. Restent les plus belles tiges vertes, dressées, que l’on espace pour laisser respirer la rangée.
Sur chaque pied, conserver cinq ou six cannes vigoureuses, soit une dizaine à une quinzaine de tiges par mètre linéaire, a déjà transformé des haies de framboisiers en véritables coulisses de cueillette. Une fois la taille estivale terminée, un léger paillage au pied et, si besoin, un palissage sur fils ont donné des fruits plus gros, plus sucrés et bien moins tachés de maladies la saison suivante.
Sources
En bref
- En climat tempéré français, cet article explique quand tailler les framboisiers non remontants et remontants pour éviter les cannes épuisées et les récoltes décevantes. 🍓
- Une méthode de taille estivale précise montre comment sélectionner les bonnes cannes, éclaircir la touffe et limiter botrytis ou anthracnose sans affaiblir la souche. ✂️
- Un changement de calendrier, associé à quelques gestes ciblés sur le nombre de tiges à garder, transforme l’abondance et la taille des framboises. 🌱
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