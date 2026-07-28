Terrasse en bois : ce réflexe avec le nettoyeur haute pression que les menuisiers vous supplient d’éviter

Chaque printemps, ma lance rotative passait sur les lames de ma terrasse en bois sans que je voie le problème. Jusqu’au jour où un menuisier m’a montré les dégâts cachés sous le bois clair.

Chaque printemps, même scène : on sort le nettoyeur haute pression, on visse la lance rotative et on décape chaque lame pour effacer la grisaille de l’hiver. L’eau jaillit, le bois redevient clair, presque neuf en quelques minutes, et on range l’appareil persuadé d’avoir bien entretenu sa terrasse.

Un menuisier habitué aux terrasses a pourtant un tout autre regard sur ce rituel. Sous cette propreté éclatante, expliquait‑il, la lance rotative arrache la peau du bois, fibre après fibre ; ce que l’on gagne en éclat immédiat, on le paie plus tard en fissures, échardes et mousse qui revient à toute vitesse.

Ce qui se passe vraiment quand la lance rotative touche le bois

La buse rotative concentre la pression sur un point qui tourne vite. Sur une dalle en béton, elle décroche les saletés sans dommage. Sur une lame de terrasse en bois, matière fibreuse et vivante, ce même jet casse les fibres, creuse de fines rainures et laisse une surface fragilisée, même si elle a l’air parfaite.

Quelques semaines plus tard, sous le soleil et les écarts de température, ces zones ont commencé à se ternir par plaques, puis à se fissurer. Sur des bois tendres comme le pin ou le douglas, les dégâts ont été immédiats : surface rugueuse, effet «peluche», marques indélébiles dès qu’on se penche.

Pourquoi votre terrasse reverdit plus vite après un gros coup de Karcher

Nous avons tous déjà pesté en voyant la mousse revenir alors que la terrasse venait d’être «karchérisée». Le menuisier rappelait que le jet à haute pression ne se contente pas de décoller algues et lichens : il propulse aussi leurs spores au fond des micro‑fissures qu’il vient de créer et y injecte beaucoup d’eau.

Les fibres relevées par la lance rotative se comportent ensuite comme une éponge : elles gardent l’humidité bien plus longtemps qu’une surface lisse, restent sombres et glissantes, et abritent durablement mousses et moisissures. Plus on décape fort, plus on prépare sans le savoir la repousse rapide… et plus on est tenté de ressortir le nettoyeur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence de nettoyage 1 fois tous les 1 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pression modérée et le jet large nettoient sans déchirer les fibres. 💡 Le petit plus : Tester les réglages sur une lame cachée avant tout. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser la lance rotative collée au bois, à forte pression, chaque printemps.

Les réglages et gestes de pro pour un nettoyage vraiment doux

Les professionnels ne bannissent pas le nettoyeur haute pression, mais rangent la lance rotative dès qu’il s’agit d’une terrasse en bois. Ils choisissent une buse à jet plat de 25 à 40 degrés, une pression modérée autour de 50 à 80 bars, parfois moins de l’équivalent d’environ 55 bars, et gardent la lance ou une surfaceuse à 20 ou 30 cm, toujours en mouvement.

Concrètement, un ménage de printemps respectueux du bois ressemble plutôt à ceci :

Balayer d’abord et brosser à l’eau savonneuse, dans le sens des lames.

Si besoin, finir au jet plat réglé doux, à bonne distance, laisser sécher, corriger les fibres qui accrochent, appliquer un saturateur et ne refaire ce nettoyage qu’une fois tous les un à trois ans.