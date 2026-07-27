Composteur au fond du jardin : cette erreur avec la distance au voisin peut vous valoir un recommandé de la mairie
Un matin d’été, un voisin sonne chez vous, courrier de la mairie à la main, pour se plaindre de votre composteur au fond du jardin. Que révèlent vraiment ce papier officiel et la fameuse distance composteur voisin sur les risques de conflit ?
Un matin d’été, au portail, un voisin crispé brandit un courrier recommandé de la mairie. La veille encore, le nouveau composteur semblait parfaitement à sa place, tout au fond du jardin, bien loin de la terrasse. L’idée paraissait pleine de bon sens : éloigner les épluchures pour ne gêner personne.
Dans beaucoup de jardins, cette scène s’est déjà jouée. Entre rumeurs sur une « distance légale », règlements sanitaires départementaux pensés pour les fermes et véritables règles locales, il est facile de s’y perdre. Pourtant, quelques repères simples permettent d’éviter le conflit… et de garder son composteur sans craindre le prochain recommandé.
L’illusion du composteur tout au fond du jardin
Premier réflexe : reculer le bac pour ne plus le voir depuis la baie vitrée ni le sentir quand on mange dehors. Sauf qu’un terrain a deux bouts. Ce qui est « au fond » pour les uns se retrouve souvent à quelques centimètres de la clôture du voisin, parfois juste sous sa fenêtre de cuisine ou au bord de sa terrasse. Le composteur discret pour les habitants devient alors la pièce maîtresse du décor… et de ses odeurs, vus d’en face.
Ce que dit vraiment le droit sur la distance avec le voisin
En France, aucune loi nationale ne fixe une distance composteur voisin précise. Les anciens règlements sanitaires départementaux visaient surtout les gros dépôts agricoles, avec des reculs de 200 m. Une circulaire de 2012, citée par Pause Maison (Ouest-France), l’admet : « lorsque le règlement sanitaire départemental s’applique à une installation, ses prescriptions se révèlent en outre peu adaptées à l’encadrement du compostage : c’est le cas en particulier de la règle d’éloignement de 200 mètres des habitations et immeubles occupés par des tiers ». En pratique, nous avons surtout affaire aux règlements municipaux, de lotissement ou de copropriété, qui fixent parfois une distance, souvent autour de trois mètres depuis la clôture. À défaut, tout repose sur la notion de trouble anormal de voisinage : odeurs fortes, nuées de moucherons, rongeurs attirés par un compost trop riche en déchets de cuisine. Un document sur les nuisances rappelle que « la fermentation attire insectes et rongeurs, générant un risque d’infestation pour l’ensemble du jardin ». De quoi convaincre un maire d’ordonner un déplacement.
Où placer et entretenir son composteur pour ne plus craindre le facteur
La parade est souvent un simple déplacement : avancer le bac pour atteindre environ trois mètres depuis la clôture, l’éloigner des fenêtres et choisir un coin mi-ombragé, près d’un cabanon ou d’un massif. Ensuite, recouvrir chaque apport de déchets de cuisine par de la matière sèche et brasser régulièrement avec un aérateur manuel suffisent généralement à faire disparaître odeurs, moucherons… et tensions avec le voisinage.
En bref
- 📅 Un été, un propriétaire installe un composteur au fond de son jardin et voit son voisin arriver avec un courrier officiel de la mairie.
- ⚖️ Le différend met en lumière l’absence de distance composteur voisin, les règles locales applicables et la notion de trouble anormal de voisinage.
- 🏡 Conseils concrets pour repositionner un composteur, limiter odeurs et nuisibles et apaiser les tensions, tout en continuant à valoriser ses restes de cuisine.
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