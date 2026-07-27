Dès que les feuilles de votre figuier brunissent, évitez ce réflexe fatal : ce geste étonnant peut encore le sauver

En plein été, votre figuier au jardin voit ses feuilles brunir et se recroqueviller alors que le sol semble encore humide. Et si votre réflexe d’arroser empirait secrètement la situation ?

En plein après-midi de canicule, les larges feuilles vernissées de votre figuier se mettent soudain à brunir, à gondoler, puis à pendre tristement. La panique monte, l’arrosoir est déjà à la main. Ce réflexe, rassurant sur le moment, a pourtant achevé plus d’un arbre.

Car ce méditerranéen encaisse étonnamment bien la soif, mais supporte très mal les excès d’eau. Quand les feuilles qui brunissent apparaissent en plein été, le salut ne vient presque jamais d’un arrosage supplémentaire. C’est même l’inverse : couper l’eau devient alors son unique chance de survie.

Feuilles qui brunissent : un figuier plus souvent noyé que assoiffé

Les anciens plantaient souvent leur figuier près du potager. Ses racines profondes allaient chercher l’humidité loin sous la surface et maintenaient un sol frais autour du tronc, même quand tout grillait alentour. Un arbre capable de cela ne s’est pas écroulé pour un simple oubli d’arrosage.

En cas de manque d’eau, la terre est sèche, fendillée, les feuilles deviennent raides, cassantes, comme du papier. Lors d’un excès d’eau, le décor change : sol lourd et collant, parfois une odeur de moisi, feuilles brunes, molles, qui se recroquevillent puis tombent d’un coup.

Geste d’urgence : lâcher l’arrosoir et alléger l’arbre

Nous avons tous déjà arrosé davantage un figuier dépéri. Pourtant, sous un sol détrempé, les racines ont été privées d’air et ont commencé à pourrir. Continuer à arroser aggrave cette asphyxie. Le bon geste d’urgence est net : arrêter immédiatement tout apport d’eau, en pot comme en pleine terre.

Laissez ensuite la terre sécher sur quelques centimètres, en grattant pour vérifier qu’elle ne colle plus aux doigts. En bac, videz la soucoupe, surélevez le pot et placez-le à l’ombre légère. Puis taillez, au sécateur désinfecté, les feuilles grillées et les rameaux secs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages évités Moins d’eau, mieux placée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant brutalement l’arrosage, le sol peut se ressuyer et les racines retrouvent de l’oxygène, ce qui freine la pourriture. La taille sanitaire réduit les parties à nourrir, tandis que le paillage stabilise l’humidité sans enfermer l’eau contre le tronc. 💡 Le petit plus : sur terre lourde, aérez délicatement la surface avec une griffe ou une fourchette de jardin pour aider le sol détrempé à sécher plus vite, sans blesser les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à arroser tous les jours un figuier déjà dans un sol détrempé, puis coller un paillis contre son tronc, ce qui entretient les pourritures au lieu de les stopper.

Paillage malin et nouvelle routine d’arrosage pour un figuier durable

Une fois la terre redevenue simplement fraîche et l’arbre allégé, un paillage organique devient votre meilleur allié. Étalez une couche de paille, de copeaux de bois ou de feuilles bien sèches autour du pied pour garder la fraîcheur et limiter les herbes, en laissant le collet du tronc parfaitement dégagé.

Quand de nouvelles pousses vert tendre auront réapparu, vous pourrez reprendre l’arrosage, mais en mode sobriété. Mieux valent de rares apports profonds sur sol sec que de petites doses quotidiennes. En pot, attendez que les 2 à 3 premiers centimètres sèchent au toucher, puis laissez votre figuier jouer son rôle d’ombre fraîche au jardin.

Sources L’Ami Des Jardins

«Figuier lyre cette erreur de lumiere et darrosage bloque sa croissance et comment leviter chez vous»