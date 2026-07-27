Potager en août : ces semis malins à faire vite pour remplir vos planches vides jusqu'aux premières gelées

En août, les planches se vident mais votre potager peut encore lancer une seconde saison de récoltes. Entre salades, racines et aromatiques, quels semis transforment la chaleur en atout ?

Au cœur d’août, beaucoup rangent déjà les sachets de graines en pensant que la saison des semis est derrière eux. Le potager semble avoir tout donné, les rangs de pommes de terre, d’oignons ou de premiers haricots laissent des trous béants, et resemer sous la chaleur fait hésiter.

Pourtant, laisser ces parcelles nues fait chauffer, sécher et durcir la terre, tout en offrant un boulevard aux herbes indésirables. Les maraîchers l’ont bien compris : en choisissant avec soin que semer en août au potager, ils préparent des paniers pleins de salades, racines et aromatiques jusqu’aux premières gelées.

Août, ce mois charnière qui redonne vie aux planches vides

Le sol d’août est encore chaud, ce qui fait germer les graines à toute vitesse, tandis que les jours qui raccourcissent limitent la montée en graines de beaucoup de salades. Plutôt que de subir la friche, il devient possible de transformer chaque carré libéré en réserve d’automne.

Sur ces planches, les stars sont les salades d’été et d’automne (laitues, chicorées, scaroles, frisées), les racines rapides comme les radis, les radis d’hiver, les navets d’automne ou les carottes courtes, mais aussi les feuilles de mâche et d’épinards, les choux chinois et pak-choï, sans oublier persil, cerfeuil, coriandre et fenouil.

Les réflexes anti-canicule pour des semis qui lèvent vraiment

Nous avons tous déjà vu une rangée semée disparaître après quelques jours de soleil brûlant. Pour l’éviter, la terre est remise en état en douceur : on enlève les restes de culture, on griffe légèrement, on ajoute un peu de compost mûr si besoin, puis on arrose avant de semer pour obtenir un sol frais plutôt qu’une poussière brûlante.

Nées en fin de journée, les lignes de graines profitent d’une cagette retournée ou d’un voile d’ombrage le temps de la levée, avec un arrosage en pluie fine matin et soir pour garder la surface humide. Ensuite, on sème clair, on éclaircit vite, puis on paille autour des jeunes plants après un bon arrosage, en semant de petites quantités chaque semaine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de récoltes gagnées 6 à 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol encore chaud d’août accélère la germination, tandis que les nuits qui rafraîchissent freinent la montée à graines des salades et légumes-feuilles. 💡 Le petit plus : Programmer deux petits semis par semaine crée un rythme facile à tenir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Semer trop dense sur sol sec, sans ombrage ni arrosage fin, fait cuire les graines avant la levée.

Des récoltes étalées grâce aux bons duos de semis

Sur une parcelle libérée début août, on peut aligner un rang de radis mélangés à des carottes précoces, un autre de navets bien espacés et une bande de laitues d’automne avec un peu de mâche ; en bordure, persil, cerfeuil et un coin mi-ombre pour épinards ou choux chinois complètent le tableau.

Les radis arrivent en trois à six semaines, suivis des jeunes navets tendres, puis des salades, de la mâche et des carottes d’octobre, pour une succession de cueillettes sans agrandir le potager. Avec ces semis d’août bien accompagnés d’ombre et de paillage, chaque trou laissé par les cultures d’été devient une promesse de second souffle.