Ce dessert glacé ultra frais a éclipsé ma tarte du dimanche : depuis, je n’ose plus servir autre chose

Un dimanche de canicule, ma tarte aux fraises a été reléguée au frigo par un simple dessert glacé au melon. En quelques cuillerées, ce bol velouté a retourné la table.

Le dimanche, la tarte aux fraises sort du four, odeur de pâte beurrée, nappage brillant, chantilly qui attend. Pourtant, quand il fait 30 °C dans la cuisine, on sent déjà que ce final sera un peu lourd. On a envie d’un dessert qui rafraîchit autant qu’il régale.

Ce jour-là, c’est un simple bol orange pâle posé au frais qui a tout changé. Une soupe-dessert glacée au melon, menthe et citron, servie en silence à la place de la tarte. À la première cuillerée, plus un bruit. À la dernière, tout le monde avait la même réaction : racler le fond du bol.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 melon bien mûr (≈ 600 g de chair) + 1 citron jaune non traité (zeste fin + 30 ml de jus)

✅ 10 g de feuilles de menthe fraîche, 30 g de sucre ou 25 g de miel, 1 pincée de sel fin

✅ 50 à 80 ml d’eau très froide, à ajouter progressivement pour obtenir une texture épaisse mais coulante

✅ Option : 125 g de yaourt grec, 15 ml de fleur d’oranger, pistaches, amandes, sablés émiettés ou noix de coco râpée

Le dessert glacé au melon qui a éclipsé ma tarte aux fraises du dimanche

Ce dessert glacé au melon a tout du dessert du dimanche, sans pâte ni crème à supporter après le repas. Une soupe-dessert au melon, menthe et citron, très froide, qui se mange à la cuillère comme un velours. Servie à la place de la tarte aux fraises, elle fait l’unanimité en quelques secondes.

Les bons ingrédients pour un dessert glacé au melon qui a vraiment du goût

Pour un dessert froid au melon qui a vraiment du goût, tout repose sur un fruit bien mûr. On choisit un melon lourd, très parfumé. Le citron resserre les arômes, la menthe apporte le souffle frais, et une simple pincée de sel intensifie le sucré. En option, yaourt grec et fleur d’oranger signent une version plus crémeuse et parfumée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le melon, retirer les graines, mettre la chair en dés au frais 30 minutes. Technique : Zester et presser le citron, effeuiller la menthe, mixer avec le melon bien froid, sucre ou miel et sel. Cuisson : Verser un peu d’eau glacée, mixer, ajouter encore jusqu’à une soupe épaisse mais coulante, puis mettre au frais. Finition : Laisser 1 à 2 heures au réfrigérateur, 30 minutes au congélateur en remuant, puis servir bien froid avec toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Citron et pincée de sel réveillent le melon, tandis que sucre, yaourt et froid contrôlé limitent les cristaux et gardent une texture lisse. ✨ Le twist gourmand : Version fête : yaourt grec, fleur d’oranger, pistaches et miettes de sablés sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument d’ajouter trop d’eau ou de laisser le plat geler en bloc au congélateur.

Servir, conserver et twister ce dessert glacé au melon

Servir très froide dans des bols frais ; la soupe de melon se garde 24 heures. On peut varier avec quelques feuilles de basilic ou une pointe de gingembre, mais toujours en gardant le melon comme star du bol.