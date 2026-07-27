Trop de courgettes au jardin ? Ces bricks express courgette-feta disparaissent à l’apéro si vous faites ce geste secret

Le jardin croule sous les courgettes et l’apéro approche ? Ces bricks courgette feta au curry, dorées à la poêle, transforment l’excédent en bouchées addictives.

Sur la table, un petit nuage d’herbes et de citron, le craquement net de la feuille de brick qui cède sous les doigts, la courgette encore fumante à l’intérieur. À peine posés, ces petits cigares dorés disparaissent : on pioche, on trempe, on revient chercher celui qui restait au bord du plat.

Quand le potager déborde de courgettes, on a vite fait d’enchaîner gratins tièdes et poêlées un peu tristes. Ici, on les glisse en dés avec de la feta et du curry dans des bricks courgette feta dorées à la poêle, avec une sauce yaourt glacée. Le secret, c’est la gestion de l’eau ; on y vient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 600 g), 200 g de feta , 1 oignon, 2 gousses d’ail

, 1 oignon, 2 gousses d’ail ✅ 8 feuilles de brick, 1 œuf, 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 2 c. à c. de curry doux, sel fin, poivre noir

✅ 250 g de yaourt grec, 1 citron, menthe ou ciboulette fraîche

Pourquoi ces bricks font disparaître vos courgettes à vue d’œil

Ces bricks aux courgettes et à la feta jouent sur un double contraste : une enveloppe ultra croustillante, un cœur fondant et parfumé. La courgette revenue en dés garde juste ce qu’il faut de moelleux, la feta apporte le sel et le caractère, le curry une chaleur douce. À l’apéro, on les mange avec les doigts, sans assiette, juste avec un bol de sauce yaourt citronnée au centre de la table.

Étape 3 : pliage en cigares, la méthode inratable

Pour que les cigares restent nets et bien fermés, on commence par une farce presque sèche. La poêlée de courgettes doit avoir évaporé son eau, puis tiédir avant d’accueillir la feta émiettée. On dépose ensuite une petite cuillerée sur la demi-feuille de brick, on rabat les côtés, on roule serré, et on scelle à l’œuf ; la soudure reste dessous à la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler courgettes, oignon et ail, puis lancer la poêlée dans l’huile bien chaude. Technique : Saler, poivrer, laisser cuire 10 à 12 min à feu moyen-vif jusqu’à ce que la poêle soit presque sèche. Cuisson : Garnir les demi-feuilles, rouler en cigares serrés, dorer 2 à 3 min par face dans une poêle huilée. Finition : Égoutter sur papier absorbant, ne pas empiler, servir brûlant avec la sauce yaourt bien froide.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert En poêlant longuement la courgette, on chasse l’excès d’eau qui détremperait la brick et on obtient une enveloppe bien croustillante même avec un cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : On peut glisser un peu de zeste de citron et de menthe hachée dans la farce, puis parsemer les cigares de sésame. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : garnir avec une farce humide ou brûlante. La brick se déchire, boit l’huile et perd tout son croustillant.

Variantes & astuces anti-gaspi du potager

On sert ces bricks avec tomates cerises, olives, et on congèle la farce restante pour un prochain apéro.