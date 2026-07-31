Canicule : ce geste sous le paillage m'a révélé l'erreur fatale que je faisais avec l'arrosage enterré et mes tomates

En pleine canicule, une jardinière doute de son arrosage enterré sous paillage, persuadée que ses tomates ont soif. Le geste d’un maraîcher va tout bousculer sous la surface.

En plein été, quand la terre craquelle et que les tomates ploient, beaucoup finissent par arroser tous les soirs, parfois deux fois par jour. Paillage, ollas, goutte-à-goutte… malgré tout, le doute s’installe : et si les plantes manquaient encore d’eau sous cette sécheresse ?

Un maraîcher a un jour proposé à une jardinière, persuadée que son potager grillait, de soulever son épais paillage de paille et de broyat. Sous la couche sèche et chaude, la scène qui est apparue a bouleversé toutes ses certitudes sur l’arrosage enterré.

Sécheresse, paillage et doutes : quand l’arrosage enterré semble ne plus suffire

En potager, le paillage a pourtant tout pour rassurer : cette couverture de paille, feuilles ou tontes garde le sol frais et limite l’évaporation, comme le rappelle ELLE.fr. Associé à un arrosage enterré ou à un tuyau goutte-à-goutte, il forme un vrai duo de choc contre le stress hydrique.

Le réflexe, dès que la surface paraît sèche, reste souvent de noyer les rangs à l’arrosoir. L’eau stagne alors en surface, s’évapore vite, les racines alternent sol détrempé et croûte dure, et le feuillage mouillé invite mildiou et taches. Un arrosage enterré tomates fait exactement l’inverse : moins souvent, plus profond, feuillage sec.

Le geste du maraîcher : soulever le paillage pour lire l’humidité au bon endroit

Ce jour-là, le maraîcher a simplement poussé le paillis sur le côté, près de l’olla. La terre était dure sur un centimètre ou deux. Puis il a gratté à 5–10 cm : sol frais, légèrement sombre, qui se tenait en boule. Autour du pot en terre cuite, les racines de tomates avaient colonisé toute la zone humide.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite non émaillée est microporeuse : l’eau traverse doucement ses parois seulement quand la terre autour s’assèche. L’humidité arrive alors directement dans la zone des racines, sans mouiller la surface ni le feuillage, ce qui limite fortement l’évaporation et le stress hydrique. 💡 Le petit plus : Enterrer l’olla entre deux pieds de tomates et ajouter 5 à 10 cm de paillis tout autour permet souvent d’espacer encore les remplissages et de garder un sol étonnamment frais en pleine canicule. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Remplir l’olla dès que le sol paraît sec en surface, sans vérifier l’humidité en profondeur : à force, la zone des racines reste détrempée, les plantes s’asphyxient et l’on perd tout le bénéfice de l’arrosage enterré.

Installer et piloter un arrosage enterré sous paillage comme un pro

Pour obtenir ce résultat, le principe reste simple : une olla ou un pot en terre cuite brute, non émaillé, trou du fond bouché, enterré jusqu’au col entre deux pieds, à 15–20 cm. On couvre d’un couvercle puis de 5 à 10 cm de paillis organique. L’eau diffuse au rythme de la sécheresse du sol, sans jaillir d’un coup.

Un petit pot offre en moyenne 3 à 5 jours d’autonomie ; une jarre de 1,5 à 2 litres, bien paillée, tient souvent 4 à 6 jours, tout en économisant jusqu’à 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface. Avant de remplir, mieux vaut vérifier le niveau dans l’olla, enfoncer un doigt sous le paillage et observer le feuillage plutôt que se fier à la seule poussière en surface.