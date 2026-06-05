Canicule : les anciens enterraient ce pot entre les tomates, ceux qui l'utilisent encore n'arrosent presque plus
Sous la canicule, vos tomates souffrent malgré les arrosages répétés. Ce geste des anciens, un simple pot en terre cuite enterré entre les plants, change la donne.
Thermomètre qui explose, feuilles qui pendent, arrosoir saisi en urgence dès le retour du travail : la scène se répète chaque été. On arrose en surface, parfois en plein après-midi, et le sol redevient dur et sec dès le lendemain.
Pourtant, bien avant les goutte-à-goutte et programmateurs, les anciens avaient un réflexe simple : enterrer un pot en terre cuite entre leurs rangs de tomates. Ce geste discret, remis au goût du jour avec les canicules, rivalise avec les systèmes modernes… à condition de bien le comprendre.
Canicule : pourquoi vos tomates ont soif malgré tous vos arrosages
En été, arroser au mauvais moment revient surtout à rafraîchir l’air. En plein après-midi, la terre est brûlante, l’eau s’évapore avant de descendre en profondeur, et les tomates, en stress, boivent très mal. Résultat : beaucoup d’eau perdue, peu d’effet durable.
Le créneau le plus efficace reste le matin, entre 6 h et 9 h, quand le sol est encore frais et l’évaporation limitée. Un arrosage plus long mais moins fréquent, ciblé au pied, nourrit les racines en profondeur. Reste à faire durer cette réserve plusieurs jours autour de chaque plant.
Le pot en terre cuite enterré : le “réservoir secret” des anciens
Ce fameux pot enterré n’est autre qu’une olla improvisée : un récipient en terre cuite non vernissée, microporeuse, rempli d’eau puis enterré entre les pieds. Quand la terre autour sèche, l’humidité traverse doucement les parois par capillarité ; quand le sol est humide, le suintement ralentit presque tout seul.
D’après plusieurs médiathèques et titres jardinage, ce système d’olla économise environ 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface et peut tenir trois à sept jours sans remplissage, surtout si le sol est paillé. Un pot de 3 à 5 litres irrigue un rayon de 25 à 30 centimètres, soit trois ou quatre tomates disposées autour.
Comment installer ce pot enterré pour chouchouter vos tomates tout l’été
Nous avons tous déjà arrosé en urgence un soir de canicule. Avec le pot enterré, la mise en place se fait une bonne fois pour toutes : sol déjà humide, trou à 10 à 20 centimètres des pieds, pot en terre cuite brut enterré jusqu’au col, trou du fond bouché avec un galet ou un morceau de liège.
On remplit à ras bord, on couvre d’une soucoupe contre les moustiques, puis on paille sur 5 à 7 centimètres. En pleine chaleur, deux remplissages par semaine, de préférence entre 6 h et 9 h, suffisent souvent. Le reste du temps, vos tomates se servent seules dans ce réservoir souterrain… et vous, vous gardez un potager frais sans arroser tous les jours.
Sources
En bref
- 🌡️ Été 2026, canicule et restrictions d’eau mettent vos tomates à rude épreuve, malgré les arrosoirs du soir et les systèmes d’arrosage classiques.
- 🪴 Les jardiniers redonnent vie au pot en terre cuite enterré entre les tomates, transformé en réservoir discret qui hydrate le sol en continu.
- 💧 Chiffres d’économie d’eau, fréquence des remplissages et erreurs à éviter réservent quelques surprises pour protéger durablement vos plants pendant les pics de chaleur.
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