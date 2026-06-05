Canicule : les anciens enterraient ce pot entre les tomates, ceux qui l'utilisent encore n'arrosent presque plus

Sous la canicule, vos tomates souffrent malgré les arrosages répétés. Ce geste des anciens, un simple pot en terre cuite enterré entre les plants, change la donne.

Thermomètre qui explose, feuilles qui pendent, arrosoir saisi en urgence dès le retour du travail : la scène se répète chaque été. On arrose en surface, parfois en plein après-midi, et le sol redevient dur et sec dès le lendemain.

Pourtant, bien avant les goutte-à-goutte et programmateurs, les anciens avaient un réflexe simple : enterrer un pot en terre cuite entre leurs rangs de tomates. Ce geste discret, remis au goût du jour avec les canicules, rivalise avec les systèmes modernes… à condition de bien le comprendre.

Canicule : pourquoi vos tomates ont soif malgré tous vos arrosages

En été, arroser au mauvais moment revient surtout à rafraîchir l’air. En plein après-midi, la terre est brûlante, l’eau s’évapore avant de descendre en profondeur, et les tomates, en stress, boivent très mal. Résultat : beaucoup d’eau perdue, peu d’effet durable.

Le créneau le plus efficace reste le matin, entre 6 h et 9 h, quand le sol est encore frais et l’évaporation limitée. Un arrosage plus long mais moins fréquent, ciblé au pied, nourrit les racines en profondeur. Reste à faire durer cette réserve plusieurs jours autour de chaque plant.

Le pot en terre cuite enterré : le “réservoir secret” des anciens

Ce fameux pot enterré n’est autre qu’une olla improvisée : un récipient en terre cuite non vernissée, microporeuse, rempli d’eau puis enterré entre les pieds. Quand la terre autour sèche, l’humidité traverse doucement les parois par capillarité ; quand le sol est humide, le suintement ralentit presque tout seul.

D’après plusieurs médiathèques et titres jardinage, ce système d’olla économise environ 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface et peut tenir trois à sept jours sans remplissage, surtout si le sol est paillé. Un pot de 3 à 5 litres irrigue un rayon de 25 à 30 centimètres, soit trois ou quatre tomates disposées autour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50–70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite non vernissée est légèrement poreuse : l’eau traverse lentement ses parois dès que la terre autour devient plus sèche. Les racines de tomate restent ainsi dans une zone fraîche et régulièrement humide, sans à-coups « trempé puis sec » qui les fatiguent. 💡 Le petit plus : remplir le pot tôt le matin, puis pailler généreusement (paille, tontes sèches) autour des tomates pour garder la fraîcheur et espacer encore les remplissages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enterrer un pot verni ou non poreux dans une terre sèche, sans paillage, puis le remplir en plein après-midi : l’eau reste bloquée ou s’évapore au lieu d’alimenter les racines.

Comment installer ce pot enterré pour chouchouter vos tomates tout l’été

Nous avons tous déjà arrosé en urgence un soir de canicule. Avec le pot enterré, la mise en place se fait une bonne fois pour toutes : sol déjà humide, trou à 10 à 20 centimètres des pieds, pot en terre cuite brut enterré jusqu’au col, trou du fond bouché avec un galet ou un morceau de liège.

On remplit à ras bord, on couvre d’une soucoupe contre les moustiques, puis on paille sur 5 à 7 centimètres. En pleine chaleur, deux remplissages par semaine, de préférence entre 6 h et 9 h, suffisent souvent. Le reste du temps, vos tomates se servent seules dans ce réservoir souterrain… et vous, vous gardez un potager frais sans arroser tous les jours.