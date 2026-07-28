Moustique tigre dans 92 départements : ce geste de printemps avec vos soucoupes remplace spirales et bougies

Sur une terrasse, un voisin a rangé spirales et bougies citronnelle tout l’été malgré le moustique tigre omniprésent. Son secret tient à quelques soucoupes de pots surveillées au printemps.

Tout le quartier allume encore spirales fumantes et bougies citronnelle. Sur la terrasse voisine, la table reste pourtant dressée jusqu’à la nuit, bras nus, chevilles à l’air, sans un seul bzzz. La différence ne vient pas d’un spray miracle, mais d’un geste de jardinier.

Au printemps, deux fois par semaine, il a soulevé chaque pot pour vider l’eau stagnante des soucoupes, sans jamais oublier. Quelques minutes volées à l’arrosage, qu’il a tenues jusqu’en juin. Résultat : tout l’été, pas une spirale allumée sur la table.

Le moustique tigre naît tout près, souvent dans vos pots

Le moustique tigre vit et pique près de son berceau : il se déplace dans un rayon d’environ 150 mètres. S’il tourne autour de vos verres, il est donc né chez vous, sur un balcon voisin ou dans le jardin d’en face. « Voilà l’information qui change tout dans la lutte contre le moustique tigre », souligne Pause Maison (Ouest-France).

En France, il s’est déjà installé dans 92 départements sur 96, soit plus de 96 % du territoire, avec une saison qui s’étire de mai à novembre, parfois de mars à novembre dans le sud. Or 80 % de ses gîtes larvaires sont créés par l’homme : soucoupes, vases, jouets, seaux, mais aussi récupérateurs d’eau, gouttières bouchées ou piscines mal entretenues.

Deux millilitres d’eau : la soucoupe, nurserie idéale

Pour pondre, il lui suffit de 2 ml d’eau, l’équivalent d’un bouchon. Un centimètre d’eau au fond d’une soucoupe devient une crèche cinq étoiles : la femelle y dépose environ 150 œufs tous les 12 jours, qui se transforment en adultes en quatre à sept jours. En une semaine, une soucoupe oubliée peut donc fabriquer une petite armée volante.

Nous avons tous déjà laissé « un petit fond d’eau » en pensant ménager nos plantes. Mauvaise idée : les œufs restent collés aux parois et survivent jusqu’à six mois au sec, prêts à éclore au prochain orage. D’où l’importance de vider puis de frotter rapidement les soucoupes, même si elles semblent presque sèches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps/sem. 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette routine supprime les petites eaux stagnantes avant que les œufs ne deviennent adultes. 💡 Le petit plus : La lier à l’arrosage du soir aide à ne jamais l’oublier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un fond d’eau dans les soucoupes en pensant aider les plantes pendant la chaleur.

La routine de printemps qui remplace spirales et bougies

La routine tient en quelques lignes : au printemps, deux fois par semaine, soulever chaque pot, vider et brosser la soucoupe, ajouter un peu de sable humide, ranger ou retourner seaux et jouets. Vérifier aussi chaque récupérateur d’eau de pluie, le couvrir d’un couvercle et d’une moustiquaire, traiter les bassins au BTi si l’eau doit rester. Ce geste devient redoutable quand tout le voisinage s’y met dans le même rayon de 150 mètres ; en PACA, un relâchement a suffi pour 103 cas autochtones de chikungunya. Mieux vaut donc couper net les naissances que compter sur des bougies citronnelle, efficaces seulement quelques heures.