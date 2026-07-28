Salade concombre-avocat-feta : prête en 15 min, cale mieux qu’un plat chaud si vous évitez ce geste fatal

En 15 minutes chrono, cette salade concombre-avocat-feta aux pois chiches rôtis transforme un déjeuner d’été à la maison en vrai repas complet. Fini les salades légères qui laissent faim, place à une assiette ultra fraîche qui tient vraiment au ventre.

Cette salade concombre-avocat-feta se prépare en 15 minutes et cale mieux qu’un plat chaud

Odeur de citron frais, herbes ciselées, huile d’olive qui brille sur le saladier… Ici, on parle d’une vraie salade repas, pas de trois feuilles tristes. Le concombre croque, l’avocat est presque beurré, la feta réveille le tout avec sa pointe salée.

Et puis il y a le détail qui change tout : une pluie de pois chiches rôtis, bien épicés, ultra croustillants, qui transforment cette salade concombre avocat feta en plat complet. Résultat : 15 minutes de cuisine active, un four qui travaille pour vous, et une assiette qui tient autant au ventre qu’un plat chaud.

Les ingrédients indispensables 1 gros concombre (300 à 350 g) et 1 avocat mûr

1 boîte de pois chiches cuits (250 g égouttés) + paprika, cumin, ail en poudre

80 g de feta, 1/2 oignon rouge, 25 g de pignons de pin

Aneth, persil, vinaigrette citron-moutarde-miel aux herbes de Provence

Pourquoi cette salade concombre-avocat-feta cale mieux qu’un plat chaud

Marre des salades d’été qui laissent faim une heure après ? Ici, on reste sur une base ultra fraîche, mais pensée comme une vraie salade repas : concombre croquant, avocat fondant, feta qui donne du relief, et surtout pois chiches rôtis façon snack. Avec leurs protéines végétales et leurs fibres, ils apportent le côté rassasiant qui manque souvent aux assiettes légères.

Le jeu de textures fait le reste : croquant froid du concombre, crémeux de l’avocat, croustillant chaud des pois chiches, plus le croquant beurré des pignons. D’ailleurs, l’huile d’olive, la feta et les pois chiches ralentissent la faim sans alourdir. On a vraiment l’impression d’un plat chaud, mais avec la fraîcheur d’un mezze d’été.

Salade concombre-avocat-feta en 15 minutes : le pas-à-pas

Le four se charge des pois chiches croustillants, pendant qu’on prépare la base. On commence par rincer, égoutter et sécher les pois chiches, puis on les enrobe d’huile et d’épices avant de les glisser à 200 °C. Pendant leur cuisson, on coupe le concombre, l’avocat, l’oignon rouge, on torréfie les pignons et on monte une vinaigrette citron-moutarde-miel bien vive. À la fin, on assemble tout… sauf les pois chiches, ajoutés vraiment au dernier moment.

Les étapes de préparation Préparation : Couper le concombre, le saler dans une passoire ; couper l’avocat, ciseler l’oignon, hacher aneth et persil. Technique : Rincer, égoutter puis sécher très soigneusement les pois chiches ; les mélanger avec huile, paprika, cumin, ail, sel, poivre. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C, étaler les pois chiches en une seule couche, cuire 20 à 25 min en remuant à mi-cuisson. Finition : Émietter la feta, torréfier les pignons, ajouter la vinaigrette citron-moutarde-miel, puis les pois chiches croustillants juste avant de servir.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min actives 🔍 Le secret de l’expert En séchant bien les pois chiches, on élimine l’eau de surface ; au four à 200 °C, ils se déshydratent, brunissent et deviennent vraiment croustillants. Associés aux protéines et fibres des pois chiches, à la feta et à l’huile d’olive, cette salade rassasie comme un plat chaud tout en restant légère. Le twist gourmand : Ajouter 1 cuillère à soupe de tahini dans la vinaigrette, plus un zeste de citron et une pincée de zaatar sur la feta pour une touche mezze encore plus généreuse. LE GESTE INTERDIT : Mélanger les pois chiches trop tôt dans la salade ou sur une base encore humide ; ils se ramollissent et perdent tout leur croustillant. On les garde à part jusqu’au moment de servir, sans couvrir le saladier.

Twists gourmands et variantes ultra rassasiantes

Pour une version encore plus “bol complet”, on peut ajouter quelques cuillères de quinoa ou de boulgour froid : la salade se transforme en salade protéinée rapide, parfaite quand on veut une salade qui cale vraiment sans passer des heures en cuisine.

On joue aussi avec les herbes et les fruits secs : menthe à la place de l’aneth, amandes effilées ou noix concassées à la place des pignons. La base concombre-avocat-feta supporte bien quelques heures au frais, mais les pois chiches rôtis restent dans un bocal hermétique et ne rejoignent le saladier qu’à la dernière seconde.