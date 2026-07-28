Arrêtez de jeter cette peau de fruit : vos géraniums de balcon se transforment en cascade de fleurs avec ça
Sur le balcon, les géraniums s’épuisent vite en pot et la floraison s’effondre. Comment une simple peau de banane, bien dosée, change la donne sans les abîmer ?
Sur le balcon, les géraniums ont promis un véritable feu d’artifice, et pourtant, au bout de quelques semaines, les fleurs se rarifient, les tiges s’allongent tristement. Beaucoup augmentent l’arrosage, changent même de variété, sans savoir que le problème vient surtout de la nourriture que reçoivent ces plantes de balcon très florifères.
En pot, le terreau s’est épuisé en quelques semaines et vos géraniums réclament surtout du potassium pour continuer à fleurir. Pendant que certains achètent des engrais entre 9 et 28 € le sac, d’autres gardent simplement… leurs peaux de banane. Bien utilisées, elles ont déjà transformé des jardinières entières en cascades colorées.
Géraniums de balcon : des plantes gourmandes en potassium
Stars des fenêtres, les géraniums dépensent énormément d’énergie pour produire des fleurs du printemps à la fin de l’été. En jardinière, leurs racines tournent vite en rond et ont déjà consommé une bonne partie des réserves du terreau. Résultat : la floraison ralentit, le feuillage pâlit, les tiges deviennent moins vigoureuses.
Les spécialistes rappellent que ces plantes ont surtout besoin de potassium pour former des boutons, tenir mieux la sécheresse et garder des fleurs épaisses et colorées. L’azote reste utile, mais en excès il a souvent donné ce que l’on redoute tous : de belles feuilles vertes… et presque plus de fleurs sur la rambarde.
Peau de banane : comment l’utiliser sans étouffer vos jardinières
Bonne nouvelle, la peau de banane concentre justement de la potasse, mais aussi un peu de phosphore, de magnésium et de calcium. En revanche, elle apporte très peu d’azote. Elle agit donc comme un petit booster de floraison, pas comme un engrais complet. Les jardiniers économes l’ont compris et la gardent précieusement au lieu de la jeter.
Pour des géraniums en pot, la forme la plus sûre reste l’“eau de banane” : on a coupé 2 ou 3 peaux en morceaux, on les a laissées macérer 24 à 72 heures dans un litre d’eau, puis on a filtré et dilué ce liquide (environ 1 volume pour 3 à 5 volumes d’eau claire) avant d’arroser au pied. Enterrer des morceaux à 5 à 8 cm de profondeur fonctionne aussi, mais seulement en grands bacs pour éviter odeurs et moucherons.
La bonne routine engrais pour une vraie cascade de fleurs
Pour profiter vraiment de cet engrais maison, mieux vaut l’inscrire dans une routine. De mai à août, un seul arrosage à l’eau de banane diluée par mois suffit largement pour soutenir la floraison en pots.
Au printemps, un surfaçage de compost mûr ou un engrais organique “plantes fleuries” a déjà relancé la plante. La peau de banane vient ensuite en renfort, là où le marc de café épaississait surtout le feuillage.
Sources
En bref
- Printemps-été, sur balcon et fenêtres, les géraniums en pot manquent de potassium et leurs fleurs déclinent malgré un arrosage régulier. 🌸
- La peau de banane sert d’engrais potassique naturel pour géraniums, utilisée en complément du terreau et d’un compost ou engrais organique équilibré. 🍌
- Dosage, fréquence, erreurs qui attirent moucherons ou fatiguent les racines : une routine précise transforme ces jardinières en véritable cascade de fleurs. 🌿
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