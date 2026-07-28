Arrêtez de jeter cette peau de fruit : vos géraniums de balcon se transforment en cascade de fleurs avec ça

Sur le balcon, les géraniums s’épuisent vite en pot et la floraison s’effondre. Comment une simple peau de banane, bien dosée, change la donne sans les abîmer ?

Sur le balcon, les géraniums ont promis un véritable feu d’artifice, et pourtant, au bout de quelques semaines, les fleurs se rarifient, les tiges s’allongent tristement. Beaucoup augmentent l’arrosage, changent même de variété, sans savoir que le problème vient surtout de la nourriture que reçoivent ces plantes de balcon très florifères.

En pot, le terreau s’est épuisé en quelques semaines et vos géraniums réclament surtout du potassium pour continuer à fleurir. Pendant que certains achètent des engrais entre 9 et 28 € le sac, d’autres gardent simplement… leurs peaux de banane. Bien utilisées, elles ont déjà transformé des jardinières entières en cascades colorées.

Géraniums de balcon : des plantes gourmandes en potassium

Stars des fenêtres, les géraniums dépensent énormément d’énergie pour produire des fleurs du printemps à la fin de l’été. En jardinière, leurs racines tournent vite en rond et ont déjà consommé une bonne partie des réserves du terreau. Résultat : la floraison ralentit, le feuillage pâlit, les tiges deviennent moins vigoureuses.

Les spécialistes rappellent que ces plantes ont surtout besoin de potassium pour former des boutons, tenir mieux la sécheresse et garder des fleurs épaisses et colorées. L’azote reste utile, mais en excès il a souvent donné ce que l’on redoute tous : de belles feuilles vertes… et presque plus de fleurs sur la rambarde.

Peau de banane : comment l’utiliser sans étouffer vos jardinières

Bonne nouvelle, la peau de banane concentre justement de la potasse, mais aussi un peu de phosphore, de magnésium et de calcium. En revanche, elle apporte très peu d’azote. Elle agit donc comme un petit booster de floraison, pas comme un engrais complet. Les jardiniers économes l’ont compris et la gardent précieusement au lieu de la jeter.

Pour des géraniums en pot, la forme la plus sûre reste l’“eau de banane” : on a coupé 2 ou 3 peaux en morceaux, on les a laissées macérer 24 à 72 heures dans un litre d’eau, puis on a filtré et dilué ce liquide (environ 1 volume pour 3 à 5 volumes d’eau claire) avant d’arroser au pied. Enterrer des morceaux à 5 à 8 cm de profondeur fonctionne aussi, mais seulement en grands bacs pour éviter odeurs et moucherons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économies d’engrais Jusqu’à 20 € / saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La peau de banane apporte naturellement potassium et minéraux qui soutiennent la floraison des géraniums, surtout en pots où le terreau s’épuise vite. 💡 Le petit plus : Verser l’eau de banane sur un terreau déjà humide et bien drainé limite les odeurs et protège les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser une eau de banane non diluée ou accumuler les peaux en surface : moucherons garantis et géraniums qui fatiguent.

La bonne routine engrais pour une vraie cascade de fleurs

Pour profiter vraiment de cet engrais maison, mieux vaut l’inscrire dans une routine. De mai à août, un seul arrosage à l’eau de banane diluée par mois suffit largement pour soutenir la floraison en pots.

Au printemps, un surfaçage de compost mûr ou un engrais organique “plantes fleuries” a déjà relancé la plante. La peau de banane vient ensuite en renfort, là où le marc de café épaississait surtout le feuillage.