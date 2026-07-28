Cette garniture du soleil glissée dans des escalopes panées fait oublier le cordon bleu à table, même aux enfants

À la maison, ces escalopes panées roulées ont détrôné le cordon bleu dès la première bouchée. Une garniture du soleil, fondante et parfumée, change tout sans compliquer la recette.

Depuis qu’on glisse cette garniture du soleil dans les escalopes panées, plus personne ne réclame de cordon bleu à la maison

Panure dorée, petit bruit croustillant sous le couteau, parfum de beurre chaud… À première vue, on croit servir un cordon bleu maison. Puis, à la coupe, un cœur blanc et rouge apparaît : mozzarella fondante et tomates séchées, garniture du soleil qui change tout.

Depuis qu’on sert ces escalopes panées roulées à la maison, le cordon bleu industriel reste au rayon surgelés ; on réclame désormais ce roulé crousti-fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes fines de poulet ou de dinde (120 à 150 g chacune), sel fin, poivre du moulin

✅ 200 g de mozzarella bien égouttée (ou mozzarella spéciale cuisson) + 80 g de tomates séchées

bien égouttée (ou mozzarella spéciale cuisson) + 80 g de ✅ Panure : 60 g de farine, 120 g de chapelure, 30 g de parmesan râpé, 1 c. à c. d’origan séché, ½ c. à c. d’ail en poudre ou 1 petite gousse râpée

✅ Cuisson : 2 œufs battus, 2 c. à s. d’huile d’olive, 20 g de beurre, quelques cure-dents ou ficelle alimentaire

Pourquoi cette escalope panée roulée fait oublier le cordon bleu

Cette escalope panée roulée à la mozzarella et aux tomates séchées garde tout ce qu’on aime dans un cordon bleu maison : panure qui craque, viande tendre, cœur filant. Mais le duo mozzarella douce + tomates séchées confites apporte un goût plus net, ensoleillé, et un joli contraste blanc et rouge à la découpe.

Pas à pas : comment rouler, paner et cuire sans se rater

Pour réussir, on vise simple : escalopes fines, roulage bien serré et cuisson maîtrisée. Ensuite, on suit ces quatre gestes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Aplatir les escalopes si besoin, saler, poivrer. Égoutter mozzarella et tomates séchées, les couper. Technique : Déposer garniture au centre, rouler très serré, fixer avec cure-dents. Préparer farine, œufs, chapelure, parmesan, origan, ail. Cuisson : Passer chaque roulé dans farine, œuf puis chapelure en pressant. Dorer à feu moyen dans huile et beurre. Finition : Baisser le feu, couvrir 2 minutes pour fondre le cœur. Laisser reposer 2 à 3 minutes avant de trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La triple panure farine–œuf–chapelure au parmesan isole la viande ; avec un roulage serré, elle maintient le fromage et les jus au cœur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de pesto ou quelques olives hachées avec la mozzarella renforce le côté méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop fort ou avec une mozzarella mal égouttée brûle la panure et fait fuir tout le fromage.

Variantes méditerranéennes et accompagnements express

Pour varier, on peut remplacer la mozzarella par de la scamorza fumée ou mélanger mozzarella et emmental. Les tomates séchées laissent volontiers place à une fine couche de pesto, de tapenade ou à quelques olives hachées. Côté accompagnement, une salade verte croquante, des courgettes poêlées ou une petite ratatouille suffisent ; s’il en reste, on réchauffe les roulés quelques minutes au four à 180 °C.