Croquettes de courgettes prêtes en 20 min à l’Airfryer : ce geste bâclé les fait ramollir à coup sûr
En 20 minutes de préparation, ces croquettes de courgettes croustillantes sortent de l’Airfryer avant même d’avoir atteint la table. Leur secret tient à un geste tout simple qui change radicalement la texture.
À la sortie de l’Airfryer, une odeur chaude de parmesan et d’herbes fraîches envahit la cuisine. Les croquettes de courgettes arrivent brûlantes, coque dorée, cœur moelleux, et claquent sous la dent. On devait les servir à l’apéritif, elles disparaissent déjà une à une, piquées du bout des doigts.
La bonne nouvelle, c’est que cette recette demande à peine 20 minutes de vraie préparation, sans bain de friture, avec des ingrédients du placard. Pourtant, obtenir ces croquettes de courgettes croustillantes n’a rien d’un hasard : tout se joue sur un geste précis, souvent bâclé, qui change la texture du tout au tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de courgettes bio avec la peau, râpées
- ✅ 4 œufs + 150 g de petits flocons d’avoine
- ✅ 30 g de parmesan râpé, zeste d’½ citron, curry doux
- ✅ 60–80 g de chapelure panko, herbes fraîches, sel, poivre, huile d’olive
Pourquoi vos croquettes de courgettes ramollissent (et comment y remédier)
Râpée, la courgette commence aussitôt à rendre son eau ; si on verse ce jus dans la pâte, les croquettes se défont, dorent mal et restent molles. Le seul moyen d’obtenir une croûte vraiment croustillante est de la faire dégorger au sel puis de l’essorer énergiquement, jusqu’à ce qu’il ne tombe plus qu’une ou deux gouttes de jus.
Recette express : des croquettes de courgettes croustillantes en 20 minutes de préparation
Pendant que la courgette dégorge, on fouette les œufs avec les flocons d’avoine, le parmesan, le curry et les assaisonnements. On ajoute ensuite la courgette bien essorée, on mélange puis façonne des boulettes de 3 à 4 cm qu’on roule dans le panko avant de les déposer dans le panier avec un filet d’huile d’olive.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, saler généreusement, laisser dégorger 20 minutes.
- Technique : Battre les œufs, ajouter avoine, parmesan, assaisonnement, zeste et herbes.
- Cuisson : Essorer fortement les courgettes, les incorporer, façonner des boulettes régulières.
- Finition : Paner au panko, cuire dans l’Airfryer 15 minutes à 200 °C.
Comment les préparer à l’avance sans perdre le croustillant
Une fois cuites et refroidies, ces croquettes se conservent 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, puis se réveillent en 5 à 7 minutes à 190 °C dans l’Airfryer ou au four. On peut aussi les congeler, crues après le panage ou déjà cuites, et les repasser encore gelées, simplement en prolongeant un peu la cuisson avant de les servir avec une salade ou une sauce au fromage blanc aux herbes.
En bref
- 🥒 Croquettes de courgettes croustillantes prêtes en 20 minutes, cuites à l’Airfryer ou au four, idéales pour l’apéritif ou un dîner léger.
- 🔥 Mélange simple d’œufs, flocons d’avoine, parmesan et herbes, associé à un geste clé sur les courgettes pour obtenir des bouchées dorées qui se tiennent.
- 🤫 Astuces de chef, temps de repos et conseils de conservation transforment cette recette rapide en alliée du batch cooking, tout en gardant un croustillant.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité