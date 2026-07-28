Croquettes de courgettes prêtes en 20 min à l’Airfryer : ce geste bâclé les fait ramollir à coup sûr

En 20 minutes de préparation, ces croquettes de courgettes croustillantes sortent de l’Airfryer avant même d’avoir atteint la table. Leur secret tient à un geste tout simple qui change radicalement la texture.

À la sortie de l’Airfryer, une odeur chaude de parmesan et d’herbes fraîches envahit la cuisine. Les croquettes de courgettes arrivent brûlantes, coque dorée, cœur moelleux, et claquent sous la dent. On devait les servir à l’apéritif, elles disparaissent déjà une à une, piquées du bout des doigts.

La bonne nouvelle, c’est que cette recette demande à peine 20 minutes de vraie préparation, sans bain de friture, avec des ingrédients du placard. Pourtant, obtenir ces croquettes de courgettes croustillantes n’a rien d’un hasard : tout se joue sur un geste précis, souvent bâclé, qui change la texture du tout au tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de courgettes bio avec la peau, râpées

✅ 4 œufs + 150 g de petits flocons d’avoine

✅ 30 g de parmesan râpé, zeste d’½ citron, curry doux

✅ 60–80 g de chapelure panko, herbes fraîches, sel, poivre, huile d’olive

Pourquoi vos croquettes de courgettes ramollissent (et comment y remédier)

Râpée, la courgette commence aussitôt à rendre son eau ; si on verse ce jus dans la pâte, les croquettes se défont, dorent mal et restent molles. Le seul moyen d’obtenir une croûte vraiment croustillante est de la faire dégorger au sel puis de l’essorer énergiquement, jusqu’à ce qu’il ne tombe plus qu’une ou deux gouttes de jus.

Recette express : des croquettes de courgettes croustillantes en 20 minutes de préparation

Pendant que la courgette dégorge, on fouette les œufs avec les flocons d’avoine, le parmesan, le curry et les assaisonnements. On ajoute ensuite la courgette bien essorée, on mélange puis façonne des boulettes de 3 à 4 cm qu’on roule dans le panko avant de les déposer dans le panier avec un filet d’huile d’olive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler généreusement, laisser dégorger 20 minutes. Technique : Battre les œufs, ajouter avoine, parmesan, assaisonnement, zeste et herbes. Cuisson : Essorer fortement les courgettes, les incorporer, façonner des boulettes régulières. Finition : Paner au panko, cuire dans l’Airfryer 15 minutes à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes ; bien essorées, elles laissent l’avoine structurer la pâte tandis que l’Airfryer sèche le panko en croûte ultra croustillante. ✨ Le twist gourmand : On mélange un peu de parmesan ou de paprika au panko pour une croûte encore plus parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais façonner les croquettes avec une courgette encore gorgée d’eau ; la panure boit tout et le résultat reste mou.

Comment les préparer à l’avance sans perdre le croustillant

Une fois cuites et refroidies, ces croquettes se conservent 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, puis se réveillent en 5 à 7 minutes à 190 °C dans l’Airfryer ou au four. On peut aussi les congeler, crues après le panage ou déjà cuites, et les repasser encore gelées, simplement en prolongeant un peu la cuisson avant de les servir avec une salade ou une sauce au fromage blanc aux herbes.