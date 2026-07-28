Canicule : cette salade sans cuisson à 8 étages me sauve le dîner, mais ce geste interdit peut tout gâcher

Quand la canicule s’installe et que le thermomètre grimpe à 35 °C, je n’ai plus faim pour les plats chauds. Cette salade anti canicule ultra fraîche sans cuisson devient alors mon repas fétiche, montée en couches et prête à l’avance.

Canicule : je refais cette salade ultra fraîche en boucle depuis que la chaleur est insupportable

Quand l’air pulse à 35 °C dans la cuisine, la simple odeur d’un plat chaud donne déjà trop chaud. On rêve alors d’un grand saladier glacé qu’on pose sur la table, perlé de fraîcheur, d’où s’échappent des parfums de laitue croquante, de fromage doux et d’herbes. Une bouchée qui rafraîchit vraiment, sans lourdeur.

En pleine canicule, l’appétit fond ; on cherche un repas sans cuisson, nourrissant mais digeste, qui n’alourdit pas les soirées déjà étouffantes. Cette salade en couches, presque un petit millefeuille salé, coche toutes les cases : ultra fraîche, complète, prête à l’avance. Et tout son pouvoir se joue dans un montage à 8 étages et un repos au froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 c. à soupe de sucre et 1 grosse laitue finement émincée

✅ 250 g de petits pois surgelés et 1/2 oignon rouge en lamelles fines

✅ 20 cl de sauce crémeuse légère (10 cl de mayonnaise + 10 cl de yaourt nature)

✅ 6 œufs durs, 200 g de bacon ou poulet ou pois chiches, 200 g de mimolette râpée

Les ingrédients de ma salade anti-canicule ultra fraîche

Cette salade anti canicule ultra fraîche sans cuisson repose sur un trio simple : crudités pleines d’eau, protéines rassasiantes et liant crémeux. La laitue émincée apporte le volume croquant, les petits pois surgelés et l’oignon rouge le côté végétal tonique. Les œufs durs et le bacon – ou poulet froid, ou pois chiches – rassasient sans plomber. La sauce moitié mayonnaise, moitié yaourt garde l’onctuosité tout en renforçant l’hydratation et la légèreté.

Le secret de la salade à 8 étages : ne surtout pas tout mélanger

On ne remue surtout pas cette salade à 8 étages avant le service. On la construit en strates : au fond, la cuillère de sucre soutient la douceur de la laitue ; viennent ensuite salade, petits pois surgelés, oignon rouge, puis la couche de sauce, les œufs durs, la protéine choisie et la mimolette râpée. Les petits pois se comportent comme de petits glaçons comestibles et refroidissent l’ensemble pendant le repos au froid. En respectant la chaîne du froid – saladier filmé, environ 4 °C, sortie juste avant le repas – on garde croquant, saveurs nettes et sécurité malgré la mayonnaise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire œufs et bacon ou poulet plus tôt, les refroidir ; émincer laitue et oignon, râper la mimolette, mélanger mayonnaise et yaourt. Technique : Dans un saladier transparent, mettre sucre, puis laitue, petits pois surgelés, oignon, sauce, œufs, protéine, terminer par la mimolette râpée. Cuisson : Filmer hermétiquement le saladier et laisser reposer au réfrigérateur au moins 4 heures, voire toute la nuit, autour de 4 °C. Finition : Juste avant le repas, sortir la salade, bien mélanger les couches, ajuster l’assaisonnement, servir glacé et remettre rapidement les restes au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert La sauce posée en surface limite l’eau rendue par la laitue, tandis que les petits pois surgelés refroidissent la salade doucement sans l’inonder. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la sauce avec zeste de citron, ciboulette ou menthe, et servir quelques barquettes de concombre farci au thon et fromage frais à côté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger la salade des heures avant ou la laisser hors du réfrigérateur en pleine canicule ; textures molles et risques sanitaires garantis.

Variantes express pour ne pas se lasser (concombre farci au thon & cie)

Pour changer, on remplace le bacon par du poulet froid ou des pois chiches, on ajoute quelques dés de tomate ou de concombre ; la salade reste bien filmée, jusqu’à 24 heures au frais, toujours en dessous de 4 °C.

En complément, le concombre farci au thon est un joli écho ultra frais : demi-concombres évidés garnis de thon au naturel, fromage frais type Saint-Môret, tomate en dés, ciboulette, huile d’olive, sel, poivre. Deux assiettes glacées qui rendent la canicule nettement plus supportable.