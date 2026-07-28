Je jetais toujours ma feta à moitié entamée : cette astuce grecque dès l’ouverture du paquet évite de la gâcher
Entre feta qui sèche au frigo et demi-blocs jetés, le scénario se répète. Jusqu’au jour où une amie grecque m’a montré son réflexe dès l’ouverture.
Feta à moitié entamée : l’astuce d’une amie grecque dès l’ouverture du paquet
Tomates juteuses, huile d’olive, herbes fraîches… et, au fond du frigo, un bloc de feta jauni, sec, à moitié entamé. On en gratte un peu pour la salade, le reste finit souvent à la poubelle quelques jours plus tard.
Une amie grecque a rappelé un principe simple : la feta aime l’eau salée, pas l’air sec du frigo. En recréant ce bain protecteur à la maison, on peut enfin conserver la feta plus longtemps, moelleuse et prête à parsemer.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 bloc de feta ou fromage de brebis pour salade (≈ 200 g)
- ✅ 400 à 500 ml d’eau froide
- ✅ 10 à 12 g de sel pour la saumure
- ✅ 1 boîte en verre hermétique + couteau ou fourchette dédiés
Pourquoi la feta sèche au frigo une fois ouverte
Au réfrigérateur, l’air est froid mais sec ; dans un emballage entrouvert, la feta perd son eau, jaunit, devient friable. Ajoutés aux petits contacts répétés — couteau déjà utilisé, jus de légumes, doigts pressés — ces changements la rendent vite piquante et douteuse.
Comment conserver la feta une fois ouverte : le réflexe saumure
Le réflexe grec est limpide : remettre aussitôt le fromage dans un bain d’eau très salée, une vraie saumure maison. On place le bloc dans une boîte en verre propre, on le recouvre d’eau, puis on ajoute le sel en remuant.
Pour une saumure efficace, on compte environ 10 à 12 g de sel pour 400 à 500 ml d’eau. D’ailleurs, cette astuce feta saumure protège aussi bien la feta AOP que les fromages de brebis allégés type Salakis Léger.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger dans la boîte l’eau froide et le sel jusqu’à complète dissolution pour former la saumure.
- Technique : Ouvrir le paquet, déposer le bloc entier dans la boîte sans le toucher avec les doigts, puis le couvrir de saumure.
- Cuisson : Fermer hermétiquement, placer dans la zone la plus froide du réfrigérateur et laisser reposer au moins 24 heures.
- Finition : À chaque ouverture, prélever la quantité voulue avec un ustensile propre, refermer aussitôt et changer la saumure chaque semaine.
Bonus anti-gaspi : saumure, variantes et feta allégée
Avec cette base, on garde sa feta 2 à 3 semaines si l’odeur reste nette et la texture seulement plus friable. La même méthode convient aux fromages en saumure ou allégés, et un bocal d’huile d’olive peut accueillir quelques dés pour salades, pâtes ou tartines.
Sources
En bref
- 🍅 Une feta entamée qui sèche et jaunit au frigo finit trop souvent à la poubelle, malgré quelques miettes grattées pour les salades.
- 🥣 Une amie grecque partage une astuce simple sur comment conserver la feta une fois ouverte, basée sur un bain salé qui limite le dessèchement.
- 🧊 Une routine de conservation et quelques interdits à éviter permettent de garder la feta moelleuse plusieurs semaines sans mauvaises odeurs ni risques inutiles.
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