Ce gâteau au citron sans cuisson qui sort glacé du frigo séduit tout le monde, sauf si vous faites cette erreur

Four éteint, chaleur dehors : ce gâteau au citron sans cuisson s’assemble en couches au froid pour un vrai dessert de canicule. Entre croustillant et crème glacée, une technique précise garantit des parts qui se tiennent enfin.

L’air est écrasant, les volets sont mi-clos et le simple bruit d’un four qui préchauffe donne chaud. Pourtant, on rêve toujours de cette bouchée citronnée qui claque en bouche, avec un contraste de textures entre le croustillant du biscuit et la douceur d’une crème bien froide.

C’est là qu’entre en scène ce gâteau au citron sans cuisson : un dessert monté en couches à froid, qui passe directement du réfrigérateur à l’assiette. Base biscuitée, mousse façon cheesecake, crème citronnée et nuage de chantilly… tout se fige au frais. Reste à assembler soigneusement, puis laisser le frigo faire le travail.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base biscuitée : 310 g de biscuits à la vanille, 115 g de beurre fondu, 2 c. s. de sucre, 1/2 c. c. de sel fin, 2 c. c. de zeste de citron

✅ Mousse cheesecake : 225 g de cream cheese, 240 ml de crème liquide entière, 40 g de sucre glace, 2 c. s. de jus de citron, 1 c. c. d’extrait de citron ou de vanille, 1 pincée de sel

✅ Couche citron : 2 sachets de pudding instantané au citron (90–100 g chacun), 720 ml de lait entier bien froid

✅ Chantilly & déco : 120 ml de crème liquide entière, 20 g de sucre glace, 5 biscuits pour parsemer, zeste de citron supplémentaire

Les ingrédients : le duo cream cheese + citron qui tient au frigo sans gélatine

Tout repose sur un trio malin : cream cheese, pudding au citron et crème montée. Le cream cheese apporte une texture dense, soyeuse, qui se raffermit au froid sans devenir lourde. Le pudding, enrichi en amidon, se gélifie simplement avec du lait froid ; la couche se tient comme une crème dessert bien prise.

Autour, la base de biscuits écrasés au beurre joue les contrastes : croquante à la coupe, fondante sous la dent. Zeste et jus de citron réveillent l’ensemble, avec un parfum vif qui signe ce délice au citron sans four, parfait en pleine chaleur.

Pas à pas : comment monter ce gâteau au citron sans cuisson (sans se tromper)

La clé, c’est l’ordre et les textures. On prépare d’abord une base bien tassée, puis une mousse cheesecake souple mais déjà stable, avant de couler la crème citronnée épaissie. Un dernier voile de chantilly vient sceller le tout. Ensuite, on laisse le réfrigérateur transformer ce montage en un gâteau froid au citron qui se découpe net.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule carré d’environ 20 x 20 cm avec du papier cuisson en croix ; parfumer le sucre avec le zeste, mixer avec les biscuits et le sel, ajouter le beurre fondu, tasser fermement dans le moule et placer au frais. Technique : Fouetter le pudding au citron avec le lait froid pendant 2 minutes et laisser épaissir ; monter la crème en chantilly avec le sucre glace, puis fouetter le cream cheese avec le jus de citron, l’extrait et le sel, avant d’y incorporer délicatement les deux tiers de la chantilly. Cuisson : Étaler la mousse cheesecake sur la base bien froide et lisser ; verser par-dessus le pudding épaissi, lisser à nouveau, puis couvrir avec le reste de chantilly en couche uniforme. Finition : Filmer et laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 heures, voire une nuit ; au moment de servir, démouler en soulevant le papier, parsemer de biscuits émiettés et de zeste de citron, puis détailler en carrés bien glacés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 25 min 🔍 Le secret de l’expert Ce cheesecake citron sans cuisson tient grâce au froid : le cream cheese se raffermit, le pudding riche en amidon se fige avec le lait, et la chantilly stabilise l’air dans la crème. Les couches deviennent compactes, tout en gardant une texture mousseuse sous la cuillère. ✨ Le twist gourmand : Glisser une poignée de pistaches concassées dans la base ou servir chaque carré avec un filet de coulis de framboise bien froid ; le rouge des fruits tranche avec le jaune citron et renforce la fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le pudding encore liquide ou écourter le repos au frigo ; les couches se mélangent, le gâteau s’affaisse et on perd l’effet de tranches nettes qui font tout le charme.

Organisation & conservation : le dessert de canicule à préparer la veille

Ce dessert au citron sans four supporte parfaitement l’anticipation. On le monte le matin ou la veille d’un barbecue, on le laisse prendre toute la journée au frais et il attend simplement le moment du service, bien à l’abri à environ 4 °C.

On le conserve 2 à 3 jours, bien filmé, dans le réfrigérateur. D’ailleurs, on peut varier l’allure : zeste de citron vert à la place du jaune, quelques fraises ou framboises ajoutées au dernier moment, pour une assiette ultra fraîche quand le thermomètre s’emballe.