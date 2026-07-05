Potager en canicule : arrêtez d’arroser le soir, cette jarre enterrée travaille 7 jours sous terre à votre place

Entre canicule, restrictions d’eau et arrosages du soir inutiles, mon potager rendait les armes. Jusqu’au jour où un ancien m’a parlé d’une jarre enterrée au potager capable de tenir 7 jours sans moi.

Tous les soirs d’été, même scénario : après 21 heures passées à arroser, le potager trempé avait déjà soif le lendemain. Beaucoup de jardiniers ont fait ainsi, persuadés de bien faire, jusqu’au jour où un ancien a sorti une jarre en terre cuite.

Au milieu des tomates, pas de tuyaux : juste une jarre enterrée presque invisible, remplie une fois par semaine. Que se passe-t-il réellement sous terre pendant ces 7 jours, et comment reproduire ce tour dans un petit potager familial ?

Pourquoi arroser tous les soirs ne suffit plus au potager

Quand le thermomètre grimpe à 35 ou 40 °C, l’eau versée en surface s’évapore avant d’atteindre les racines. Le sol croûte, se fissure, et les racines restent coincées dans les premiers centimètres, là où la terre sèche le plus vite. Nous avons tous déjà vu nos salades s’avachir quelques heures après un arrosage généreux.

A force, le sol s’est compacté et a perdu sa capacité à retenir l’eau : la moindre pluie ruisselle au lieu de s’infiltrer. Les plantes restent alors stressées, même juste après l’arrosage.

La jarre enterrée au potager, une oya qui travaille pour vous

L’ancien parlait d’oya, une poterie en terre cuite microporeuse utilisée depuis des siècles. On l’enterre jusqu’au col entre les pieds de tomates, on la remplit d’eau et on ferme avec un couvercle. Comme le résume Pause Maison/Ouest-France, « Une jarre en terre cuite plantée dans la terre, un peu d’eau, et sept jours plus tard, les plants de tomates n’ont pas bronché malgré la canicule. »

L’argile laisse passer l’eau par capillarité : plus la terre autour sèche, plus l’humidité migre vers les racines, puis ralentit quand le sol s’est réhydraté. Une étude scientifique a mesuré 50 à 70 % d’économie d’eau, et jusqu’à 97,8 % pour la tomate au Kenya. Sous terre, un anneau de terre fraîche se forme autour de la poterie et les racines viennent s’y coller.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La jarre diffuse l’eau seulement quand le sol s’assèche autour, juste à la hauteur des racines. 💡 Le petit plus : Un paillage organique épais prolonge encore l’autonomie de quelques jours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Une jarre vernissée ou sans paillage fait perdre l’eau par évaporation et fausse la méthode.

Installer une jarre enterrée pour un été serein

La bonne taille de jarre change tout. Un oya d’environ 5 litres irrigue 0,80 m² et se remplit tous les 3 à 10 jours. On compte une jarre pour chaque pied de tomate ou de courgette. On la rince si l’eau est très calcaire et on la vide avant les fortes gelées.

Pour installer ce système une bonne fois pour toutes, quelques gestes simples suffisent.

Enterrer la jarre en laissant dépasser légèrement le col.

Planter les légumes « gros buveurs » (tomates, poivrons, courgettes, aubergines, fraisiers), moins les rangs serrés, à une vingtaine de centimètres.

Arroser une fois en surface, puis ajouter un paillage organique « assez épais » de 10 cm, comme le rappelle Mon Jardin Ma Maison.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Canicule et sécheresse : cette jarre en terre cuite cachée au potager fait exploser vos récoltes»