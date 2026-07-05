Ce dessert à la pistache sans farine ni beurre, prêt en 15 min, a un cœur tremblotant que tout le monde redemande

En 15 minutes au four, ces petits fondants à la pistache au cœur tremblotant transforment un simple yaourt grec en dessert de pâtissier. Reste à saisir le moment précis où arrêter la cuisson.

Une cuillère qui s’enfonce dans une surface à peine prise, puis ce centre qui ondule : ces petits fondants à la pistache ont tout d’un dessert de pâtissier. Odeur de fruit sec grillé, texture entre crème et flan, sans lourdeur.

Et tout se joue en 15 minutes, sans farine ni beurre, avec seulement un blender et deux ramequins. L’enjeu ? Ne plus hésiter entre four trop chaud ou pas assez, et obtenir ce fameux cœur tremblotant qui fait tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de yaourt grec (texture épaisse)

✅ 1 œuf moyen

✅ 60 g de pistaches grillées non salées

✅ 15 g de sirop d’agave et 1 g de sel

Les 5 ingrédients clés pour un vrai goût de pistache (et pas un simple arôme)

On part d’une base courte : yaourt grec, œuf, sirop d’agave, pistaches grillées et une pointe de sel. Le yaourt grec, bien épais, structure le dessert. Les pistaches, fraîches et grillées, signent le goût sans arôme artificiel. L’œuf lie l’ensemble, le sirop d’agave sucrant en douceur, tandis que le sel souligne le côté toasté du fruit sec.

La méthode inratable en 15 minutes : du blender au four

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, chaleur traditionnelle, et rassembler tous les ingrédients. Technique : Dans le blender, verser yaourt grec, œuf, sirop d’agave, pistaches et sel, puis mixer jusqu’à crème très lisse. Cuisson : Répartir la préparation dans 2 ramequins et enfourner environ 15 minutes, toujours à 160 °C. Finition : Sortir quand les bords sont pris mais le centre encore tremblotant, laisser tiédir 5 minutes puis servir.

Visuellement, on regarde surtout les bords : ils doivent sembler pris, mats, comme une crème cuite. Le centre, lui, frémit quand on secoue le ramequin : signe d’un fondant pistache cœur tremblotant réussi. On sort alors du four ; la chaleur finira le travail.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo yaourt grec + œuf forme un réseau de protéines qui se fige doucement à 160 °C, sans trancher. Les pistaches mixées finement libèrent leurs huiles et enrichissent l’appareil, évitant la sécheresse. On arrête la cuisson quand le centre frémit encore ; la chaleur résiduelle finit le cœur. ✨ Le twist gourmand : Servir le fondant tiède avec du yaourt grec bien froid, quelques framboises, des pistaches concassées et une pincée de fleur de sel : le contraste de températures et de textures fait la différence. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le faux pas, c’est de laisser le ramequin au four jusqu’à ce que le centre soit figé : on perd le cœur tremblotant et on obtient un flan banal. Autre erreur fréquente : remplacer le yaourt grec par un yaourt trop liquide.

Twists gourmands : versions fruits rouges, agrumes ou café/thé à la menthe

Ces petits fondants se servent tièdes, dans le ramequin ou démoulés sur assiette froide. Pour un effet dessert de restaurant, on ajoute du yaourt grec frais, quelques framboises ou quartiers d’abricot, des pistaches concassées, puis une pincée de fleur de sel et quelques zestes de citron ou d’orange. À côté, un café serré, un thé vert ou un thé à la menthe prolongent le côté grillé de la pistache.