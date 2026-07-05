Ce dessert à la pistache sans farine ni beurre, prêt en 15 min, a un cœur tremblotant que tout le monde redemande
En 15 minutes au four, ces petits fondants à la pistache au cœur tremblotant transforment un simple yaourt grec en dessert de pâtissier. Reste à saisir le moment précis où arrêter la cuisson.
Une cuillère qui s’enfonce dans une surface à peine prise, puis ce centre qui ondule : ces petits fondants à la pistache ont tout d’un dessert de pâtissier. Odeur de fruit sec grillé, texture entre crème et flan, sans lourdeur.
Et tout se joue en 15 minutes, sans farine ni beurre, avec seulement un blender et deux ramequins. L’enjeu ? Ne plus hésiter entre four trop chaud ou pas assez, et obtenir ce fameux cœur tremblotant qui fait tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 100 g de yaourt grec (texture épaisse)
- ✅ 1 œuf moyen
- ✅ 60 g de pistaches grillées non salées
- ✅ 15 g de sirop d’agave et 1 g de sel
Les 5 ingrédients clés pour un vrai goût de pistache (et pas un simple arôme)
On part d’une base courte : yaourt grec, œuf, sirop d’agave, pistaches grillées et une pointe de sel. Le yaourt grec, bien épais, structure le dessert. Les pistaches, fraîches et grillées, signent le goût sans arôme artificiel. L’œuf lie l’ensemble, le sirop d’agave sucrant en douceur, tandis que le sel souligne le côté toasté du fruit sec.
La méthode inratable en 15 minutes : du blender au four
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, chaleur traditionnelle, et rassembler tous les ingrédients.
- Technique : Dans le blender, verser yaourt grec, œuf, sirop d’agave, pistaches et sel, puis mixer jusqu’à crème très lisse.
- Cuisson : Répartir la préparation dans 2 ramequins et enfourner environ 15 minutes, toujours à 160 °C.
- Finition : Sortir quand les bords sont pris mais le centre encore tremblotant, laisser tiédir 5 minutes puis servir.
Visuellement, on regarde surtout les bords : ils doivent sembler pris, mats, comme une crème cuite. Le centre, lui, frémit quand on secoue le ramequin : signe d’un fondant pistache cœur tremblotant réussi. On sort alors du four ; la chaleur finira le travail.
Twists gourmands : versions fruits rouges, agrumes ou café/thé à la menthe
Ces petits fondants se servent tièdes, dans le ramequin ou démoulés sur assiette froide. Pour un effet dessert de restaurant, on ajoute du yaourt grec frais, quelques framboises ou quartiers d’abricot, des pistaches concassées, puis une pincée de fleur de sel et quelques zestes de citron ou d’orange. À côté, un café serré, un thé vert ou un thé à la menthe prolongent le côté grillé de la pistache.
En bref
- 🍮 Petits fondants à la pistache au cœur tremblotant prêts en 20 minutes, sans farine ni beurre, pour un dessert maison façon pâtisserie.
- 🧁 La méthode express passe par un blender, des ingrédients bien choisis et une cuisson douce à 160 °C pour viser cette texture crème-flan.
- 🥄 Le secret tient surtout dans le moment où l’on sort les ramequins du four, quand le centre réagit d’une façon bien précise.
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