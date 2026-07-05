Apéro : j’ai banni les chips, ce pain moelleux aux herbes fait désormais l’unanimité à table

À l’heure de l’apéro, le bol de chips a disparu de ma table, remplacé par une fougasse moelleuse aux herbes cuite à 220 °C. En quelques gestes simples, cette pâte bien hydratée reste tiède et aérienne jusqu’au dernier morceau.

Quand l’odeur de pain chaud et d’huile d’olive envahit la cuisine, plus personne ne regarde le bol de chips. Une fougasse sort du four, gonflée, dorée, à peine craquante.

Autour, les mains se tendent ; on déchire des morceaux tièdes, croustillants dehors et moelleux à cœur. En quelques minutes, la fougasse apéro remplace les chips. Voici comment passer du paquet industriel à la fougasse maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 500 g farine T55/T65, 7 g levure sèche , 300 ml eau tiède, 10 g sel, 1 c. à café sucre

, 300 ml eau tiède, 10 g sel, 1 c. à café sucre ✅ Matière grasse : 40 ml d’huile d’olive dans la pâte + 1 c. à soupe pour badigeonner

✅ Aromates : 2 gousses d’ail, 1 c. à soupe d’herbes de Provence, 1 c. à café de romarin

✅ Finition : fleur de sel, poivre noir, tapenade, fromage frais, tomates cerises

Pourquoi cette fougasse a remplacé les chips

Ce qui fait oublier les chips, c’est le geste et la texture. On pose la fougasse moelleuse aux herbes pour l’apéro au centre, on la déchire à la main, chacun attrape une branche encore chaude. Croûte fine, mie souple qui reste humide plusieurs heures : on revient toujours se resservir.

La méthode pour une fougasse apéro moelleuse

Pour une fougasse apéro moelleuse à cœur, on mise sur une pâte bien hydratée et une vraie pousse. Pétrissage de 8 à 10 minutes, pâte souple et un peu collante, puis repos jusqu’à ce qu’elle double de volume.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer levure et sucre dans l’eau, laisser mousser, mélanger avec farine, sel et huile. Technique : Pétrir 8 à 10 minutes, jusqu’à une pâte lisse, souple, légèrement collante, puis laisser pousser jusqu’à ce qu’elle double. Cuisson : Dégazer délicatement, étaler en ovale d’environ 1,5 cm, répartir ail et herbes, pratiquer plusieurs entailles. Finition : Laisser reposer 20 minutes, badigeonner d’huile, parsemer fleur de sel, cuire 12 à 15 minutes à 220 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 2 h 🔍 Le secret de l’expert Une pâte bien hydratée forme un réseau de gluten qui retient le gaz de la levure. Avec deux pousses et un four très chaud, ce réseau se déploie : la fougasse gonfle, la croûte fige, l’intérieur reste humide. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner avec l’huile d’un bocal de tomates séchées, puis ajouter zeste de citron et fleur de sel en sortant du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de farine pour que la pâte ne colle plus la rend dense et sèche ; on perd le moelleux recherché.

Préparer, conserver et servir la fougasse apéro

On peut préparer la pâte la veille : après la première pousse, elle repose au frais, puis se façonne, se dore et se cuit juste avant l’apéro.