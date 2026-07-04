Ce fruit d’été qu’on sert toujours en dessert ne devrait plus jamais y finir : en entrée salée, il disparaît aussitôt

Un soir d’été caniculaire, j’ai osé servir la pastèque en entrée fraîche pastèque–feta–menthe plutôt qu’en dessert. Les assiettes se sont vidées à une vitesse inattendue.

Je servais toujours ma pastèque nature en dessert : le jour où je l’ai servie en entrée fraîche, mes invités ont tout dévoré

Un soir de juillet, la chaleur collait encore aux verres quand la pastèque est arrivée sur la table, bien rouge, couverte de perles d’eau. On l’attend d’habitude au dessert ; cette fois, elle ouvrait le repas.

À la place de la salade verte, les assiettes se sont remplies de cubes de pastèque, ponctués de miettes blanches et de petites feuilles qui sentaient le jardin. Une entrée fraîche pastèque, salée et acidulée, avalée en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de pastèque (environ 800 g de chair en dés)

✅ 200 g de feta nature, bien ferme, en bloc

✅ 1 grosse poignée de menthe fraîche, soit environ 15 g

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive + jus et zeste d’1 citron

Le déclic : quand la pastèque quitte le dessert pour ouvrir le repas

Le déclic, ça a été de traiter la pastèque comme un ingrédient salé : sa chair sucrée supporte étonnamment bien le sel de la feta et la fraîcheur de la menthe, dans une vraie salade sucrée salée été.

Les bons produits et les bonnes proportions pour une entrée qui disparaît du saladier

Pour une salade pastèque feta menthe pour six, on vise environ 800 g de chair de pastèque bien mûre mais encore ferme, 200 g de feta, une grosse poignée de menthe et un citron. Pour quatre, on divise tout par deux ; pour deux, par trois, en restant généreux sur les herbes. On choisit une pastèque lourde et sans tache molle, une feta en bloc et une menthe bien verte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pastèque, retirer peau et pépins, tailler des cubes réguliers. Technique : Émietter la feta, ciseler la menthe et préparer roquette ou oignon, si voulu. Cuisson : Fouetter huile d’olive, jus et zeste de citron, poivre, très peu de sel. Finition : Mélanger délicatement, filmer, laisser au frais 20 à 30 minutes avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & facilité ≈45 min, très facile 🔍 Le secret de l’expert Le sel de la feta et l’acidité du citron amplifient le sucre de la pastèque, tandis que l’huile d’olive prolonge en bouche les arômes vifs de menthe. ✨ Le twist gourmand : Au service, quelques pistaches ou pignons toastés, ou une pointe de piment doux, apportent croquant et peps. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser la salade mariner plus d’une heure, ni hors du réfrigérateur : la pastèque se gorge d’eau et la feta se délite.

Service, variantes et conservation de la salade pastèque feta menthe

En entrée, on sert la salade pastèque feta en grand plat bien froid ; en version apéro, on pique cube de pastèque, éclat de feta et feuille de menthe sur des mini-brochettes.

On prépare la salade le jour même, en la gardant toujours au réfrigérateur, bien filmée, et on utilise couteau, planche et pastèque soigneusement lavés pour limiter les risques d’intoxication.