Apéro : arrêtez les mêmes chips, ce cocktail au limoncello glacé prêt en 5 min va scotcher vos invités
Fini l’Aperol tiède : ce Limoncello Spritz ultra-frais promet un vrai effet terrasse italienne à la maison. En quelques gestes précis, l’apéro change de niveau.
Chaleur de fin de journée, bruit sec des glaçons, parfum de citron qui flotte. Pendant ce temps, sur la table, les mêmes chips et le même spritz un peu fadasse font le tour des verres.
On a envie d’un apéro qui change vraiment. Bonne nouvelle : une création ultrafraîche au limoncello, prête en 5 minutes, peut réveiller tout le monde. Tout se joue sur le froid, les bulles… et un ordre précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 ml de prosecco brut bien frais
- ✅ 160 ml de limoncello bien frais
- ✅ 60 ml de jus de citron frais + 200 ml d’eau gazeuse
- ✅ 400 g de glaçons + zestes de 2 citrons non traités
Pourquoi ce Limoncello Spritz va sauver vos apéros
Dans la famille des spritz, le Limoncello Spritz coche la case fraîcheur immédiate. Plus citronné, moins amer qu’un Aperol, il parle autant aux fans de bulles qu’à ceux qui n’aiment pas les cocktails trop alcoolisés. Résultat : un verre lumineux, parfumé, qui fait très bar italien sans prise de tête.
La méthode inratable pour un Limoncello Spritz ultra-frais
Pour le réussir à tous les coups, deux règles : tout doit être glacé, et le prosecco arrive en dernier. On garde les bouteilles au réfrigérateur, on remplit généreusement les verres de glace, puis on assemble directement dessus, sans jamais brutaliser les bulles.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre prosecco, limoncello, eau gazeuse et verres au frais ; préparer jus et zestes de citron.
- Technique : Remplir chaque verre ballon de glaçons, puis verser limoncello et jus de citron dessus.
- Cuisson : Ajouter l’eau gazeuse, compléter avec le prosecco versé doucement le long de la paroi.
- Finition : Mélanger très délicatement une fois, exprimer le zeste au-dessus, le déposer et servir aussitôt.
Variantes, dressage et accords malins autour du Limoncello Spritz
Envie d’une version plus légère ? On augmente un peu l’eau gazeuse et on réduit légèrement le limoncello ; le verre reste très citronné, mais plus désaltérant, parfait quand la température grimpe fort.
Pour un twist plus acidulé, on ajoute un filet de jus de citron. Plus fruité ? Quelques framboises ou tranches de pêche dans le verre, à servir avec focaccia, burrata, tomates cerises, olives et amandes grillées ; à consommer avec modération.
En bref
- 🍋 Ce Limoncello Spritz ultra-frais bouscule l’apéro classique chips + Aperol et promet un cocktail plus citronné, moins amer, en quelques minutes.
- 🍸 La recette s’appuie sur des ingrédients glacés, un ordre de versement malin et beaucoup de glaçons pour un cocktail limoncello prosecco bien équilibré.
- 🥂 Entre versions plus légères, variantes acidulées ou fruitées et accords apéro malins, ce spritz au limoncello cache quelques astuces de bar surprenantes.
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