Apéro : arrêtez les mêmes chips, ce cocktail au limoncello glacé prêt en 5 min va scotcher vos invités

Fini l’Aperol tiède : ce Limoncello Spritz ultra-frais promet un vrai effet terrasse italienne à la maison. En quelques gestes précis, l’apéro change de niveau.

Chaleur de fin de journée, bruit sec des glaçons, parfum de citron qui flotte. Pendant ce temps, sur la table, les mêmes chips et le même spritz un peu fadasse font le tour des verres.

On a envie d’un apéro qui change vraiment. Bonne nouvelle : une création ultrafraîche au limoncello, prête en 5 minutes, peut réveiller tout le monde. Tout se joue sur le froid, les bulles… et un ordre précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml de prosecco brut bien frais

✅ 160 ml de limoncello bien frais

✅ 60 ml de jus de citron frais + 200 ml d’eau gazeuse

✅ 400 g de glaçons + zestes de 2 citrons non traités

Pourquoi ce Limoncello Spritz va sauver vos apéros

Dans la famille des spritz, le Limoncello Spritz coche la case fraîcheur immédiate. Plus citronné, moins amer qu’un Aperol, il parle autant aux fans de bulles qu’à ceux qui n’aiment pas les cocktails trop alcoolisés. Résultat : un verre lumineux, parfumé, qui fait très bar italien sans prise de tête.

La méthode inratable pour un Limoncello Spritz ultra-frais

Pour le réussir à tous les coups, deux règles : tout doit être glacé, et le prosecco arrive en dernier. On garde les bouteilles au réfrigérateur, on remplit généreusement les verres de glace, puis on assemble directement dessus, sans jamais brutaliser les bulles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre prosecco, limoncello, eau gazeuse et verres au frais ; préparer jus et zestes de citron. Technique : Remplir chaque verre ballon de glaçons, puis verser limoncello et jus de citron dessus. Cuisson : Ajouter l’eau gazeuse, compléter avec le prosecco versé doucement le long de la paroi. Finition : Mélanger très délicatement une fois, exprimer le zeste au-dessus, le déposer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 5 min 🔍 Le secret de l’expert Ce Limoncello Spritz repose sur un trio gagnant : sucre du limoncello, acidité du citron, dilution maîtrisée par l’eau gazeuse et la glace. En travaillant très froid et en ajoutant le prosecco en dernier, on garde un cocktail vif, pétillant, jamais écœurant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter deux framboises et une fine tranche de pêche par verre, plus une petite feuille de basilic : effets waouh au nez comme visuellement. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mettre peu de glaçons ni verser le prosecco en premier puis remuer fort : on réchauffe, on casse les bulles et le spritz devient plat.

Variantes, dressage et accords malins autour du Limoncello Spritz

Envie d’une version plus légère ? On augmente un peu l’eau gazeuse et on réduit légèrement le limoncello ; le verre reste très citronné, mais plus désaltérant, parfait quand la température grimpe fort.

Pour un twist plus acidulé, on ajoute un filet de jus de citron. Plus fruité ? Quelques framboises ou tranches de pêche dans le verre, à servir avec focaccia, burrata, tomates cerises, olives et amandes grillées ; à consommer avec modération.