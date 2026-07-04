Marre des salades qui ne calent pas ? Cette salade d'été complète et fraîche remplace un vrai repas sans vous plomber

Vous en avez assez des salades d’été qui ne calent pas ? Cette salade de lentilles repas complet, au fromage frais et aux herbes, transforme l’assiette unique en vrai repas.

Marre des salades qui ne calent pas ? Cette salade de lentilles repas complet fait un vrai repas d’été

Quand il fait chaud, on rêve de salades fraîches et croquantes… mais souvent, une heure après, on a encore faim. Cette salade de lentilles repas complet garde tout l’esprit léger de l’été, avec une base qui cale vraiment sans donner l’impression d’un plat lourd.

Lentilles fermes, fromage frais onctueux, herbes en quantité et citron qui réveille tout : ici, chaque bouchée nourrit vraiment. On obtient une grande assiette unique, parfaite en dîner rapide, au bureau ou en pique-nique, qui se prépare à l’avance sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de lentilles vertes + 1 feuille de laurier + 1 petite gousse d’ail

✅ 1 oignon rouge moyen + 200 g de fromage frais

✅ 1 gros bouquet d’herbes fraîches mélangées + 1 citron (jus et zeste)

✅ 5 c. à s. d’huile d’olive + 1 c. à s. de vinaigre + 1 c. à c. de moutarde, sel, poivre

Ingrédients pour une salade de lentilles repas complet

Ces quantités conviennent pour quatre assiettes bien garnies. On peut ajouter 150 g de tomates cerises, un demi concombre en dés et deux cuillères à soupe de noix, noisettes ou graines torréfiées pour jouer la carte salade-repas ++, encore plus complète et croquante sans alourdir l’ensemble.

Étapes pour réussir une salade de lentilles qui se tient

La clé, c’est une cuisson douce des lentilles, jamais en purée, et un assaisonnement pensé comme pour un plat complet. On parfume dès la casserole, puis on assaisonne une première fois les lentilles tièdes avant de terminer avec les éléments frais et le fromage. Résultat : chaque bouchée est savoureuse et rassasiante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les lentilles, les couvrir d’eau froide non salée avec laurier et ail, puis laisser frémir 20 à 25 minutes ; égoutter, refroidir. Technique : Émincer finement l’oignon rouge, ciseler les herbes, couper tomates et concombre si utilisé, torréfier rapidement noix ou graines à sec. Cuisson : Fouetter jus de citron, vinaigre, moutarde, sel, poivre et huile d’olive ; verser la moitié sur les lentilles encore tièdes, mélanger. Finition : Ajouter oignon, herbes, légumes et fruits secs, puis le fromage frais en petites cuillerées ; rectifier assaisonnement, zester le citron, réserver au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min env. 🔍 Le secret de l’expert Assaisonner les lentilles encore tièdes fait pénétrer la vinaigrette et renforce goût et satiété. ✨ Le twist gourmand : Mélanger la moitié du fromage à la vinaigrette, garder l’autre en quenelles sur la salade. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saler l’eau de cuisson ou faire bouillir fort les lentilles : elles durcissent et la salade devient pâteuse.

Préparer, conserver et emporter sa salade de lentilles

Cette salade supporte bien le repos : au frais, elle se garde un à deux jours. Mieux vaut ajouter le fromage frais et un filet d’huile au dernier moment ; les lentilles, elles, gagnent en saveur en attendant dans leur assaisonnement.