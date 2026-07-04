Guacamole : cette version maison en 10 min écrase ce pot noté 90/100 sur Yuka grâce à un geste clé

Au rayon apéro, même le guacamole Picard noté 90/100 peine à rivaliser avec ce bol maison préparé en quelques minutes sur le plan de travail. Quelle astuce donne à cette recette une texture de restaurant et une couleur qui reste verte jusqu’au dernier chip ?

Plus besoin d’acheter du guacamole tout prêt : cette version maison minute écrase tout au rayon apéritif

L’odeur du citron vert qui frappe avant même qu’on approche le bol, la chair d’avocat qui brille encore, parsemée d’oignon rouge et de coriandre : le ton est donné. La chips s’y enfonce avec résistance, ramène une couche généreuse, pleine de morceaux fondants. Rien à voir avec une purée beige sortie d’une barquette anonyme.

On a pris l’habitude de se reposer sur le guacamole tout prêt, même ce pot épicé Picard noté 90/100 sur Yuka, Nutri-Score A à la clé. Pourtant, avec trois avocats mûrs et dix minutes devant soi, on obtient un guacamole maison minute d’une autre catégorie, qui garde sa couleur, sa mâche et surtout le vrai goût d’avocat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 avocats mûrs (environ 450 g de chair)

✅ 1 citron vert, 1 petite tomate épépinée, 1/2 oignon rouge

✅ 1 petite gousse d’ail, 1/2 bouquet de coriandre, 1/2 piment

✅ 1/2 c. à café de cumin, sel, poivre, 1 c. à soupe d’huile d’olive

Pourquoi ce guacamole maison minute écrase les versions du commerce

Dans les rayons, même les meilleures références affichent une texture standardisée et des arômes figés. Le guacamole épicé Picard fait figure de bon élève, avec 96,5 % d’avocat et aucun sucre ajouté, quand beaucoup de pots de supermarché en contiennent en excès. Mais un bol maison garde l’oignon croquant, la tomate juteuse sans eau en trop, la coriandre vive, et un assaisonnement ajusté au millimètre.

Recette de guacamole maison : le geste qui change tout

Pour retrouver la générosité d’un guacamole traditionnel mexicain, on oublie le mixeur. L’avocat s’écrase simplement à la fourchette, avec le jus de citron vert ajouté tout de suite pour le protéger de l’oxydation. Cette texture crémeuse mais encore rustique accroche parfaitement aux tortillas, enrobe l’oignon, le piment et le cumin, et donne cette sensation de dip « fait minute » qu’aucune barquette ne peut imiter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les avocats, prélever la chair, citronner aussitôt avec une pincée de sel. Technique : Écraser grossièrement à la fourchette pour une crème avec petits morceaux. Cuisson : Ajouter oignon, ail, coriandre, cumin, piment ; mélanger sans brutaliser. Finition : Incorporer la tomate épépinée, poivrer, ajuster citron et sel, huile si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert En arrosant aussitôt l’avocat de citron vert, on abaisse le pH et on freine l’enzyme qui le fait brunir, surtout sans air au contact. ✨ Le twist gourmand : Pour un service de fête, ajouter quelques dés de mangue, du zeste de citron vert et un voile de feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Passer l’avocat au robot ; la purée devient lisse, s’oxyde plus vite et perd tout son relief.

Conservation, service et variantes qui font voyager le guacamole

Une fois prêt, on laisse les noyaux dans le bol, on lisse la surface, on ajoute un filet de citron, puis on filme au contact. Au frais, le guacamole tient ainsi quelques heures, accompagné de tortillas, crudités, crevettes grillées ou pain toasté, voire d’une version mangue ou maïs grillé pour changer de décor sans quitter la table du jardin.

Sources Top Santé

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